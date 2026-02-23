Animales en adopción: te ayudamos si no puedes seguir cuidando de tu mascota o si quieres darle una segunda oportunidad a una sin hogar

Si eres una protectora, refugio o casa de acogida, mándanos una foto horizontal de cada animal, su nombre, edad aproximada, carácter, estado de salud, si está identificado con chip y el tipo de familia que necesita. Cuantos más detalles nos des, mejor podremos contar su historia. Indícanos también tus datos de contacto y la localidad para que los lectores puedan dirigirse directamente a ti.

Si eres particular y, por circunstancias, ya no puedes cuidar de tu mascota, este también puede ser su altavoz para encontrar una nueva casa. Envíanos una foto horizontal, explícanos su historia, motivo de la cesión y confirma que está correctamente identificado y al día de atención veterinaria, para garantizar una adopción segura y acorde a la normativa vigente. Publicaremos su ficha en esta sección para que las decenas de miles de ojos de la comunidad lectora se conviertan en una red de apoyo que le ayude a encontrar su segunda oportunidad.