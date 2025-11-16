Estas son 7 islas paradisíacas del planeta que desaparecerán por la subida del mar

No será un proceso rápido, pero sí es irreversible. Incluso si las emisiones de gases de efecto invernadero y el correspondiente calentamiento climático que éstas generan se parara en seco ahora mismo, sería inevitable una subida del nivel del mar por efecto de los daños causados ya hasta ahora. Las partes más amenazadas son las orillas de baja cota y las islas con escaso relieve. Los expertos advierten de que las temperaturas globales podrían superar un aumento de 3°C respecto a la era preindustrial para 2100, lo que conllevará un aumento medio del nivel del mar de entre 30 y 120 centímetros, o incluso más.

Curiosamente, algunas de las regiones que más sufrirán las consecuencias de este fenómeno son las que menos han contribuido a desencadenar el cambio climático. Es el caso de algunas islas del Pacífico en las que el 90% de su población vive a menos de cinco kilómetros de la costa y gran parte de sus infraestructuras están en el mismo litoral. En ellas, es imposible vivir lejos de la orilla.

Las poblaciones costeras están especialmente amenazadas / Agencias

Un estudio elaborado por el centro de investigación Woods Hole Oceanographic Institution y la Union of Concerned Scientists (UCS), de Estados Unidos, ha permitido conocer un listado de islas muy conocidas por ser paraísos del turismo que están gravemente amenazadas de desaparecer por la subida del nivel del mar.

1.Maldivas

Es un archipiélago del Océano Índico, justo al sur de India, formado por 1.200 pequeñas islas en las que viven unas 540.000 personas. Se trata del país más llano que existe en la Tierra, pues su elevación media es de tan solo un metro sobre el nivel del mar. Los investigadores del citado estudio señalan que «si Maldivas sufre una subida del nivel del mar de tan solo 45 centímetros, perdería alrededor del 77% de su superficie en 2100, y eso es algo que incluso podría suceder antes». El presidente Ibrahim Mohamed Solih afirmó ante los líderes mundiales durante una de las últimas cumbres climáticas: «La diferencia entre 1,5 grados y 2 grados centígrados es una sentencia de muerte para las Maldivas». Para ello, gran parte de la población está siendo trasladada a una isla artificial hecha con arena bombeada desde el fondo del mar, sobre la que se han construido gigantescos rascacielos (Ciudad de la Esperanza, se llama) para albergar a los residentes que ven arrebatado su territorio por el mar. Así y todo, esta nueva isla tiene una altura máxima de 1,9 metros.

La capital de Maldivas, acosada por la subida del mar / Shutterstock

2.Tuvalu

Esta es una pequeña nación en mitad del Pacífico Sur, constituida por nueve atolones e islas de coral. Tiene unos 11.000 habitantes y su situación es particularmente desesperada. Este pequeño país sacudió las conciencias mundiales cuando en 2021 su ministro de Asuntos Exteriores, Simon Kofe, apareció durante la COP26 en un vídeo tras un atril y con traje y corbata, con el agua del mar hasta las rodillas, exigiendo al mundo que tome medidas contra el cambio climático. Se calcula que ya para 2050 la mitad de la isla más grande Tuvalu estará inundada por las mareas y el 95% del territorio sufrirá la misma situación a final de siglo. El punto más elevado de la isla solo tiene algo más de 4 metros de altura. Además, la penetración del agua salina está destruyendo los cultivos, por lo que ya tiene que importar tierra desde otros países cercanos. La situación es cada vez más desesperada y no se descarta una evacuación de su población en los próximos años.

