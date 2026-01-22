Las energías sucias ya solo generan el 29% de la electricidad en la UE: solar y eólica siguen disparadas

Las energías eólica y solar generaron más electricidad en la UE que los combustibles fósiles en 2025, según los datos de último año. Ambas fuentes de energía en conjunto alcanzaron un récord del 30% de la generación de electricidad en la UE, por delante de los combustibles fósiles, que representaron el 29%. En España, las energías eólica y solar juntas alcanzaron el 42% de la generación de electricidad.

“Este hito demuestra lo rápido que la UE está avanzando hacia un sistema energético respaldado por las energías eólica y solar”, afirmó la autora del informe, Beatrice Petrovich. “En un contexto en el que la dependencia de los combustibles fósiles genera inestabilidad a nivel global, la importancia de la transición hacia la energía limpia es más evidente que nunca”.

El informe European Electricity Review, publicado hoy por el think tank global de energía Ember, ofrece por primera vez una panorámica completa del sistema eléctrico de la UE en 2025. Analiza los datos de generación y demanda eléctrica de todo el año 2025 en los 27 países de la UE con el objetivo de entender el progreso de la región en la transición de los combustibles fósiles a la electricidad limpia.

La energía solar se dispara

El hecho de que las energías eólica y solar superaran a los combustibles fósiles en 2025 se debe en gran medida al fuerte impulso en la generación de la energía solar. Esta última creció más de una quinta parte (+20,1%) por cuarto año consecutivo, generando un récord del 13% de la electricidad de la UE en 2025, por encima tanto del carbón como de la energía hidroeléctrica.

Evolución de las fuentes de electricidad en la UE / Ember

Esta tendencia fue generalizada: todos los países de la UE registraron un aumento en la generación solar respecto al año anterior, en un contexto de fuerte expansión de la capacidad solar instalada. La energía solar representó más de una quinta parte de la generación eléctrica en Hungría (28%), Chipre (25%), Grecia (22%), España (22%) y Países Bajos (21%).

Las energías renovables proporcionaron en 2025 casi la mitad de la electricidad de la UE (48%)

Las energías renovables proporcionaron casi la mitad de la electricidad de la UE (48%). Este avance se produjo a pesar de unas condiciones meteorológicas inusuales que provocaron una caída del 12% en la energía hidroeléctrica y del 2% en la eólica, aunque favorecieron a la solar. La energía eólica se mantuvo como la segunda fuente de electricidad más grande de la UE con un 17%, superando al gas. En España, las energías eólica y solar generaron el 42% de la electricidad en 2025.

Parque fotovoltaico en España / Agencias

Los signos de un cambio estructural son claros en toda la UE, ya que las energías eólica y solar generaron más electricidad que todas las fuentes fósiles en 14 de los 27 países de la UE en 2025. Este cambio se refleja también en la evolución de los últimos cinco años, durante los cuales estas fuentes han experimentado un crecimiento masivo en la UE (del 20% en 2020 al 30% en 2025). Por su parte, los combustibles fósiles han caído del 37% al 29% en el mismo periodo, mientras que las energías hidroeléctrica y nuclear se mantuvieron estables o descendieron ligeramente.

Aumenta el gas mientras cae la energía hidroeléctrica

La generación de electricidad a gas aumentó un 8% en la UE en 2025, principalmente debido a la reducción de la producción hidroeléctrica. Sin embargo, el gas sigue en un declive de largo plazo en la UE y en 2025 aún siguió un 18% por debajo de su máximo más reciente en 2019. En España, la generación de electricidad a gas aumentó un 19%, manteniéndose un 28% más abajo de su pico en 2022. Esto se debió en parte al mayor uso de centrales de gas para servicios de red, que se espera que sea temporal. Otro factor que contribuyó a la subida de la generación a gas fue una menor generación hidroeléctrica.

“Se espera que el aumento en el uso de gas en España para servicios de red sea temporal; los cambios normativos esperados desde hace tiempo, aprobados en junio de 2025, permitirán que las energías renovables gestionen el control de voltaje a partir de enero de 2026. Las alternativas limpias pueden limitar el uso de centrales de gas para servicios de red”, afirmó Wilmar Suárez, Analista de Energía de Ember.

Placas solares en una instalación de autoconsumo / Agencias

El aumento del gas elevó la factura de importación de gas del sector eléctrico de la UE hasta los 32.000 millones de euros en 2025, un 16% más que el año anterior. Este es el primer aumento de los costos de importación de gas para la generación eléctrica desde la crisis energética de 2022, con Italia y Alemania como los países que asumieron el mayor gasto. Además, las horas con mayor uso de gas provocaron picos en los precios de la electricidad, con un aumento medio del 11% en esos periodos respecto a 2024.

La próxima prioridad de la UE debería ser reducir seriamente la dependencia del gas caro e importado” Beatriz Petrovich — Ember

“La próxima prioridad de la UE debería ser reducir seriamente la dependencia del gas caro e importado”, continuó Beatrice Petrovich. “El gas no solo hace a la UE más vulnerable a chantajes energéticos, sino que también encarece los precios”.

El despliegue de baterías en España pisa el acelerador en 2025

Casi la mitad de las baterías a escala de red de la UE siguen concentradas en Italia y Alemania, aunque se iniciaron obras o se anunciaron proyectos en la mayoría de los países comunitarios. En España, si bien la capacidad de baterías actual es baja en relación con la capacidad instalada de energía eólica y solar, la cartera de proyectos alcanzó niveles récord en 2025.

“Existe una oportunidad enorme para las baterías en España. Como uno de los principales productores de energía solar de Europa, los proyectos de baterías permitirían a España utilizar esa generación renovable en las horas de mayor consumo de gas para reducir aún más los precios de la electricidad”, afirmó Wilmar Suárez.

"España se ha consolidado como uno de los líderes europeos gracias a la apuesta decidida en los últimos años por la energía renovable y la solar en particular. Tanto es así, que ahora generamos más de lo que consumimos. Por tanto, el reto actual de España viene por maximizar el consumo de toda la nueva generación renovable y ser capaces de almacenarla para darle la virtud de que, además de limpia, sea gestionable y poder seguir eliminando la influencia del gas", señala Ismael Morales, responsable de Políticas Climáticas de Fundación Renovables.