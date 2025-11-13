¿Qué hace Greta Thunberg en Galicia?

"Agora, no tren de Compostela a Vigo, teño xusto enfronte a unha rapaciña nórdica..." ("Ahora, en el tren de Compostela a Vigo, tengo justo enfrente a una niña nórdica...").

Este es el tuit que hizo saltar la noticia sobre la presencia de la activista sueca Greta Thunberg en la estación de tren compostelana este pasado martes.

El mensaje, compartido por el usuario @javihagen, se hizo pronto viral en X, dando pie a varias teorías sobre el porqué de la presencia de Greta en Galicia.

Su presencia fue confirmada por otros viajeros, que aseguraron haber visto a la activista en el tren con destino Vigo de las 17.33 horas. "Sempre vou neses asentos con mesa e cando a mirei pensei que estaba vivindo nunha simulación, ademáis ninguén me creeu!" ("Siempre me siento en esos asientos con mesa y cuando la miré pensé que estaba viviendo en una simulación, ¡además nadie me creyó!"), escribía en X otro usuario.

Del encendido de luces al Vigo Global Summit

Entre las teorías, muchos usuarios apuntaban -no sin cierta ironía- a que la presencia de Greta en la ciudad olívica respondía al encendido de luces, que tendrá lugar este sábado, día 15. "Que teña coidado o alcalde. Igual quere inaugurar ela o alumbrado de nadal" ("Que tenga cuidado el alcalde. Quizás quiere inaugurar las luces de Navidad"), apuntaba a este respecto un usuario de X.

Con todo, lo más probable es que la presencia de la joven en tierras gallegas está relacionada con el Vigo Global Summit 2025, que tiene lugar este miércoles y este jueves en el Palacio de Congresos Mar de Vigo.

Este evento, que convierte a Vigo en la capital internacional del debate económico, reúne a premios Nobel, líderes empresariales y a otras figuras políticas para reflexionar sobre sostenibilidad, digitalización y los grandes retos globales.

Evento internacional

En la edición de este año, según puede verse en la web oficial del evento, el congreso analizará los grandes ejes clave que marcarán nuestro futuro inmediato: “Geopolítica y Geoeconomía: El nuevo tablero global” y “Liderazgo en la era de la digitalización: economía, trabajo y sociedad en transformación”.

Entre sus participantes, se encuentran referentes como el ganador del Premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu; la analista internacional Alicia García Herrero; el analista político Brian Wong o la economista María Lorca Susino; junto a otros ponentes de primer nivel nacional e internacional. Si bien no aparece ninguna mención a Greta Thunberg, la activista puede simplemente haber acudido como público.

Otra de las posibles razones es el Blue Atantic Forum, cuya IV edición está teniendo lugar en el Parador de Baiona este miércoles, y se alargará hasta el 14 de noviembre. Este evento es el punto de encuentro de la economía azul en el Océano Atlántico.

A este respecto, el foro profundiza en las oportunidades que nos ofrecen los ríos, mares y océanos para vivir en un mundo más sostenible a través de los sectores de la economía azul. Tampoco aparece una referencia a Greta entre su programación.