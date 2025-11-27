VÍDEO | ¿De qué ha servido la cumbre del clima? Te lo explica nuestra enviada especial Valentina Raffio

La cumbre del clima de Brasil aspiraba a convertirse en la cumbre de las soluciones, pero tras dos semanas de tensas negociaciones, la COP30 se saldó con un pacto final en el que ni siquiera se mencionan de forma explícita los combustbles fósiles, los causantes de la crisis climática. El texto solo incluye una mención a los acuerdos de Dubái, donde sí se logró rascar 'in extremis' un compromiso sobre esta materia, y anuncia una iniciativa liderada por la presidencia de Belém para "mantener el mundo por debajo de la línea de los 1,5 grados de calentamiento global" y que e pondrá en marcha a lo largo del próximo año y se sellará en la cumbre del clima del año que viene de Turquía. En Brasil nadie acabó contento con el acuerdo final.

La enviada especial de EL PERIÓDICO a Belém, Valentina Raffio, ya de regreso tras una cumbre accidentada, que incluyó un aparatoso incendio en la recta final de las negociaciones, hace balance y explica en este vídeo de qué ha servido la COP30, que sí ha incluido algunos avances, como la creación de un protocolo común para medir cómo todos los estados se están preparando para resistir los impactos del caos climático y, sobre todo, proteger a su población, sus recursos y sus ecosistemas ante fenómenos extremos, como inundaciones o sequías.