El ministro de Exteriores de Tuvalu, en 2021 pidiendo ayuda / Agencias

3.Islas Marshall

Con unos 53.000 habitantes, este archipiélago ubicado al noreste de Australia afronta una situación particularmente difícil que obliga a sus autoridades a adoptar medidas de urgencia para frenar los efectos de la subida del nivel del mar. gracias a un acuerdo con Estados Unidos (del que fueron colonia), miles de isleños ya se han trasladado a dicho país en las últimas décadas para recibir tratamiento médico y mejorar su educación o empleo, muchos de los cuales se instalaron en el estado de Arkansas. Los dirigentes insulares creen que es probable que la emigración aumente a medida que suba el nivel del mar.El Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió en 2014 que el aumento del nivel del mar salinizará el agua dulce de las islas, «lo que probablemente obligará a los habitantes a abandonar sus islas en décadas, no en siglos, como se pensaba».

Islas Marshall / Agencias

4.Kiribati

La mitad de los algo más de 100.000 habitantes de Kiribati viven en su capital, Tarawa Sur, que es una estrecha banda de tierra entre el Pacífico y una enorme laguna interior. Es otro pequeño país insular formado por un grupo de 33 atolones coralinos situados en el Pacífico Central, entre Hawái y Australia. Un informe de la ONU sobre el efecto invernadero publicado en 1989 ya incluía a Kiribati como uno de los países en riesgo por la subida de las aguas. Diez años después, dos de sus islas deshabitadas, Abanuea y Tebua Tarawa —esta última utilizada por pescadores—, desaparecieron bajo las olas. Actualmente, la marejada y las fuertes tormentas hacen que, cada vez con más frecuencia, el mar se adentre en la tierra, salinizando las reservas de agua dulce, matando cultivos e inundando viviendas. En los últimos años el Gobierno insular ha comprado terrenos en las vecinas islas Fiyi para dedicarlos al cultivo, ante la amenaza que sufren las plantaciones del país, y para tener un lugar al que evacuar a toda su población en caso de urgencia.

Kiribati, otro enclave humano amenazado por el mar / US Departament State

5.Vanuatu

Es un estado insular al este de Australia que tiene 40 islas, de las que la mayor es Espíritu Santo. Está habitado por 335.000 personas. La intrusión del agua marina está también aquí salinizando los recursos hídricos y los cultivos. Como en los casos anteriores, sus habitantes son los que menos han contribuido al cambio climático: la mayoría no tienen coche ni viajan en avión y suelen servir la comida en hojas de plátano en lugar de utilizar plástico. Sin embargo, son quienes más sufren sus consecuencias.

Vanuatu también está amenazada / Agencias

6.Bahamas

No solo en el Índico o el Pacífico hay problemas; también en el Atlántico, frente a EEUU. Las islas se hunden y su primer ministro, Philip Davis, explicó en la COP28: «Nuestra supervivencia depende de una cooperación mundial inmediata y de compromisos significativos. En las Bahamas, simplemente queremos vivir». Gran parte del noroeste de Bahamas, como las islas Ábaco y Gran Bahama, quedarán bajo el nivel del mar en una fecha tan próxima como el año 2050, según las previsiones de Climate Central, una organización sin fines de lucro que investiga la crisis climática.

Imagen de Freeport en Grand Bahama / Marinas

7.Islas Fiyi

Las islas Fiyi, también en Oceanía, tienen casi un millón de habitantes y su gobierno lleva ya dos años preparando la evacuación de gran parte de su población. Hay 42 pueblos que tienen previsto trasladarse a partes más altas, de los cuales 6 ya lo han hecho. El año 2030 grande parte de su capital estará sumergida y en el 2100 su costa será irreconocible, según los científicos.

La situación, por tanto, empieza a ser desesperante para numerosas comunidades humanas que, a lo largo y ancho del planeta, viven en lugares cercanos a costas de baja cota, que es donde más rápidamente subirá el agua. No son solo países caracterizados por un bajo nivel de ingresos, pues la subida del nivel del mar amenaza también a numerosos enclaves turísticos de todo el planeta, también en el Mediterráneo. Los expertos alertan de que es preciso implementar medidas para atenuar este impacto, sobre todo mediante la construcción de infraestructuras de contención y reubicación de instalaciones.