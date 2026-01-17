El polo norte magnético se ha desplazado: así afectará a tu vida cotidiana

El polo norte magnético de la Tierra se mueve constantemente de manera significativa, hecho que obliga a que los científicos tengan que actualizar el Modelo Magnético Mundial (WMM, por sus siglas en inglés) cada cinco años.

La versión para los próximos tiempos

Este modelo es desarrollado por los Centros Nacionales de Información Ambiental (NCEI) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y el Servicio Geológico Británico (BGS), y sirve para saber dónde está realmente el norte magnético de la Tierra, en cada lugar y momento diferente.

“El Modelo Magnético Mundial es el modelo estándar para sistemas de referencia de navegación, actitud y rumbo que utilizan el campo geomagnético. El WMM también se utiliza en aplicaciones civiles, como los sistemas de navegación y rumbo”, define la agencia estadounidense, que se ocupa de las cuestiones medioambientales.

La última actualización de este prototipo, bautizada como WMM2025, tiene fecha de finales de 2024 y su vigencia perdurará hasta finales de 2029, según explica la misma administración.

Digamos que este manual de referencia oficial sirve para que brújulas, aviones, barcos, satélites, navegadores y móviles no se equivoquen de dirección.

Un modelo más preciso

Además, esta versión trae consigo una novedad: incluye otro modelo de alta resolución, llamado WMMHR2025, que mejora exponencialmente su precisión. En efecto, la versión pasa de tener margen de error de 3.300 kilómetros a una precisión de 300 kilómetros en el Ecuador, aproximadamente. En consecuencia, el cálculo de rumbos en áreas complejas -como las regiones polares- será más óptimo.

El impacto favorable es que, hace pocos días, los Centros Nacionales de Información Ambiental (NCEI) publicaron un comunicado que confirmaba que el modelo magnético funciona correctamente y refleja, casi con total exactitud, el desplazamiento del polo magnético.

Esto confirma que los sectores de la aviación civil, las marinas comerciales y militares, los sistemas de navegación submarina y los organismos internacionales como la OTAN o la Organización Hidrográfica Internacional podrán operar con exactitud.

La Tierra como imán gigante

Pero recapitulemos para que no se nos escape una. El polo norte geográfico es el punto que marca uno de los ejes de rotación de la Tierra; el polo norte que vemos en los mapas. Sin embargo, el polo norte que nos atañe es el magnético: el punto hacia donde siempre apuntan las agujas de las brújulas.

Para entenderlo, tenemos que imaginarnos que la Tierra es un imán gigante con un campo magnético invisible alrededor que nunca está quieto.

Este campo de fuerza invisible está generado por el movimiento de hierro líquido y níquel fundido en el núcleo externo del planeta.

Así pues, las agujas de las brújulas, que están imantadas, se alinean con el campo magnético de la Tierra sobre el cual se sienten atraídas. Por ese motivo, las brújulas no apuntan al polo geográfico de la Tierra porque este no tiene magnetismo.

Un escudo magnético

Por otro lado, el campo magnético terrestre -que no es estático- se extiende al espacio exterior en forma de escudo protector -la magnetosfera- contra el viento solar, las altas energías y la radiación cósmica. Así pues, no solo es el encargado de protegernos, sino que también es el causante de que podamos presenciar fenómenos como las auroras boreales o la orientación de las brújulas.

Lo más destacable es que el Informe sobre el estado del campo geomagnético de 2025 de los Centros Nacionales de Información Ambiental (NCEI) ha reflejado que, desde que se midió oficialmente el polo norte magnético, en 1831, este se ha desplazado más de 2.200 kilómetros. Esto significa que el polo norte magnético antes estaba más cerca de Canadá, pero ahora está más cerca de Siberia, Rusia.

"Refuerza la precisión general de los modelos"

Asimismo, el texto ha confirmado que, “durante el último año, el polo magnético norte se ha desplazado a una velocidad mucho mayor que el polo sur, con velocidades de deriva promedio de 36 km/año y 9 km/año, respectivamente. Las ubicaciones reales y las velocidades de deriva de los polos magnéticos resultaron ser muy cercanas a las predichas por WMM2025 y WMMHR2025, lo que refuerza la precisión general de los modelos.”

Esta realidad ha llamado la atención de los científicos porque, durante muchos años, este polo magnético se movía muy rápido -entre 50 y 60 km/año-, por lo que es la mayor desaceleración registrada hasta el momento.

Afectaciones en nuestra vida cotidiana

Aunque no lo notemos de forma explícita, muchos sistemas que utilizamos dependen del campo magnético. Por eso, es importante que se lleven a cabo actualizaciones del WMM (que podríamos llamarlo ‘mapa magnético’) cada cinco años para que los sistemas de orientación, navegación y posicionamiento -como los aviones, los barcos, los satélites y las brújulas de nuestros móviles- sigan funcionando de forma precisa y segura.

La realidad es que la actualización de este modelo nos permite seguir utilizando nuestro dispositivo móvil, ir al trabajo o utilizar Google Maps o Waze sin que notemos cosas extrañas. Por lo tanto, en principio no tiene que afectar directamente a nuestra vida cotidiana.