Ley de bienestar animal
La Unión Europea aprueba su primer reglamento común para perros y gatos: "Es esencial para frenar las redes ilegales"
Parlamento Europeo y estados miembros alcanzan un acuerdo provisional que fijará estándares mínimos de cría, venta, cuidado e identificación de perros y gatos en toda la Unión Europea a partir de 2028
¿Tu vecino lleva a su perro sin bozal en las zonas comunes? La ley podría estar de tu parte si denuncias
Las tiendas de animales dejan de vender perros y gatos
Mariona Carol Roc
Tras varios meses de negociaciones, el Parlamento Europeo y los Estados miembros del Consejo de la Unión Europea (UE) alcanzaron el pasado 25 de noviembre un acuerdo para crear el primer marco común del Reglamento de bienestar y trazabilidad de perros y gatos de la UE.
La normativa busca regular la cría, venta, alojamiento, cuidado e importación/exportación de estos animales en todo el territorio comunitario.
Según la comunicación oficial, el objetivo es claro: “evitar el comercio ilegal, la cría irresponsable y las malas condiciones de bienestar animal, garantizando al mismo tiempo una trazabilidad completa”, explicaron fuentes de la Comisión Europea.
Microchip obligatorio y bases de datos interoperables
Entre las medidas principales destaca la obligatoriedad de identificar a todos los perros y gatos con microchip, tanto si pertenecen a criadores como a refugios, tiendas o plataformas online.
Los animales vendidos, adoptados o cedidos deberán estar registrados en bases de datos nacionales interoperables, lo que facilitará el seguimiento en toda la Unión.
Un funcionario europeo subrayó que “la trazabilidad completa es esencial para frenar las redes ilegales y mejorar el control sanitario”.
Animales procedentes de terceros países
Los perros y gatos importados desde fuera de la UE, con fines comerciales o incluso no comerciales, también deberán llevar un microchip antes de su entrada al territorio comunitario y ser registrados posteriormente en un plazo breve.
Entrada en vigor y plazos de adaptación
El acuerdo es todavía provisional, pero se prevé que la ley entre en vigor en 2028, una vez adoptada formalmente.
Tras su aprobación, criadores, vendedores y refugios dispondrán de cuatro años para adecuarse a las nuevas exigencias.
Para los propietarios particulares se contemplan plazos más largos: 10 años para perros y 15 años para gatos.
La intención, según el Parlamento Europeo, es “garantizar una transición razonable que no perjudique a los dueños ni a los animales”.
España, un paso por delante
En España ya existe desde 2023 la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que establece la obligatoriedad del microchip y regula la tenencia responsable. Para el Ministerio de Derechos Sociales, esta nueva normativa europea “refuerza la línea iniciada en España y consolida un marco común más ambicioso para el bienestar animal”.
Con este acuerdo, la Unión Europea avanza hacia un sistema más homogéneo que pretende mejorar la protección de millones de animales de compañía y combatir prácticas que, hasta ahora, escapaban al control transfronterizo.
