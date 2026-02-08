Convocado el Concurso de diseño de la camiseta "Ave del Año 2026"

La organización conservacionista SEO/BirdLife ha puesto en marcha la tercera edición de su Concurso de diseño de la camiseta 'Ave del Año', correspondiente a este año y destinado a seleccionar la ilustración que lucirá en la prenda promocional de 2026. Esta iniciativa busca, según la entidad, destacar el trabajo de los artistas de naturaleza y servir como herramienta para promocionar y difundir la conservación de las aves y la biodiversidad.

El certamen, cuyo plazo de presentación de obras está abierto hasta el 25 de febrero, tiene como protagonista al jilguero europeo, una pequeña y colorida ave reconocible por su cara roja y las franjas amarillas en sus alas. La obra ganadora deberá representar a esta especie, pudiendo realizarse con cualquier técnica artística siempre que el resultado final sea un archivo digital apto para su impresión textil.

Premio de 1.000 euros

El jurado, presidido por el biólogo y artista de naturaleza Juan Varela, vicepresidente primero de SEO/BirdLife, evaluará las propuestas basándose en la impresión general, la creatividad, la relación icónica con la especie y la calidad técnica para su reproducción. "Valorará la impresión general, la creatividad de la obra, la relación icónica con la especie y la calidad del arte final para su impresión", señala la organización en su convocatoria.

Jilgueros europeos. / Pixabay

El premio al diseño ganador está dotado con 1.000 euros. Además, se concederá un accésit, que consistirá en unos prismáticos modelo Azor 10×42 SEO, para otra obra que el jurado destaque por su originalidad o calidad.

Visibilizar las amenazas

La elección del jilguero europeo como Ave del Año 2026 no es casual. La campaña pretende visibilizar las amenazas que afectan a la biodiversidad en los paisajes agrarios, espacios esenciales para el ciclo vital de esta ave. Al ser una especie representativa de entornos abiertos como olivares, dehesas y márgenes agrícolas, se busca impulsar un diálogo sobre modelos de agricultura más sostenibles.

Asimismo, al tratarse de un ave común en pueblos y ciudades, la iniciativa también aspira a llamar la atención sobre "la necesidad de reverdecer las ciudades y aplicar esquemas de jardinería menos intensiva".

Avetoro y treparriscos

Esta es la tercera edición de un concurso que en años anteriores ya premió diseños dedicados a otras aves del año. En 2024, la ganadora fue Sara Ramírez Sáez con una ilustración del avetoro común, mientras que en 2025 el reconocimiento recayó en Nuria Santamaría por su trabajo sobre el treparriscos.

Las bases completas y los requisitos técnicos para participar en la presente convocatoria están disponibles en la web oficial de SEO/BirdLife.