El embalse de Riudecanyes libera agua por primera vez desde 2020

El embalse de Riudecanyes ha liberado agua este jueves por primera vez desde el año 2020. El presidente de la Comunidad de Regantes del Embalse de Riudecanyes, Miquel Àngel Prats, ha explicado que se trata de una maniobra "ordinaria" para comprobar el funcionamiento de las compuertas, pero que debido a la sequía de los últimos años no se había podido realizar.

Así, se han liberado unos 35.000 metros cúbicos, lo que ha supuesto bajar la cota del embalse unos cinco centímetros. Un volumen de agua que Prats cree que se habrá recuperado en las próximas horas. El embalse se encuentra prácticamente al 100% de su capacidad, pero debido a su configuración, cuando llega al máximo comienza a desbordarse por los laterales, por lo que la presa no queda sobrecargada.

Prats ha detallado que estas maniobras se realizan en todos los embalses y que, además de comprobar el correcto funcionamiento de las compuertas, también sirven para retirar sedimentos. Hasta ahora, mensualmente habían movido las compuertas, pero sin liberar agua. Entre mayo y junio, la Agencia Catalana del Agua (ACA) decidirá si repiten el proceso.

El embalse de Riudecanyes tiene una capacidad de 5,32 hm³ (es decir, 5,3 millones de m³), por lo que el volumen liberado "es muy poco", ha ejemplificado el presidente de la CRPR. Este caudal ha seguido río abajo y ha servido para "limpiarlo". "No sé si habrá llegado hasta Cambrils", ha reconocido, aunque si el embalse vuelve a desbordarse, el agua permitirá recargar los acuíferos, muy secos por la falta de lluvias en los últimos años.

Con el embalse lleno, la comunidad confía en que este año podrán realizar una campaña de riego "normal", algo que no sucede desde 2022. Aun así, Prats advierte que no será suficiente: "Veremos qué podemos trasvasar desde Siurana", ha avanzado. Según las estimaciones de los regantes, para llevar a cabo una campaña necesitan unos 6 hectómetros cúbicos, cantidad superior a la capacidad del embalse. "Falta la primavera, veremos cómo van las lluvias. Esperamos que caigan hacia el Priorat, porque la gente del Priorat también necesita agua", ha manifestado Prats. La decisión final la tendrá la ACA, en la comisión de desembalse que se celebrará en primavera.