Marta Hita, especialista en urgencias del Hospital Veterinaria del Mar de Barcelona, sobre la procesionaria del pino en mascotas: "Puede llegar a morir"

Las temperaturas templadas de estos días en varias comunidades autónomas han adelantado la aparición de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), cuya presencia tiene un "impacto devastador" sobre los árboles que coloniza y puede generar "fuertes reacciones alérgicas" tanto en personas como en animales, según destaca la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla).

Los expertos recomiendan evitar el contacto con estos insectos a toda costa, pues pueden hacer enfermar de gravedad a quien las huela o toque.

La oruga suele presentarse siempre en forma de procesión (ligadas unas a otras) y ubicarse cerca de los pinos, donde instalan sus característicos nidos colgantes o bolsones, que es donde pasan el invierno. Ciertas condiciones climatológicas como la sequía o el invierno cálido favorecen la plaga de procesionaria. Y es entre febrero y marzo, cuando descienden de los árboles, donde la larva se ha desarrollado y forman las procesiones.

Orugas procesionarias del pino / Archivo

Cómo reconocerlas

Estas orugas se reconocen porque tienen cabeza y piel de color negro y lados de color gris. Los perros suelen acercarse a las orugas para olfatearlas, y es ahí donde radica el peligro. La inhalación de los finos pelos de la oruga, llamados tricomas y donde el lepidóptero oculta su veneno, puede producir desde urticarias hasta reacciones alérgicas. Y además se la pueden comer y tragarse todo el tóxico que contiene el insecto, con lo que pueden llegar a sufrir una necrosis en la garganta y en la lengua. En ocasiones, y si no se trata a tiempo, los animales pueden incluso fallecer.

Pero, ¿cómo detectar y tratar a tu mascota si tiene contacto con una oruga procesionaria?

"Hay dos reacciones que puede tener nuestra mascota si entra en contacto con una procesionaria", asegura Marta Hita, especialista en urgencias del Hospital Veterinaria del Mar de Barcelona. "Una reacción anafiláctica", explica, "que puede incluso suponer que nuestra mascota se desmaya de golpe". "Y otra en la que babea, estornuda, se rasca la nariz e incluso se le inflama la cara y la lengua", añade Hita.

Complicaciones

Si la mascota engulle una o más orugas procesionarias, la cosa se complica: "La irritación se traslada al esófago y al estómago. Pueden producirse vómitos y el animal puede acabar sufriendo una reacción anafiláctica", informa Hita.

"Puede llegar a morir, igual que le pasaría a una persona alérgica a los cacahuetes si los toma”, añade. También, aunque es difícil y tiene que pasar tiempo, se puede producir necrosis en la lengua. “Si pasa mucho tiempo, y dependiendo del sistema inmunológico del animal, el trozo más inflamado y rojizo, el que ha estado en contacto con la oruga procesionaria, se pone negro y se cae”, comenta Hita.

Limpiar la zona con agua tibia

Ante estas reacciones, lo importante es actuar rápido. “Siempre con guantes, puesto que el contacto con los pelitos de la oruga es muy peligroso, hay que lavar la zona con agua para diluir el tóxico", cuenta Hita. Es importante hacerlo con agua tibia, “puesto que el agua fría activa el tóxico”, especifica. Y, por supuesto, llevar al animal intoxicado a un especialista.

El grado de afectación que sufre un animal que ha entrado en contacto con una oruga procesionaria del pino depende, como sucede con las personas, de su sistema inmunológico.

En todo caso, es importante llevar al animal a un especialista cuanto antes.