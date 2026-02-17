Hallazgo sorprendente: hay aves 'testarudas' y otras que se dejan influir por la 'presión social'

La presión social, esa fuerza que a menudo lleva a los seres humanos a seguir a la mayoría, tiene un efecto más matizado de lo que se creía en el reino animal. Entre las aves, en concreto, hay individuos muy testarudos, que no siguen las 'modas', y otros que se dejan influir por lo que ven hacer a sus congéneres.

Un estudio realizado con diamantes cebra o diamantes mandarín (Taeniopygia guttata) revela que la decisión de un individuo de plegarse a la norma del grupo no depende únicamente del tamaño de la mayoría, sino de un factor hasta ahora poco explorado: la intensidad de su propia preferencia.

La investigación, publicada en la revista 'PLOS One', sugiere que mientras algunos pájaros son proclives a imitar lo que ven en la colonia, otros se mantienen firmes en sus convicciones.

Dos procesos clave

Para entender cómo surge y se estabiliza una tradición, la ciencia distingue dos procesos clave: el conformismo, en el que un individuo con una preferencia previa adopta la conducta mayoritaria, y la transmisión conformista, en la que los individuos sin experiencia se inclinan por la opción predominante de forma desproporcionada.

Los investigadores de la Universidad de Alberta, liderados por Julia L. Self, se propusieron explorar estos fenómenos en un contexto novedoso y ecológicamente crucial: la construcción del nido. ¿Un ave novata ante la tarea de construir su primer hogar priorizaría su gusto personal por un color de material o cedería ante la evidencia de lo que la mayoría de sus vecinos ya está usando?

Pareja de diamantes cebra cebra en el laboratorio: la hembra está a la izquierda. / Animal Cognition Research Group

El equipo trabajó con 75 parejas de diamantes cebra, una especie en la que los machos son los principales responsables de acarrear y colocar el material. En una primera fase, a cada macho se le ofrecieron dos haces de cuerda, uno azul y otro amarillo, para determinar no solo su color preferido, sino también la fuerza de esa preferencia.

Parejas 'demostradas'

"Un ave que pasa el 95% de su tiempo interactuando con la cuerda azul es muy diferente de otra que reparte su tiempo casi a partes iguales", explican los autores en su estudio. Con este dato, los machos, acompañados de su pareja, eran introducidos en una de cinco poblaciones experimentales, donde cuatro parejas 'demostradoras' ya incubaban huevos en nidos construidos con una combinación variable de cuerdas azules y amarillas.

Tras varios días de observación, la pareja protagonista regresaba a su jaula con ambos colores de cuerda para construir su propio nido. Los resultados mostraron que los diamantes no son meros imitadores. Los machos con preferencias débiles demostraron ser más sensibles a la influencia social: si la mayoría de los nidos que observaban eran de su color no preferido, era más probable que acabaran usándolo.

Sin embargo, aquellos con preferencias fuertes se mostraron inmunes a la presión de grupo, aferrándose a su gusto inicial sin importar lo que dictara la mayoría. Son testarudos. El análisis estadístico reveló que esta interacción entre el entorno social y la fuerza de la preferencia individual era un factor determinante.

Una distinción crítica

Un hallazgo particularmente revelador fue la diferencia entre percibir la información social y actuar en consecuencia. Los investigadores observaron que, al iniciar la construcción, los machos que habían visto una mayoría de cuerdas de su color no preferido tendían a tocar primero ese color. "Lo notaron", señalan los autores.

Ejemplar de diamante cebra. / Luis Miguel Bugallo Sánchez

No obstante, ese primer contacto no predecía el color que finalmente recogerían y depositarían en su nido. "Esta distinción, entre adquirir información social y realmente usarla, es crítica. Los animales pueden observar lo que otros hacen sin necesariamente actuar en consecuencia", detallan en la publicación.

Este comportamiento, donde una convicción personal fuerte actúa como un filtro frente a la información externa, resuena con lo que se observa en psicología humana. "Presenta la misma evidencia a dos personas con convicciones previas diferentes y es posible que obtengas resultados opuestos", recuerdan los investigadores, citando cómo, en Estados Unidos, demócratas y republicanos pueden interpretar la misma información sobre el cambio climático de forma que refuerce sus posiciones políticas.

Las hembras no son pasivas

"Los diamantes cebra no están formando opiniones políticas sobre el color de la cuerda, pero el mecanismo es sorprendentemente similar: las preferencias fuertes pueden actuar como filtros y proteger a los individuos de la influencia social". Esta resistencia individual tiene implicaciones profundas para la evolución cultural.

El conformismo tiende a estabilizar las tradiciones, ya que los recién llegados adoptan las normas del grupo. Pero si una masa crítica de individuos posee preferencias arraigadas que los hace resistentes, la propagación de una tradición podría ralentizarse o incluso bloquearse. El trabajo subraya así que la variación individual, lejos de ser un mero ruido estadístico, puede estructurar activamente el flujo de información y el comportamiento en una población.

Los autores reconocen que, aunque los machos son los acarreadores, las hembras no son pasivas, ya que reorganizan e incluso pueden expulsar material del nido, un factor que están comenzando a explorar. Lo que queda claro es que, incluso en una tarea tan crítica para el éxito reproductivo como es la construcción del hogar, los animales no siguen ciegamente a la multitud.

La decisión final es el resultado de una tensión dinámica entre la atracción del grupo y la fuerza de las propias convicciones, una lección que invita a repensar los orígenes del conformismo, tanto en las aves como en el ser humano.