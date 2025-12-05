Las emisiones de gases que causan los incendios forestales son mucho mayores de lo que se creía

Las emisiones totales de gases de efecto invernadero y partículas suspendidas en el aire causadas por los incendios forestales resultan ser casi un 70% superiores a lo que se suponía. Así lo han descubierto investigadores de la Universidad de Wageningen (Países Bajos) en un estudio realizado en colaboración con la NASA, BeZero Carbon y universidades estadounidenses.

Una de las causas de este hallazgo es que se producen muchos más incendios pequeños en todo el mundo de lo que se creía hasta ahora. Esto se debe a que los satélites no han registrado estos incendios más pequeños y muchos no se han incluido tradicionalmente en los datos sobre la materia.

Las observaciones por satélite son cruciales para determinar la magnitud de los incendios y la cantidad de vegetación perdida. Dado que los últimos artefactos lanzados al espacio para vigilar la superficie terrestre son mucho más precisos, eso aporta información mucho más detallada sobre lo que ocurre en los bosques.

Incendios pequeños, altas emisiones

Los incendios forestales no solo emiten gases de efecto invernadero, sino que también son una fuente importante de partículas suspendidas en el aire, que afectan a la salud humana al penetrar en nuestro organismo.

Las emisiones de los incendios habían sido subestimadas / Efe

Los fuegos que ahora se han detectado y que habían pasado inadvertidos hasta ahora son tan numerosos que desempeñan un papel importante en las emisiones globales causadas por estos siniestros, que de repente han pasado a ser casi un 70% superiores a las estimaciones anteriores.

Los investigadores están cartografiando con mayor detalle los lugares donde se producen los incendios forestales y las emisiones que generan. Este trabajo incluye no solo los incendios forestales, sino también los fuegos producidos en pastizales y tierras agrícolas. Recientemente se publicó una nueva versión de la Base de Datos Global de Emisiones de Incendios (GFED), cuyos resultados se publicaron en Scientific Data.

Datos satelitales mejorados

Según el investigador principal, Guido van der Werf, de la Universidad e Investigación de Wageningen: «Nuestras estimaciones de las emisiones a la atmósfera nunca habían cambiado tan drásticamente como ahora. Aunque nuestros datos se han perfeccionado a lo largo de los años, nuestra estimación de emisiones anuales siempre fue de alrededor de 2,0 gigatoneladas de carbono, o aproximadamente el 20 % de las emisiones de combustibles fósiles. Ahora es casi un 70 % mayor, alrededor de 3,4 gigatoneladas».

Los nuevos satélites permiten detectar ahora incendios más pequeños / Efe

La razón principal es la mejora de los datos satelitales. Anteriormente, los datos enviados por los satélites tenían una resolución de cuadrados de 500 x 500 metros, mientras que ahora son de solo 20 x 20 metros, lo que ofrece mucho mayor detalle en las observaciones.

Los investigadores han comprobado que los incendios forestales se han vuelto más frecuentes e intensos con el tiempo, en parte debido al cambio climático. Canadá y otras regiones árticas, también en Siberia, están experimentando siniestros de este tipo cada vez más devastadores por el aumento de las temperaturas globales.

A la espera de nuevas mejoras en los sistemas de detección de incendios, los científicos tienen claro que el aumento de las emisiones tiene consecuencias negativas para la calidad del aire: en pocas palabras, más partículas finas y hollín entran a la atmósfera, especialmente en zonas con alta densidad de población.