Cultivos
Las variedades españolas de olivo, a salvo en el ‘Arca de Noé’ vegetal del Ártico
El Banco Mundial de Semillas de Svalbard recibe un millar de muestras de este árbol procedentes de Córdoba y otros puntos del país
El banco mundial de semillas existente en el archipiélago de Svalbard, en el Ártico, a solo 1.000 kilómetros del Polo Norte, tiene como objetivo conservar todas las especies posibles de plantas del mundo, empezando por aquellas que son utilizadas en la alimentación. Ya hay numerosas variedades españolas allí depositadas y de este modo tienen garantizada su supervivencia en caso de cataclismo. No en vano, a este depósito de semillas se le conoce como el ‘Arca de Noé’ vegetal. Ahora, semillas de olivo español se suman a sus galerías.
En los próximos días ha de viajar rumbo a Svalbard un cargamento de 1.000 semillas de olivo y acebuches silvestres. La mitad de ellas procede del Banco de Germoplasma de Córdoba, una de las reservas de olivos más importantes del planeta. Se trata de plantaciones de olivares donde se conservan cientos de variedades de gran importancia. Las otras 500 semillas proceden de acebuches de diversos puntos de España, desde Canarias hasta Andalucía.
La iniciativa es fruto de una colaboración entre la Universidad de Córdoba, la Universidad de Granada, el CSIC y el Ministerio de Agricultura, entre otros organismos públicos. De este modo, las variedades españolas de olivo quedarán bajo custodia en perfectas condiciones de conservación para los próximos siglos, de modo que tienen su asegurada su diversidad genética. Se dispone asi, además, de una ‘copia de seguridad’ de estas variedades en caso de que alguna de ellas desaparezca algún día de los campos.
Las semillas han sido adecuadamente secadas, limpiadas y objeto de pruebas de germinación para comprobar su viabilidad. Una vez en este ‘búnker’ vegetal de Svalbard, las diferentes muestras son colocadas en los depósitos correspondientes en condiciones adecuadas de temperatura (-18ºC) y humedad.
Resistente, pero afectado por amenazas
El olivo, aunque es uno de los cultivos españoles más importantes y se caracteriza por su alta resistencia, se enfrenta a diversas y destacadas amenazas. El cambio climático está alterando el régimen de lluvias y las temperaturas adecuadas para este árbol, favoreciendo además la aparición de enfermedades. El caso de la Xylella fastidiosa, que entre otras especies, ataca al olivo es una de ellas, pero el calentamiento global puede causar la aparición de otras afecciones en el futuro, según los expertos.
El ’Arca de Noé’ vegetal del Ártico es una especie de ‘seguro de vida’ para los vegetales del planeta. Aunque existen bancos similares repartidos en otras partes del mundo, nada excluye la posibilidad de que un conflicto armado o cualquier otra catástrofe pueda terminar con ellos.
Más de un millón de especies tienen ya sus semillas en este búnker y proceden de todos los rincones del planeta. En 2022, un equipo de investigadores del Centro de Recursos Fitogenéticos del INIA-CSIC seleccionó más de mil variedades vegetales de la colección nacional que serán depositadas en Svalbard. Las muestras de olivo se suman a ese listado.
De esas primeras 1.000 variedades seleccionadas por España, 300 eran cereales de invierno, 114 de las cuales corresponden a trigos; 510 leguminosas, de las que 189 eran judías; 200 son hortícolas, 81 de ellas tomates, y 108 variedades de maíces.
El proyecto está auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la organización internacional Global Crop Diversity Trust (CROP Trust), la Fundación Bill y Melinda Gates y el gobierno de Noruega, que ha hecho de la instalación un compromiso con la conservación de los recursos fitogenéticos.
