¿Existen los híbridos perro-lobo? La ciencia da la respuesta

¿Pueden cruzarse un perro y un lobo y tener descendencia? Aunque resulte un fenómeno poco frecuente, lo cierto es que no se trata de una situación excepcional en la biodiversidad mundial. Recientemente se ha hallado un cruce entre lobo y perro en Grecia, pero no se trata de un caso único.

El híbrido fue documentado cerca de Tesalónica por Callisto, una organización ambiental y de conservación, cuando analizó 50 muestras de lobo de la Grecia continental, según informa AFP.

Uno de estos individuos presentaba un 45% de rasgos genéticos de lobo y un 55% de perro, lo que demuestra claramente que este animal es el resultado directo de un cruce entre ambas especies.

El lobo gris (Canis lupus) y el perro doméstico (Canis familiaris o Canis lupus familiaris) están estrechamente relacionados, como lo demuestra su herencia genética compartida, si bien al observar ciertas razas de perro cueste apreciar alguna similitud.

Un ejemplar de cruce entre lobo y perro recuperado en Italia / Centro de Recuperación Fauna Monte Adonis (Italia)

Los estudios genéticos realizados revelan que los perros domésticos y los lobos salvajes comparten nada menos que el 99,96 % de su ADN.

Se cree que hace entre 40.000 y 14.000 años sus caminos evolutivos se separaron a partir de un ancestro común, que era el lobo.

Pueden cruzarse entre sí

A pesar de sus diferencias, es evidente que perros y lobos pueden cruzarse con éxito para crear descendencia. De hecho, la mayoría de los cánidos, incluyendo lobos, perros domésticos, dingos, coyotes y chacales, pueden cruzarse y crear híbridos.

Los cruces perro-lobo no son algo nuevo para la ciencia, ni mucho menos. Un estudio de 2018 encontró "pequeños bloques de ascendencia canina" en los genomas del 62 % de los lobos muestreados en Eurasia, lo que sugiere que estos cruces se han venido produciendo con frecuencia a lo largo de la historia.

Todos los perros proceden de un lobo como ancestro común / Pixabay

Se estima que más de 300.000 perros lobo híbridos viven en Estados Unidos. Según los expertos, la hibridación suele ocurrir cuando una perra se aleja de su hogar durante la época de celo y se reproduce con un lobo macho salvaje.

La situación en España

En España, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico señala en su web que, “al igual que en el contexto internacional, no se han encontrado evidencias de cruces naturales generalizados y crecientes entre lobos y perros en España, aunque si se han observado esporádicamente, siendo un problema menor y localizado. En todas las poblaciones de lobos del mundo donde se ha analizado esta cuestión, se ha podido comprobar que las tasas de “hibridación” (introgresión genética de perros en lobos) son reducidas, habitualmente en torno al 5%”.

¿Podrían estos cruces llegar a suponer un problema para las poblaciones de lobo ibérico? Esta misma entidad opina que no: “Los cruces naturales entre lobos y perros (erróneamente denominados como hibridación de lobos y perros) no constituyen un problema global de conservación en las poblaciones salvajes de lobos, como acredita la literatura científica disponible”.

En todo caso, “podrían ser un problema local, que atañe a algunas poblaciones reducidas de lobos, en ambientes fuertemente antropizados, en los límites de sus áreas de distribución, donde exista una elevada presencia de perros incontrolados o donde se encuentren sometidos a una elevada presión letal de origen humano”, añade.