En Directo
Anuncios
Animales en adopción: te ayudamos si no puedes seguir cuidando de tu mascota o si quieres darle una segunda oportunidad a una sin hogar
¿Te imaginas cambiarle la vida a un animal que lo ha pasado mal? En esta sección damos voz a las mascotas que buscan una nueva familia: publicamos animales en adopción de protectoras, refugios y particulares
Si eres una protectora, refugio o casa de acogida, mándanos una foto horizontal de cada animal, su nombre, edad aproximada, carácter, estado de salud, si está identificado con chip y el tipo de familia que necesita. Cuantos más detalles nos des, mejor podremos contar su historia. Indícanos también tus datos de contacto y la localidad para que los lectores puedan dirigirse directamente a ti.
Si eres particular y, por circunstancias, ya no puedes cuidar de tu mascota, este también puede ser su altavoz para encontrar una nueva casa. Envíanos una foto horizontal, explícanos su historia, motivo de la cesión y confirma que está correctamente identificado y al día de atención veterinaria, para garantizar una adopción segura y acorde a la normativa vigente. Publicaremos su ficha en esta sección para que las decenas de miles de ojos de la comunidad lectora se conviertan en una red de apoyo que le ayude a encontrar su segunda oportunidad.
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
- 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
- La familia del niño que está en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel: 'La rejilla no estaba sujeta
- Arrancan tres días de negociaciones para evitar la huelga de profesores de la semana del 16 de marzo en Catalunya
- Más de 50 escuelas catalanas amenazan con dejar de hacer colonias el curso 2026-2027 si no hay mejoras laborales
- Los sindicatos de Educación se levantan de la mesa de negociación: 'La subida salarial sigue siendo inaceptable
- Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre