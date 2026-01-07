Guía para salvar tu árbol de Navidad: trucos de riego, luz y trasplante que funcionan

Tras las fiestas navideñas, llega la hora de recoger los adornos. Pesebres, velas de colores, manteles rojos y dorados… vuelven a sus cajas para ser desplegados en once o doce meses junto a nuevas plantas que decorarán los hogares la próxima Navidad.

Este martes, día 6, ha sido el día ideal para hacerlo: los Reyes han traído sus regalos el lunes por la noche y hemos tenido todo el martes para disfrutar de ellos. Así que es el momento perfecto para quitar, recoger y guardar todos los adornos navideños, incluidos el árbol de Navidad.

Ayuntamientos de toda España ponen a disposición de los ciudadanos lugares de recogida de los árboles naturales. Barcelona, por ejemplo, ha instalado 227 puntos de recogida de abetos repartidos por todo el territorio que estarán activos desde este miércoles, día 7, y hasta el 17 de enero.

La capital catalana convertirá esos árboles en abono orgánico al acabar la recogida.

Y ese es el problema: son muy pocos los ayuntamientos que replantan esos abetos que han ocupado el lugar principal de los hogares españoles, ya sea en el salón o en el recibidor.

Responsabilidad

"Hay que ser responsable y, si se quiere un árbol vivo para Navidad, se debería comprar uno con posibilidad de trasplante posterior en el campo, y hacer ese trasplante", opina Teresa del Río, experta en ecofisiología vegetal y doctora en biología. "En caso de no tener esa intención, es preferible comprar uno artificial, que además puede durar muchos años”, sentencia.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay comunidades autónomas que no permiten a los particulares replantar por su cuenta los árboles navideños, al considerar que, al ser una especie "no autóctona supone una alteración del medioambiente y una infracción a la normativa ambiental", tal y como recuerda la Comunidad de Madrid en un comunicado.

En la nota, recomienda "contactar con los servicios municipales o con el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid". Esa medida permite "que los ciudadanos le den una segunda vida a estos árboles", puesto que ellos se encargarán de "plantarlos en zonas verdes artificiales como parques y jardines. De este modo, los abetos que pueden crecer en zonas del casco urbano donde no ponen en riesgo la biodiversidad vegetal", concluye el texto del Gobierno regional.

Con cepellón y raíz

Otro problema añadido es que "a veces los venden sin apenas cepellón y raíz; en esos casos es difícil que sobrevivan”, explica Del Río. En todo caso, hay que fijarse bien y que esté enraizado cuando se compra si se quiere trasplantar, ya que, en muchos casos, la base del árbol es un corte sobre madera sin raíz.

Para replantar el árbol de Navidad tras las fiestas, y que sobreviva, el primer paso es a la hora de adquirirlo: hay que elegir uno que tenga raíces y cepellón –que es la masa de tierra que se deja pegada a las raíces de las plantas para trasplantarlas- , por lo que una buena idea es cogerlo ya en tiesto o maceta.

El mantenimiento del mismo durante las fiestas también es muy importante. Recuerda que es un ser vivo que pertenecen a hábitats fríos o bajo cero, por lo que habrá que regarlo durante el tiempo que esté decorado con las bolas y luces navideñas. De lo contrario, solo podrá estar destinado a ser compost o a ir directamente a la basura.

Tierra húmeda

La tierra debe estar siempre húmeda y es conveniente vaporizar las hojas diariamente para compensar la falta de humedad del ambiente. Hay que regarlo en abundancia para que el agua llegue a todas las raíces, y cada dos o tres días.

Una fórmula para hacerlo correctamente es echar un poco de agua, esperar a que la tierra la absorba y repetir la operación hasta que quede bien mojada. Conviene poner un plato para el agua sobrante y vaciarlo después de cada riego, puesto que la acumulación de líquido en la base puede dañar las raíces.

Evitar que se quede seco

Otro cuidado importante para que no se quede seco y pueda ser replantado al acabar las fiestas en algún parque o zona habilitada para ello en la ciudad es situar el árbol en un lugar bien iluminado, ventilado y alejado de fuentes de calor, como radiadores o estufas.

Al terminar las fiestas, hay que retirarle todos los adornos colgantes de las ramas y sacarlo al exterior de vez en cuando. También es aconsejable abrir las ventanas en la medida posible.

Para plantarlo, hay varias opciones: en una maceta o directamente en el bosque. Si se dispone de jardín propio, también se puede replantar y reutilizar en los años venideros, puesto que solo crece unos 30 centímetros al año.

Cubrir el cepellón

La forma óptima de hacerlo es "cavar un hoyo mediano en el suelo, donde entre todo el cepellón sin que sobresalga por la superficie de la tierra ni que quede muy hundido", indica la doctora Del Río. Básicamente, se trata de que la tierra cubra el cepellón.

Tras ello, hay que rellenar con tierra, acordándose de “separar las raíces para que puedan respirar y puedan crecer mejor”, apunta la especialista en ecofisiología vegetal, tal y como se debe hacer cuando se trasplanta cualquier planta o árbol. "La tierra debe tener un sustrato con aporte orgánico", añade, "aunque luego se complete con la que exista en la zona".

Finalmente, se debe "presionar un poquito la tierra para que resista si hay alguna ráfaga de viento y regar con abundante agua para que crezca", concluye.

Conviene buscar un bosque frío o una zona del jardín donde no le dé demasiado el sol, sombreada.