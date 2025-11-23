¿Por qué se hunde el suelo bajo las grandes ciudades de India, amenazando a millones de personas?

Algo realmente preocupante está sucediendo en India: el terreno sobre el que se asientan sus principales ciudades está hundiéndose lenta pero inexorablemente, lo que pone en peligro miles de edificios y la vida de millones de personas, según han descubierto científicos de la universidad Virginia Tech.

El motivo de este hundimiento del suelo está relacionado con la extracción excesiva de aguas subterráneas para la agricultura y el abstecimiento humano, afirmó Susanna Werth, profesora asistente de Geociencias y coautora del artículo publicado en Nature Sustainability.

Esquema de la subsidiencia del terreno causada por exceso de extracción de agua / Agencias

"Cuando las ciudades extraen más agua de los acuíferos de la que la naturaleza puede reponer, el terreno se hunde, literalmente", explicó Werth. "Nuestro estudio demuestra que esta sobreexplotación de las aguas subterráneas está directamente relacionada con el debilitamiento estructural en las zonas urbanas", añadió.

Mediciones precisas por satélite

Utilizando datos de radar satelital de 2015 a 2023, el equipo de investigación midió el hundimiento diferencial del terreno, un fenómeno también llamado subsidencia, en Nueva Delhi, Bombay, Chennai, Calcuta y Bangalore, que incluyen más de 13 millones de edificios y son el hogar de casi 80 millones de personas.

Los resultados revelaron que 878 kilómetros cuadrados de suelo urbano se están hundiendo, con tasas de subsidencia superiores a 4 milímetros por año y con casi dos millones de personas afectadas directamente.

La ciudad de Bombay es otra de las grandes urbes afectadas / Agencias

El estudio estima que 2.406 edificios en Nueva Delhi, Mumbai y Chennai ya corren un alto riesgo de sufrir daños estructurales. Si las tendencias actuales de subsidencia continúan, más de 23.000 edificios podrían enfrentarse a un riesgo muy alto en los próximos 50 años.

La subsidencia del terreno agrava además las amenazas de inundaciones y terremotos. Cuando el suelo de una ciudad se hunde de forma desigual, debilita los cimientos de los inmuebles, daña las líneas de servicios públicos y aumenta la vulnerabilidad estructural.

Una presión silenciosa que puede causar desastres

«La presión silenciosa que vemos hoy podría desencadenar desastres el día de mañana si las ciudades no adaptan sus políticas de infraestructura y gestión de aguas subterráneas», afirma el autor principal, Nitheshnirmal Sadhasivam.

Según el coautor y profesor asociado Manoochehr Shirzaei, el estudio demuestra el valor de las técnicas satelitales de vanguardia para prevenir tragedias.

Ejemplo de subsidiencia del terreno / Agencias

«Nuestra investigación muestra cómo las técnicas de cartografiado terrestre basadas en satélite pueden revelar riesgos que, de otro modo, permanecerían ocultos hasta que se produzca el derrumbe», afirmó Shirzaei.

«Invertir ahora en adaptación, mediante la regulación de las aguas subterráneas, el diseño resiliente y la monitorización, salvará vidas y recursos a largo plazo».

Los hallazgos tienen repercusiones más allá de la India, y advierten que los daños en edificios causados por la subsidencia constituyen un problema global en aumento. A medida que más ciudades dependen de acuíferos sobreexplotados y se expanden rápidamente, la subsidencia seguirá erosionando la seguridad de las infraestructuras en todo el mundo.