De la flor de Pascua al muérdago: las plantas naturales que arrasan para decorar tu hogar y decir adiós a una Navidad de plástico

Las flores y las plantas son un elemento de decoración perfecto y colorido para cualquier estancia y hogar que, además, proporcionan un aroma agradable. Las hay resistentes y fáciles de cuidar, aptas para cualquier tipo de clima, y las hay vistosas, con flor todo el año.

Estas plantas pueden ser usadas en cualquier época del año para adornar y alegrar una casa y para añadir un toque festivo y acogedor a cualquier espacio.

Pero además, hay flores y plantas adecuadas para cada época del año. Durante las Navidades, que se encuentran a la vuelta de la esquina, hay siete plantas típicas de estas fechas que son el elemento perfecto para dar un toque festivo y elegante a tu hogar.

Poinsettia También llamada flor de Pascua, flor de Nochebuena o flor de Navidad, su nombre ya lleva implícito su carácter estacional. "Es la planta de mayor producción en esta época, con 8 millones de unidades en España. En la UE se producen en torno a 110 millones, por lo que la proporción de España es muy relevante", explica Olga Zarzuela, directora de la Asociación Española de Floristas (https://www.aefi.es/). Es más, pese a tener un periodo de venta de entre solo cuatro y seis semanas durante el invierno, en la mayoría de países europeos encabeza la lista del total del mercado de plantas interiores, según datos proporcionados por StarsforEurope. Si la situamos dentro del hogar, hay que colocarla en una zona en la que pueda recibir luz solar y alejada de radiadores o fuentes directas de calefacción que puedan dañar su follaje. Su riego debe de ser moderado y directamente a la maceta, evitando mojar sus brácteas y flores. Hay que retirar el agua sobrante del plato o recipiente que situemos debajo del tiesto para evitar su encharcamiento. Una buena fórmula para regarla es situarla en el fregadero de la cocina o en la pica del lavabo y dejarla escurrir antes de colocarla en su sitio. También es preferible agua de lluvia o de grifo reposada durante 24 horas, para que se evapore el cloro que se le aplica para su potabilización.

Poinsettia /

Muérdago y acebo Es otra de las plantas más conocidas de estas fechas navideñas debido, sobre todo, a su tradición de besarse bajo ella. El Viscum album es una planta semiparásita, esto es, que vive y germina sobre otros vegetales, en este caso los árboles. No puede crecer en una maceta o en tierra, sino que hunde sus raíces en el tronco de un árbol, y de ahí se alimenta. De fruto blanco y pegajoso, el muérdago a menudo se confunde con el acebo, un arbusto o árbol pequeño que tiene sus ramas llenas de hojas y frutos verdes, rojos o amarillentos, y que sí puede crecer en tiesto, aunque necesita tener luz natural -pero no sol directo- y es una planta marcadamente de exterior, que necesita de la brisa fría natural para desarrollarse adecuadamente.

combo acebo y muerdago /

Rusco También conocida comoacebillo, brusco o galzerán, se asemeja bastante al acebo pero, a diferencia de aquel, en esta planta es la parte femenina la que da los frutos: la baya roja, que no es tan tóxica como la del acebo, aunque tenga el mismo color rojo intenso. Sus hojas son más pequeñas y más oscuras que las del acebo. Se utiliza en medicina por sus propiedades vasoconstrictoras y antiinflamatorias. Al igual que sucede con el acebo, requiere de sombra o semisombra para crecer y apenas hay que regarlo, solo se debe hacer cuando el terreno está casi seco. Al ser una planta típicamente invernal, aguanta mal el calor del interior del hogar.

Rusco /

Cactus de Navidad Conocido como Santa Teresita o schlumbergera y originario de las zonas más tropicales de Brasil, crece en las ramas de los árboles y siempre florece durante la época navideña. Sus ramas terminan en unas flores que hacen que sea una planta muy vistosa, y más con la variada gama de colores de la misma, pero las que más se venden por esta época son las que florecen de color granate y las rojas. Aunque sea de la familia de los cactus y, por tanto, una planta suculenta, necesita agua para sobrevivir, por lo que es conveniente tener la tierra siempre húmeda, aunque sin encharcar. Cuando las flores se han secado, es mejor reducir la frecuencia del riego para evitar que enferme.

