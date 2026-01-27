Un estudio confirma que, por cada 200 coches eléctricos en una ciudad, la contaminación baja un 1,1%

Por primera vez, un estudio ha permitido cuantificar cuánto baja la contaminación atmosférica en una ciudad a medida que se van sumando coches eléctricos a su parque móvil. Cuando diferentes barrios y ciudades del estado de California (EEUU) aumentaron su número de vehículos de cero emisiones entre 2019 y 2023, también experimentaron una reducción de la contaminación atmosférica. En concreto, por cada 200 vehículos añadidos, los niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂) disminuyeron un 1,1%. El estudio, que incluye tanto eléctricos puros como híbridos enchufables, se publicó en The Lancet Planetary Health.

Si bien la transición a los vehículos eléctricos tiene como objetivo principal frenar el cambio climático en el futuro, también se espera que mejore la calidad del aire y beneficie la salud pública a corto plazo. Sin embargo, pocos estudios han contrastado esta suposición con datos reales, en parte debido a la cobertura espacial limitada de los monitores de contaminación atmosférica a nivel del suelo.

Los hallazgos del estudio demuestran los beneficios de los coches eléctricos no solo para el clima, sino también para la salud de las personas

Un anterior estudio de 2023 de la Facultad de Medicina Keck de la USC, que utilizó estos medidores en la propia calle, ya demostró que la implantación de coches cero emisiones estaba relacionada con una menor contaminación atmosférica, pero los resultados no fueron definitivos.

Analizando el NO 2 de la atmósfera

Ahora, el mismo equipo de investigación ha confirmado este hecho con datos satelitales de alta resolución, que pueden detectar el NO₂ en la atmósfera. Este contaminante, liberado por la quema de combustibles fósiles, puede desencadenar ataques de asma, causar bronquitis y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

El NO2 es un contaminante dañino para la salud que emiten los coches de gasolina / Agencias

"Este impacto inmediato en la contaminación atmosférica es fundamental, ya que también tiene un impacto inmediato en la salud. Sabemos que la contaminación atmosférica relacionada con el tráfico puede perjudicar la salud respiratoria y cardiovascular tanto a corto como a largo plazo", afirmó Erika García, profesora de la Facultad de Medicina Keck y autora principal del estudio.

Los hallazgos demuestran los beneficios de la continua expansión de los vehículos eléctricos. Durante el período del estudio, las matriculaciones de coches de cero emisiones aumentaron del 2% al 5% en el segmento de vehículos ligeros (categoría que incluye automóviles, SUV, camionetas y furgonetas) en California, lo que sugiere que el potencial para mejorar la contaminación atmosférica y la salud pública sigue estando en gran medida desaprovechado.

Ya se nota la diferencia en el aire

"Aún no hemos alcanzado el objetivo de electrificación, pero nuestra investigación muestra que la transición de California a los vehículos eléctricos ya está generando diferencias mensurables en el aire que respiramos", afirmó Sandrah Eckel, profesora asociada de ciencias de la población y la salud pública en la Facultad de Medicina Keck.

Para realizar su análisis, los investigadores dividieron California en 1.692 barrios, utilizando una unidad geográfica similar a los códigos postales. Obtuvieron datos públicos del Departamento de Vehículos Motorizados del estado acerca del número de vehículos eléctricos de cero emisiones registrados en cada barrio.

Un coche eléctrico circulando por una ciudad de California / Agencias

A continuación, el equipo de investigación obtuvo datos del Instrumento de Monitoreo Troposférico (TROPOMI), un sensor satelital de alta resolución que proporciona mediciones diarias y globales de NO₂ y otros contaminantes. Utilizaron estos datos para calcular los niveles promedio anuales de NO₂ en cada vecindario de California entre 2019 y 2023.

Bajada apreciable cada 200 coches

Durante el período del estudio, un barrio típico aumentó en 272 vehículos eléctricos de cero emisiones, y la mayoría de los vecindarios sumaron entre 18 y 839. De media, por cada 200 nuevos vehículos eléctricos de cero emisiones registrados, los niveles de NO₂ disminuyeron un 1,1 %, lo que representa una mejora apreciable en la calidad del aire.

"Estos hallazgos demuestran que un aire más limpio no es solo una teoría; ya está ocurriendo en comunidades de toda California", afirmó Eckel.

Los coches eléctricos siguen aumentando sus ventas en todo el mundo / LNE

Vehículos eléctricos y salud pública

Para confirmar la fiabilidad de estos resultados, los investigadores realizaron varios análisis adicionales. Consideraron los cambios relacionados con la pandemia como un factor que contribuyó a la disminución del NO₂, por lo que excluyeron de su análisis el año 2020, y también tuvieron en cuenta los cambios en los precios de la gasolina y los patrones de teletrabajo. Los investigadores también confirmaron que los barrios que incorporaron más vehículos a gasolina experimentaron un aumento consiguiente de la contaminación. Finalmente, replicaron sus resultados utilizando datos actualizados de monitores a nivel del suelo de 2012 a 2023.

Por otra parte, estos resultados muestran que los datos satelitales de TROPOMI, que cubren casi todo el planeta, pueden rastrear de forma fiable los cambios en la contaminación atmosférica relacionada con la combustión, lo que ofrece una nueva forma de estudiar los efectos de la transición a los vehículos eléctricos y otras acciones ambientales.

Noticias relacionadas

Actualmente, García, Eckel y su equipo comparan los datos sobre la expansión de vehículos eléctricos con los datos de ingresos en Urgencias y hospitalizaciones relacionadas con el asma en California. El estudio podría ser uno de los primeros en documentar mejoras reales en la salud a medida que California continúa aumentado su número de vehículos eléctricos.