Fauna
Muere el emblemático cocodrilo albino de EEUU, uno de los únicos 100 conocidos
Claude acababa de cumplir 30 años, bastantes menos de lo que alcanza su especie, debido precisamente a esta alteración de la piel
El emblemático cocodrilo Claude, un ejemplar albino que vivía en el Acuario Steinhart de San Francisco (EEUU), murió este martes como consecuencia de una enfermedad que le había sido detectada pocos días antes. Se trata de uno de los pocos especímenes albinos de cocodrilo conocidos en el planeta.
Claude había cumplido recientemente su 30º cumpleaños y desde hacía poco estaba siendo monitorizado por los veterinarios del centro por problemas de salud, si bien su estado no parecía tan grave como para presagiar el fatal desenlace.
"Con gran pesar, compartimos la noticia de la muerte de Claude, nuestro querido caimán albino, a los 30 años", publicó en su web la Academia de Ciencias de California, la entidad que estaba al cuidado del animal.
Lo cierto es que, debido a la coloración inusual de Claude, su esperanza de vida era menor a la de un cocodrilo normal, que en cautiverio puede llegar a vivir más de 70 años.
Uno de los 100 únicos conocidos
Claude era uno de los aproximadamente 100 cocodrilos albinos que se conocen en el mundo. Tras nacer en 1995 en un pantano de Luisiana, pasó un tiempo en el Parque Zoológico de la Granja de Caimanes de San Agustín, Florida, antes de llegar a San Francisco, California, en 2008.
En esta última ciudad, fue a parar al museo de la Academia de Ciencias de California, ubicado en el Parque Golden Gate.
Allí, compartió el Acuario Steinhart con otros animales. En concreto, estableció una buena relación con las tortugas marinas, pero también tuvo enfrentamiento con otros animales, pues perdió un dedo de una pata durante una pelea con otro cocodrilo.
La difícil vida en libertad de los cocodrilos albinos
El color claro de estos cocodrilos no los favorece en la naturaleza, ya que, al no poder camuflarse con su entorno, son presa fácil de muchos depredadores. Por lo tanto, muchos de ellos no llegan a la edad adulta.
En la actualidad es difícil encontrar esta especie albina en la naturaleza, y los pocos especímenes que hay, alrededor de un centenar, se encuentran distribuidos entre zoológicos, criaderos de cocodrilos y reservas naturales.
El albinismo puede ocasionar una visión poco eficaz en los animales que sufren esta alteración, lo que los pone en desventaja para evitar los peligros y para alimentarse. Tampoco tienen fácil encontrar pareja para reproducirse. Además de estos problemas, los animales albinos salvajes son más vulnerables a los cazadores furtivos, por su alta demanda en el comercio ilegal de especies exóticas.
