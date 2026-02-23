El turismo de observación de aves, al alza: la feria internacional del sector acoge en Cáceres 123 expositores

La Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) celebrará su 21ª edición del 27 de febrero al 1 de marzo en Villarreal de San Carlos (Cáceres), en el corazón del Parque Nacional de Monfragüe, con cifras históricas que consolidan su posición como principal cita del sector en España y segunda en Europa.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte en funciones, Victoria Bazaga, presentó el viernes, junto al director general del área, una edición con récord absoluto de 123 expositores, superando ampliamente los 114 que suponían hasta ahora la mejor marca. "FIO es, sin duda, uno de los grandes eventos turísticos de Extremadura y una cita imprescindible para los amantes de la naturaleza", ha señalado.

Expositores llenos

En la feria estarán presentes destinos turísticos, empresas especializadas, fabricantes y distribuidores de fotografía y óptica, asociaciones conservacionistas, tiendas especializadas y artistas de naturaleza.

Paneles divulgativos en la feria / FIO

Participarán representantes de 13 comunidades autónomas y expositores de seis países (Bélgica, Costa Rica, Francia, Italia, Portugal y Uganda), lo que, según la organización, vuelve a situar a Extremadura como referencia internacional en turismo de naturaleza. Las tres zonas de exposición se han completado: 86 expositores en viajes y turismo, 19 en óptica y cámara y 18 en arte y naturaleza.

Canarias invitada y La Serena protagonista

Canarias será el destino invitado de esta edición, mientras que la organización estrena la figura de 'Espacio Natural Protagonista de Extremadura', que este año recaerá en la comarca de La Serena, destacada por su biodiversidad y su potencial para la observación de aves. Con esta iniciativa, la Dirección General de Turismo pretende dar visibilidad a distintos territorios extremeños y reforzar su posicionamiento dentro del turismo ornitológico.

Senderismo en Monfragüe (Cáceres) / El Periódico de Extremadura

Además de su dimensión divulgativa, FIO mantiene su vertiente profesional. Los encuentros B2B previstos para el 27 de febrero contemplan entre 550 y 600 reuniones, con el objetivo de generar oportunidades de negocio y colaboración entre empresas del sector. En los días previos, agentes turísticos nacionales e internacionales visitarán la región para conocer sobre el terreno la oferta vinculada al turismo de naturaleza.

Actividades agotadas

La programación incluirá 22 conferencias y coloquios, 15 talleres especializados, exposiciones, rutas guiadas, actividades infantiles y familiares, observatorios y presentaciones de libros. Según se ha destacado, todas las actividades se han completado en pocas horas, lo que ha llevado a la organización a estudiar formatos más amplios para futuras ediciones, teniendo en cuenta las limitaciones de aforo y la especialización de los contenidos.

El turismo de observación de aves crece en España / El Periódico de Extremadura

Entre los talleres, se ha subrayado la participación del ilustrador José Antonio Sencianes, que impartirá un taller de acuarela sobre aves con una duración de cuatro horas.

Concurso de fotografía con más de 7.000 imágenes

Uno de los ejes de esta edición será la visibilidad de la mujer en el ámbito de la observación y la fotografía de naturaleza. La programación contará con ponentes como Adelina Ortiz y Marta Pedreño, integrantes del grupo Reveladas; la fotógrafa Diana Sanz; Lara Brown, y la participación de la bióloga Laura Gangoso en la proyección del documental Centinelas del viento.

El sábado tendrá lugar además la corencia 'Turismo Ornitológico en Extremadura, una retrospectiva personal', a cargo de Martín Kelsey, guía británico afincado en Trujillo desde hace décadas, que este año se jubila tras 21 años vinculado al desarrollo del turismo ornitológico en la región.

El concurso fotográfico ha recibido 7.254 imágenes procedentes de 46 países, lo que supone la edición con mayor representación internacional hasta la fecha y refuerza el alcance global de la feria.

La organización ha animado a la ciudadanía a participar también en las actividades previas, ya que la programación arranca este mismo fin de semana, antes de la apertura oficial del recinto ferial el día 27.