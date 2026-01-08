Fueron los humanos y no el clima lo que extinguió los mamuts, confirma un estudio

Al contrario de lo que ha venido sosteniendo gran parte de la comunidad científica, no fue un cambio en el clima mundial lo que extinguió a los grandes mamuts lanudos y otros mamíferos de aquella época, sino que lo hicieron los propios humanos, mediante su caza sistemática.

Una investigación publicada recientemente revisó más de 300 estudios anteriores de distintos ámbitos de la ciencia y ha llegado a la conclusión de que la caza masiva por parte de los humanos terminó en el Cuaternario tardío con al menos 161 especies de grandes mamíferos, entre ellas el mamut y otras de más de una tonelada de peso.

Se trató, según los investigadores, de un proceso prolongado en el tiempo y global, lo que afectó de forma directa e irreversible a los ecosistemas terrestres del planeta, que se vieron privados de uno de los eslabones biológicos que los sostenían.

También ocurrió allí donde el clima no cambió

Hasta ahora, el argumento más utilizado para explicar su desaparición consistía en el cambio climático ocurrido al final del Pleistoceno, cuando ocurrieron una serie de glaciaciones que modificaron el paisaje. Sin embargo, un estudio de científicos daneses de la Universidad de Aarhus, liderados por Jens-Christian Svenning, confirma lo que ya venían indicando otras investigaciones anteriores: nada relacionado con el clima tuvo la culpa, pues esta extinción también tuvo lugar en regiones donde las condiciones climáticas se mantuvieron estables.

Recreación de un tigre de dientes de sable, también desaparecido / Pinterest

Hace unos 50.000 años, en la Tierra vivían animales que hoy parecen surgidos de la fantasía, pero que eran totalmente reales: rinocerontes lanudos, tigres con gigantescos colmillos de sable, mastodontes, castores descomunales del tamaño de un oso… Esta megafauna cambió a medida que el ser humano iba expandiéndose desde su cuna natal de África hacia el resto del planeta.

Desaparecieron decenas de especies de grandes herbívoros

Allí donde llegaba el ser humano, se extinguían las grandes especies, y además de forma muy rápida, a veces en solo unos cientos de años. De los 57 grandes animales herbívoros que había entonces sobre la Tierra, únicamente 11 han llegado hasta hoy y muchos de ellos están al borde de la extinción.

La caza sistemática fue, por tanto, según el equipo de Svenning, la responsable de esta desaparición masiva de especies de megafauna hace unos 50.000 años. El ingenio del Homo sapiens no escatimó recursos para matar estos ejemplares para su subsistencia mediante trampas, armas y herramientas cada vez más sofisticadas y mortíferas.

Una gran diversidad de especies se extinguió en el Cuaternario tardío / conicet

Además, esta progresiva sofisticación y eficacia en la caza tuvo lugar en todos los continentes a los que llegaba el hombre, de modo que el fenómeno afectó al conjunto del planeta Tierra.

Otro argumento que desmonta el factor climático como causa de su desaparición es que muchas de las especies afectadas eran de tipo generalista, es decir, que estaban adaptadas a una gran diversidad de hábitats y de clima, por lo que no pudieron desaparecer por condiciones extremas.

La investigación publicada en Cambridge Prisms: Extinction recuerda que la extinción de todos estos animales desencadenó una alteración general de los ecosistemas, pues ejercían una función ecológica que ninguna otra especie pudo hacer en su lugar.