Hallazgo
Descubren 16.000 huellas de dinosaurio junto a una antigua costa de Bolivia
El yacimiento muestra cómo los animales corrían, nadaban, arrastraban la cola o giraban en redondo
Las correrías de varias especies de dinosaurios por la antigua costa de Bolivia han quedado inmortalizadas en la roca tras haberse fosilizado, lo que permite reconstruir muchos aspectos de esos animales extintos.
Un yacimiento fósil hallado en un parque nacional de dicho país ha desvelado miles de rastros de dinosaurios que caminaron, corrieron y nadaron a lo largo de lo que hace millones de años era la orilla de una costa, según un estudio dirigido por Raúl Esperante, del Instituto de Investigación en Geociencias de California, en EEUU.
Bolivia es conocida por su abundancia de yacimientos fósiles con huellas de dinosaurios. Estos lugares proporcionan detalles únicos sobre el comportamiento de las antiguas especies, pero la mayoría permanecen inéditos. En este estudio, Esperante y sus colegas reportan una variedad sin precedentes de huellas de dinosaurios en el yacimiento de Carreras Pampas, en el Parque Nacional Torotoro.
16.000 huellas fosilizadas
En nueve yacimientos diferentes, los autores encontraron más de 16.000 huellas dejadas por dinosaurios terópodos de tres dedos al final del Cretácico. Estas huellas varían en tamaño, desde algunas realmente diminutas (<10 cm) hasta grandes (>30 cm) y registran diversos comportamientos de los dinosaurios, como correr, nadar, arrastrar la cola e incluso realizar giros bruscos.
La mayoría de estas huellas están orientadas aproximadamente al noroeste-sureste, con marcas onduladas preservadas en el sedimento, lo que sugiere que estos dinosaurios vagaban por la antigua costa.
El yacimiento de Carreras Pampas ha permitido establecer nuevos récords mundiales en cuanto a la cantidad de huellas individuales de dinosaurios, huellas continuas, rastros de cola y rastros de natación.
Esta abundancia sin precedentes sugiere que se trataba de una zona de alto tránsito, y la orientación paralela de algunas huellas parece indicar grupos de dinosaurios que viajaban juntos. Los autores señalan que, probablemente, aún quedan muchas más huellas por descubrir en este sitio y en otros de Bolivia.
Este lugar es una ventana impresionante al pasado: no solo muestra cuántos dinosaurios se desplazaban por ella, sino también qué hacían mientras deambulaban por aquí. “Es increíble trabajar en este sitio, porque dondequiera que mires, el suelo está cubierto de huellas de dinosaurios”, declaró Esperante.
