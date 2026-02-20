De bebé abandonado al nacer a estrella viral: la tierna historia de Punch, el pequeño mono y su ‘madre’ de peluche

Un pequeño macaco japonés, abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa (Japón), y que desde entonces no se separa de un peluche ,que se ha convertido en una madre improvisada, ha conquistado la atención del público en Japón y de las redes sociales.

Punch, de solo siete meses, se ha convertido en el protagonista del recinto después de que su imagen diera la vuelta al mundo, ha dicho el portavoz del centro Takashi Yasunaga. Fue criado por el personal del zoo tras ser rechazado por su madre al nacer, en julio del año pasado, algo que ocurre ocasionalmente en esta especie y que, según Yasunaga, en el caso del pequeño mono podría deberse a la inexperiencia de su progenitora y a las altas temperaturas de cuando se produjo el parto.

Un peluche muy especial

"Los bebés de macaco japonés se suelen agarrar a sus madres o a otros ejemplares para sentirse seguros", ha explicado Yasunaga, por lo que sus cuidadoras acabaron confiándole al bebé macaco un peluche de orangután naranja, que se ha convertido para él en un fiel sustituto materno.

Primero probaron con toallas para que el animal tuviera un punto de apoyo, pero la cría terminó por aferrarse a un llamativo peluche. Desde entonces, según el portavoz de este zoo, el pequeño duerme, camina, come y juega pegado al juguete cuando su entorno le resulta algo abrumador. Por tanto, no esta aislado por completo del grupo de macacos en el zoo, formado por otros 56 ejemplares.

Presentación al mundo

El pasado 5 de febrero, el zoológico presentó oficialmente al animal en su cuenta de X, recibiendo miles de mensajes en la red social animando al joven primate. Como resultado, un total de 8.000 personas han visitado el recinto este pasado fin de semana. "El doble de lo normal para esta época", ha dicho Yasunaga, quien ha subrayado que este jueves, pese a ser día laborable, la zona registraba una afluencia inusual, con varias filas de gente.

Punch, que ya ronda los dos kilos, continúa recibiendo alimentación por parte de los cuidadores, que poco a poco van integrando más al animal con el resto de miembros del grupo. "Punch está mejorando su interacción con la manada. Le acicalan, intenta molestar a los demás, le regañan. Aprende día a día a vivir como un mono dentro de la manada", explican los miembros del zoológico a través de su red social X, en un tuit que en apenas dos semanas tiene más de cuatro millones de visualizaciones.

Bajo 'hashtags' como #AnimoPunch, las redes continúan animando al pequeño mientras consigue integrarse en el grupo, aunque sin olvidarse de su inseparable compañero.