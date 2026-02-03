Científicos españoles descubren un método para anticipar erupciones volcánicas dos días antes de que ocurran

Anticipar una erupción volcánica con dos días de antelación supondría la posibilidad de establecer sistemas de emergencia y evacuación para poner a salvo vidas humanas. Esto es lo que parece haber conseguido un grupo de científicos españoles, gracias a una nueva metodología desarrollada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Universidad de Valencia.

El sistema ideado permite anticipar erupciones volcánicas en entornos urbanos, aproximadamente con 48 horas de antelación. El trabajo, publicado en la revista Scientific Reports, ha sido seleccionado por la Oficina para la Reducción de Desastres de la ONU como una herramienta que permitirá a científicos e instituciones mejorar la respuesta y gestión de este tipo de emergencias naturales en todo el mundo.

Este novedoso método abre nuevas vías para poner en marcha sistemas de alerta temprana" Raúl Pérez — IGME-CSIC

El magma no asciende de forma aleatoria, sino que se rige por un patrón a lo largo del tiempo. Este patrón o memoria genera una serie de movimientos sísmicos relacionados entre sí de forma persistente y estable. Sin embargo, cuando la memoria del magma cambia, genera una serie temporal de terremotos que son diferentes de los registrados con anterioridad, y que revelan que el magma ha dejado de estar ‘estancado’, o de moverse lentamente, para iniciar un ascenso imparable. Es decir, el cambio de patrón del magma, evidenciado a través de una sismicidad irregular, marca un punto de no retorno previo a la erupción, informa el CSIC en un comunicado.

Erupción volcánica / Pinterest

La nueva metodología de predicción de erupciones, pionera en el mundo, aplica algoritmos para identificar la transición en el comportamiento de la memoria a largo plazo del magma en su ascenso, lo que permite determinar con precisión una señal precursora de la erupción, aproximadamente, dos días antes de que se produzca.

“Este novedoso método abre nuevas vías para poner en marcha sistemas de alerta temprana basados en el análisis de series temporales de terremotos volcánicos, aplicables a redes sísmicas en tiempo real durante la vigilancia de una crisis sismo-volcánica”, explica Raúl Pérez, investigador del IGME-CSIC.

También anticipa el fin de la erupción

La nueva herramienta no se limita a emitir un aviso previo a la erupción, sino que el algoritmo también es capaz de determinar cuándo el volcán está perdiendo fuerza eruptiva. En el momento que el indicador de la memoria del magma se estabiliza, los científicos pueden identificar una tendencia asintótica, es decir, una señal de que el motor que alimenta la erupción se está agotando.

Esta capacidad para predecir el cese potencial de la actividad es vital para la gestión de la emergencia, ya que permite a las autoridades empezar a planificar el retorno de la población y el inicio de la reconstrucción.

Volcán del Teide, en Tenerife / wikimedia

Debido al potencial impacto de este trabajo en la gestión de futuras erupciones volcánicas, ha sido incluido por la Oficina para la Reducción de Desastres de la ONU (UNDRR, por sus siglas en inglés) en Preventionweb, su plataforma global de intercambio de conocimiento para la gestión de emergencias. El objetivo es divulgar el nuevo método entre la comunidad encargada de gestionar este tipo de crisis naturales, poniendo así el trabajo de los científicos españoles al servicio de la sociedad.

Un método innovador para un nuevo paradigma

En 2021, la erupción del volcán Tajogaite (Cumbre Vieja, La Palma) afectó a más de 8.000 personas y provocó la destrucción de 1.200 viviendas, aproximadamente. Personal investigador del CSIC se desplegó sobre el terreno para el estudio y asesoramiento científico de esta emergencia natural. Ahora, la información recogida en 2021 ha servido al equipo investigador para desarrollar la nueva técnica basada en la utilización de algoritmos estadísticos aplicados a los terremotos registrados durante la erupción del volcán.

El Tajogaite, en La Palma, Canarias / Agencias

“Nuestro trabajo combina la modelación matemática de la ocurrencia de terremotos asociados al ascenso del magma, desde 9 km de profundidad, con el exhaustivo trabajo de campo, día a día, hora a hora, que se realizó durante la erupción del volcán de La Palma. Todo ello permitió definir señales asociadas a cambios en la dinámica eruptiva, encontrando que dicha erupción duró 86 días debido a cinco inyecciones profundas de magma”, señala Pérez.

“El objetivo es reducir la incertidumbre en el pronóstico y prevención de erupciones volcánicas, dando información robusta para la gestión de este tipo de emergencias en entornos urbanos, como fue la del Tajogaite”, concluye el investigador del IGME-CSIC.