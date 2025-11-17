Tres 'terrones de azúcar' de plástico son suficientes para matar a un ave marina

Un volumen de plástico de casi tres terrones de azúcar es suficiente para matar a un ave marina común (de unos 25-30 centímetros de largo), según ha constatado un estudio científico basado en casi 10.500 autopsias a especies marinas.

La investigación, cuyas conclusiones recoge este lunes la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de EE. UU., identifica la dosis letal de macroplásticos (más de 5 milímetros) para aves, tortugas y mamíferos marinos, y ofrece una conclusión clara: "Es menor de lo que se pensaba hasta ahora".

Cada año caen al océano más de 11 millones de toneladas de macroplásticos, según las últimas estimaciones. Entre ellos hay plásticos blandos, como bolsas o envoltorios de alimentos, y plásticos duros, desde fragmentos hasta objetos enteros como botellas, que acaban en el cuerpo de los animales marinos.

¿Qué dosis es letal?

Para determinar la dosis letal para cada especie, los autores —un equipo internacional de científicos de la ONG Ocean Conservancy— analizaron los resultados de 10.412 autopsias de animales de todo el mundo en las que se sabía que la causa de la muerte había sido la ingestión de plástico.

De los animales estudiados, 1.537 eran aves de 57 especies; 1.306 tortugas marinas de 7 especies; y 7.569 mamíferos marinos de 31 especies.

Los investigadores analizaron la relación entre los plásticos presentes en el intestino y la probabilidad de muerte, teniendo en cuenta tanto el número total de piezas ingeridas como su volumen.

En comparación con tamaños reconocibles, sus conclusiones indican que un volumen de plástico inferior a tres terrones de azúcar es letal para aves como los frailecillos atlánticos; poco más de dos pelotas de tenis matan a las tortugas marinas; y una pelota de fútbol a mamíferos marinos como las marsopas comunes (un cetáceo de unos 1,5 metros).

"La dosis letal varía según la especie, el tamaño del animal y el tipo de plástico, pero es mucho menor de lo que creíamos", señala Erin Murphy, investigadora de plásticos oceánicos de Ocean Conservancy, quien alerta de que cada minuto entra en el océano una cantidad de plástico equivalente a la carga de un camión de basura.

¿Qué plástico es peor?

Los investigadores analizaron también qué tipos de plástico son más mortales para cada grupo de animales marinos.

Los resultados indican que el caucho y los plásticos duros son especialmente letales para las aves marinas; los plásticos blandos y duros para las tortugas, y los plásticos blandos y los aparejos de pesca para los mamíferos marinos.

Las aves marinas son muy vulnerables al caucho sintético : solo seis piezas (cada una más pequeña que un guisante) tienen un 90 % de probabilidad de causarles la muerte.

: solo (cada una más pequeña que un guisante) tienen un de causarles la muerte. Las tortugas marinas, que pueden pesar entre 80 y 200 kilos, son especialmente vulnerables a bolsas de plástico : solo 342 trozos del tamaño de un guisante serían mortales.

: solo del tamaño de un guisante serían mortales. En mamíferos marinos, 28 piezas de residuos de pesca (más pequeñas que una pelota de tenis) bastan para matar a un cachalote.

Aviso para las personas

El estudio se ha centrado solo en el impacto de la ingestión de macroplásticos, sin analizar otros riesgos como los microplásticos (menores de 5 milímetros), los tóxicos asociados ni los problemas de enredos.

De las casi 10.500 autopsias, casi la mitad correspondían a especies incluidas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.

Los científicos subrayan la necesidad de que el Tratado Global sobre Plásticos que se negocia en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sea ambicioso y vinculante.