Estas son las razas de perros que los veterinarios aconsejan no tener, pero que mucha gente posee

Hace ya tiempo que la comunidad científica alerta sobre la mala salud que suelen arrastrar ciertas razas de perro, debido a su morfología y características físicas, producto de cruces y selección artificial por parte de los criadores. Un video que circuló recientemente por TikTok (en la cuenta @aletziaviveros) confirma cuáles son las razas que los veterinarios nunca tendrían, conscientes de los problemas que sufrirán esos perros a lo largo de su vida.

Y es que los bulldogs, tanto inglés como francés, y los huskies, son animales que se suelen enfrentar a problemas de salud que merman su calidad de vida. Y, sin embargo, son razas muy arraigadas en España, donde miles de personas tienen uno de estos animales.

Bulldog francés, también propenso a enfermedades / Agencias

En el caso de los bulldogs, los expertos alertan de que su cráneo achatado, un fenómeno conocido como braquicefalia, es la causa de numerosos trastornos, como dificultades para respirar, lo cual obliga a menudo a someter al animal a operaciones quirúrgicas.

De igual modo, su estructura corpórea hace que padezcan problemas de columna vertebral, lo cual desencadena a su vez otras dolencias, que pueden provocarles fuertes dolores y reducirles seriamente la movilidad.

La estenosis pilórica, por otra parte, es una enfermedad congénita que suele presentarse en los bulldogs. Se trata de una patología que complica la circulación de los alimentos a través del sistema digestivo.

Varios estudios veterinarios han comprobado que estas razas son propensas a enfermedades cardíacas, problemas en la vista y alergias. Además, en climas calurosos, resultan ser especialmente sensibles a los golpes de calor.

Todo ello, además de reducir la calidad de vida del animal, es origen de problemas emocionales en sus dueños, además de un sinfín de gastos veterinarios y reiteradas visitas a la clínica para cirugías y otros cuidados.

Estas razas braquicéfalas son producto de la crianza selectiva con fines únicamente estéticos

Existen países europeos, como Noruega, que ya han prohibido la cría de determinadas razas, como el bulldog inglés y el Cavalier King Charles Spaniel al considerar que los ejemplares resultantes experimentan «sufrimientos incompatibles» con la Ley de bienestar animal vigente en el país.

Son perros braquicéfalos (con cráneos anchos de hocico corto y cabeza achatada), una condición producto de la crianza selectiva con fines únicamente estéticos que provoca problemas para respirar, dificultad para tragar, trastornos relacionados con el sistema digestivo como el reflujo esofágico, además de apnea del sueño, problemas oculares, golpes de calor y otras condiciones graves de salud.

El husky no se adapta bien a espacios cerrados y cálidos / Agencias

El husky no es para ambientes calurosos

En el caso del Husky, se trata de un perro acostubrado a espacios amplios y mucha actividad, con lo que permanecer en según qué ambientes les provoca ansiedad y problemas de todo tipo. Además, proceden de climas muy fríos, por lo que tenerlos en lugares cálidos, como es la mayor parte de España, supone a menudo una tortura para ellos. En resumen, los expertos aconsejan informarse muy bien sobre la raza de perro que se quiere adoptar y saber si es adecuada para el tipo de vida que va a llevar en su nuevo hogar.