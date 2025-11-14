Catalunya triplicará su producción de biogás como estrategia para reducir las emisiones del sector agrario para 2030

Catalunya aspira a convertirse en un referente europeo en economía circular y sostenibilidad agraria. Para ello, según ha anunciado desde la cumbre del clima de Belém (COP30) Sonsoles Letang, directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat, en los próximos años el Govern aspira a triplicar su producción de biogás para 2030 y, mediante esta herramienta, reducir las emisiones de metano y evitar hasta 350.000 toneladas de dióxido de carbono al año del sector agrícola. En términos prácticos, esta estrategia permitiría ahorrar las emisiones equivalentes a lo que producen cada año ciudades como Tarragona, Girona o Lleida.

La medida, presentada durante un encuentro de la plataforma 'Agroecology Coalition', forma parte de la estrategia catalana de biogás aprobada recientemente por el Govern con el objetivo de reducir las emisiones de Catalunya y cumplir así con sus compromisos ambientales. Y es que aunque se habla mucho de la lucha contra el dióxido de carbono, el metano tiene un poder de calentamiento 28 veces superior al CO₂ y, por lo tanto, cada vez son más las iniciativas que se centran en reducir las emisiones de este gas de efecto invernadero. En Catalunya, se estima que una parte importante de sus emisiones proviene de la gestión de deyecciones ganaderas, un residuo inevitable del sector agrícola que, si se almacena o tratan de forma inadecuada, puede liberar grandes cantidades de metano y amoníaco a la atmósfera.

Según ha anunciado este viernes Letang, Catalunya se dispone a impulsar una estrategia de biogás no solo para reducir emisiones sino como "una oportunidad para transformar nuestro modelo agrario en un sistema más eficiente, circular y competitivo". Según ha explicado la portavoz de la Generalitat en la cumbre de Brasil, el plan catalán prevé la construcción de entre 6 y 12 nuevas plantas de biogás cada año hasta alcanzar una producción de más de 1.900 GWh anuales de cara al 2030. "Este modelo, de carácter descentralizado, busca aprovechar los recursos locales y minimizar los costes de transporte, creando a la vez nuevas oportunidades económicas en el entorno rural", ha argumentado.

Tres biopolígonos pioneros

Uno de los pilares del plan es el desarrollo de tres biopolígonos piloto en Alcarràs (Segrià), Vallfogona de Balaguer (La Noguera) y Montoliu de Lleida (Segrià). Estos espacios actuarán como ecosistemas de innovación, donde cooperativas y empresas compartirán infraestructuras para valorizar sus residuos y generar energía renovable que se podrá reutilizar dentro del mismo polígono o inyectar a la red. En estos biopolígonos también se experimentará con "sistemas de recuperación de nutrientes y tratamiento de aguas residuales" de modo que los residuos de una empresa se conviertan en materia prima para otra. De esta forma, estas infraestructuras podrán convertirse en espacios de "simbiosis industrial" para promover la economía circular.

Como ejemplo de éxito y modelo para inspirar futuros proyectos, Letang ha hablado de la planta de Alcarràs, una cooperativa, formada por más de 150 familias ganaderas del Segrià y que gestiona anualmente unas 70.000 toneladas de deyecciones. Los datos del proyecto indican que, gracias al uso de estas herramientas, la plataforma han conseguido convertir un residuo problemático en una fuente de energía renovable y compost de alto valor agronómico. Este es uno de los casos que el Govern ha presentado como ejemplo de iniciativas que ya se están llevando a cabo con éxito y que, en un futuro, podrían replicarse a escala internacional.

Más allá del impacto ambiental de estas iniciativas, estos programas también arrancan poniendo en valor que también tienen una dimensión económica y social. Por ejemplo, porque contribuyen a la generación descentralizada de energía renovable y al impulso a iniciativas sostenibles en el corazón de áreas rurales, unos territorios tradicionalmente más vulnerables a la despoblación y que pueden encontrar en estos proyectos nuevos horizontes económicos y de oportunidades. Con todo ello, el impulso catalán a estas iniciativas de biogás logra que Catalunya de un paso adelante para consolidarse, una vez más, como un "laboratorio vivo de soluciones climáticas sostenibles" y la prueba viviente de que es posible lograr una agricultura más limpia, eficiente y rentable.