Las temperaturas están disparadas por el cambio climático, pero ¿qué pasa con la humedad?

El aumento global de las temperaturas es un hecho ampliamente documentado, pero un aspecto crítico y menos visible de este fenómeno es el incremento paralelo de la humedad. La combinación de calor y alta humedad supone una amenaza multiplicada para la salud humana, las infraestructuras y la economía. Mientras las olas de calor secas acaparan los titulares, la frecuencia y la intensidad de los episodios de calor húmedo extremo, algunos de los cuales se acercan al límite fisiológico de supervivencia humana, no han sido estudiadas de forma exhaustiva a escala global.

Una investigación publicada en ‘AGU Advances’ por Colin Raymond y su equipo ha comenzado a llenar este vacío, identificando las regiones que históricamente han registrado los episodios más intensos y aquellas donde es más probable que se batan récords en un futuro que será más caluroso y más húmedo.

El estudio catalogó los días de calor húmedo más extremos registrados en 216 regiones del planeta entre 1961 y 2023. Para evaluar el riesgo futuro, los investigadores emplearon grandes conjuntos de modelos climáticos que simulan múltiples realidades posibles bajo las condiciones actuales.

Episodios de mayor duración

En relación con el clima local contemporáneo, los autores señalan que "los eventos de anomalía de calor húmedo diarios más extremos ocurren en la región de Medio Oriente y Norte de África (MENA), seguidos por los trópicos profundos".

Estación meteorológica / Pixabay

En estas áreas, los valores de temperatura de bulbo húmedo (Tw), una métrica clave que combina calor y humedad, alcanzaron entre 4 y 5 desviaciones estándar por encima de la climatología de la estación cálida. Estas mismas regiones, junto con partes de Asia Central, también experimentan los episodios de mayor duración, con sucesiones de más de 20 días consecutivos de calor húmedo extremo.

Un descubrimiento crucial del trabajo es la extrema sensibilidad de las estimaciones estadísticas a eventos puntuales. La investigación determinó que el único día que establece un récord a menudo afecta su período de retorno estimado por un factor de 3 o más. En la práctica, al eliminar el día más extremo del registro histórico en muchas regiones, la frecuencia estimada de ocurrencia de tales eventos se reduce hasta cinco veces.

La influencia de El Niño

Este hallazgo, según destacan los investigadores, subraya "la importancia de los datos históricos precisos, así como la relativa excepcionalidad de los récords existentes" y la necesidad de contar con observaciones robustas de extremos para calibrar los modelos.

Más allá de la intensidad, el estudio analizó la distribución temporal de estos eventos. El calor húmedo extremo tiende a agruparse en ciertos años y en ciertas zonas. "En los trópicos, hasta el 75% de los días con percentil 95 de Tw ocurren en el 25% superior de los años", afirman los autores.

Bañistas en la playa de la Malvarrosa. / EFE / Manuel Bruque

Este patrón de concentración interanual está fuertemente vinculado al fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que eleva tanto la temperatura como la humedad en amplias zonas tropicales. Durante los cuatro episodios de El Niño más fuertes del período de estudio, una región como el suroeste de Perú experimentó en promedio cinco veces más días en el percentil 95 de lo habitual.

Punto de inflexión

El año 2023 emerge como un punto de inflexión en el análisis. Los datos muestran que ese año se batieron récords de calor húmedo en 23 regiones. Sin embargo, el estudio aplica un ajuste para tener en cuenta el calentamiento global de la temperatura superficial media mundial (GMST).

Este ajuste revela una realidad contundente: "2023 estableció récords de calor húmedo en 23 regiones, mientras que de otra manera no habría establecido ninguno". En otras palabras, sin el incremento de la temperatura global de fondo causado por el cambio climático, 2023 no habría sido un año excepcional en términos de récords de calor húmedo. Casi un tercio de los récords absolutos (sin ajustar) de todas las regiones se han registrado en los últimos cinco años.

La investigación también proyecta qué regiones son estadísticamente más susceptibles de ver superados sus récords actuales incluso con el nivel de calentamiento global presente. Aquí, el panorama se diversifica. Mientras que las mayores anomalías se dan en MENA y los trópicos, las áreas donde los modelos sugieren una mayor probabilidad de eventos récord en el futuro cercano incluyen el este de Norteamérica, el noroeste de Europa, el este de China y gran parte de Australia.

Una mujer se abanica mientras pasa por un termómetro de calle que marca 42 grados en Córdoba. / EFE / Salas

Episodios extremos del pasado

Este desfase entre las regiones con los eventos históricos más intensos y aquellas con mayor riesgo de batir récords en el futuro tiene implicaciones directas para la preparación y la adaptación. Muchos de los episodios de calor húmedo más extremos del pasado han pasado relativamente desapercibidos en los medios y la literatura científica, que tradicionalmente se han centrado más en el calor seco.

"Esta discrepancia apunta a la antigua tendencia del calor seco a dominar la atención de los medios y académica", reconocen los investigadores, así como a los desafíos de datos y comunicación que moldean geografías desiguales en la comprensión y reporte del calor húmedo.

El estudio concluye que comprender la distribución, intensidad y características del calor húmedo extremo del pasado es fundamental para evaluar los cambios futuros y sus ramificaciones. El enfoque dual que combina observaciones (reanálisis) y modelos permite no solo identificar regiones de preocupación que podrían pasar desapercibidas, sino también evaluar la posibilidad de extremos aún no vistos.