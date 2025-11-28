Jurassic Park se hace (en parte) realidad: un plan científico introduce 'dinosaurios' en Nueva York

Biodiversidad
Un auténtico 'dinosaurio' de los Great Lakes -los cinco grandes lagos situados en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá- ha vuelto a nadar libremente en aguas del norte de Nueva York.
El esturión lacustre, una de las especies más antiguas del planeta -con más de 200 millones de años de historia evolutiva-, ha sido reintroducido en el arroyo Cattaraugus, un afluente clave del lago Erie, uno de los cinco grandes lagos.
El Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (DEC), en colaboración con la Nación Seneca de Indios y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS), liberó mil ejemplares a mediados de octubre, marcando un avance decisivo en el plan de recuperación de esta especie catalogada como fósil viviente.
Un plan a 25 años para restaurar la especie
La iniciativa forma parte de un proyecto de 25 años destinado a restablecer una población autosuficiente en el arroyo Cattaraugus.
Si todo avanza según lo previsto, los peces liberados alcanzarán la edad adulta en 8 a 10 años, cuando podrán comenzar a desovar.
Los responsables del proyecto calculan que hacia 2040 existirán alrededor de 750 esturiones maduros desovando en este afluente del lago Erie.
La comisionada del DEC, Amanda Lefton, celebra el impacto del programa: “Nueva York está logrando avances extraordinarios en la restauración y mejora de la salud del ecosistema del lago Erie. La exitosa colaboración que ha permitido la liberación de estos esturiones sienta las bases para el restablecimiento de las poblaciones de desove históricas”, afirma.
Gigante prehistórico: así es el esturión lacustre
Estas criaturas impresionan no solo por su antigüedad, sino por sus características físicas únicas:
- Poseen placas óseas en lugar de piel.
- Su esqueleto es cartilaginoso, como el de los tiburones.
- Pueden vivir más de 100 años.
- Alcanzan los dos metros de longitud y hasta 136 kilos de peso.
- Son uno de los peces de agua dulce más grandes de Norteamérica y una pieza esencial en el equilibrio ecológico de los grandes lagos.
Pesca prohibida desde 1993
Para garantizar la recuperación de la especie, la pesca del esturión lacustre está prohibida en Nueva York desde 1993. Ese mismo año comenzó la colaboración entre el DEC y el USFWS, orientada a reforzar la diversidad genética y asegurar la supervivencia de estos gigantes prehistóricos.
Un futuro que ya nada en aguas del lago Erie
Según los expertos, "la liberación de estos esturiones sienta las bases para su recuperación histórica" y Nueva York da un paso clave en la reconstrucción de su biodiversidad acuática.
Los esturiones lacustres, los 'dinosaurios' que lograron sobrevivir a millones de años de cambios, vuelven ahora a tener una oportunidad para prosperar en su hogar original.