Detalle de la flor de cactus de Navidad /

Rosa de Navidad o helleborus niger Originaria de Turquía y de Europa Central, empieza a florecer en color blanco, pero su gama cromática incluye rosa, púrpura o incluso verde. Aunque florece entre enero y abril, los productores de flores y plantas adelantan el proceso para que brote en estas fechas. De hoja perenne, es ideal para espacios en semisombra y llega a florecer en medio de la nieve. Eso sí, necesita un suelo muy fértil y tener la tierra húmeda -pero no encharcada- para conseguir muchas flores y muy largas.

Rosa de Navidad o helleborus niger /

Nandina, bambú sagrado o bambú divino Es más un arbusto que una planta. Aunque es poco conocida, sus hojas son de gran belleza por el color que tienen: desde el rojo al naranja y ocre, pasando por el amarillo. Es esta espectacular cromática la que la hace tan apreciada para realizar centros de mesa. Al igual que muchas de sus compañeras, como la rosa de Navidad o el rusco, requiere de semisombra para crecer. No necesita grandes cuidados -solo un suelo fértil y bien drenado, no seco-, resiste a las heladas y en tierra puede llegar a medir hasta dos metros de altura, con hojas de hasta 50 centímetros de longitud. En maceta sus hojas alcanzarán registros más modestos, de unos 25 centímetros de diámetro. Sus frutos brotan en forma de racimo y solo en invierno, y son de un color rojo vivo. Hay que tener cuidado si se opta por esta planta para decorar la mesa, puesto que tanto sus bayas como sus hojas son tóxicas para los animales. También conviene cerciorarse de que no hay mascotas cerca si se plantan en un jardín exterior.

Nandina o bambú sagrado /

Abeto Seguramente es, junto a la poinsettia, el gran protagonista de las Navidades en todos los hogares del mundo. Requiere de cuidados mínimos para que no se quede seco y pueda ser replantado al acabar las fiestas en algún parque o zona habilitada para ello en la ciudad. Muchos ayuntamientos españoles habilitan puntos de recogida y los reciclan, ya sea replantándolos -como hace el Ayuntamiento de Madrid- o haciendo compost con ellos. Si se dispone de jardín propio, también se puede replantar y reutilizar en los años venideros, puesto que solo crece unos 30 centímetros al año. Durante las fiestas, es importante colocar el árbol en un lugar bien iluminado, ventilado y alejado de fuentes de calor, como radiadores o estufas. La tierra debe estar siempre húmeda y es conveniente vaporizar las hojas diariamente para compensar la falta de humedad del ambiente. Hay que regarlo en abundancia para que el agua llegue a todas las raíces, y cada dos o tres días. Una fórmula para hacerlo correctamente es echar un poco de agua, esperar a que la tierra la absorba y repetir la operación hasta que quede bien mojada. Conviene poner un plato para el agua sobrante y vaciarlo después de cada riego, puesto que la acumulación de líquido en la base puede dañar las raíces.

Detalle de la hoja de un abeto / Pexels / Mareefe

"La poinsettia es tradicionalmente la planta estrella de la Navidad en sus distintas variedades", argumenta la directora de la Asociación Española de Floristas. "Pero se observa una tendencia de gustos en el consumidor por otras plantas para estas fechas", añade. De hecho, cada vez más “se está optando por otras plantas, que no son específicas de la Navidad pero que se compran en su variedad de flor roja, como el anthurium o el ciclamen rojo", concluye.

Joan Guillén, presidente del Gremi de Floristes de Catalunya, añade "las ardisias y las gaulterias a la lista, pese a que su volumen de venta aún no alcanza el de las poinsettias". "Las ardisias, por ejemplo, se pueden poner como centro de adorno rojo, porque tiene unas bolitas rojas muy decorativas que salen en esta época [a finales de otoño] y es una planta de interior", explica. "Necesita claridad, pero no luz directa", cuenta.

En cuanto a flores cortadas para decorar la mesa de Nochebuena y Navidad, Guillén lo tiene claro: "Las amarilis rosas, rojas y blancas" son las reinas.