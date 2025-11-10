Catalunya y Barcelona exhiben sus planes frente a incendios, sequías y calor extremo en la cumbre del clima de Brasil

De poco sirven las promesas, las buenas intenciones y los discursos grandilocuentes sobre cómo salvar el planeta si después, en la práctica, nunca llegan a aterrizar. Es por eso que este lunes, en el arranque de la cumbre del clima de Brasil (COP30), regiones y ciudades de todo el mundo han tomado la palabra para explicar cómo los grandes planes globales de acción climática se están trasladando al día a día de la gente. La Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, así como distintos centros de investigación y universidades catalanas, han viajado hasta Belém para compartir sus experiencias y, sobre todo, tejer nuevas alianzas para acelerar la lucha climática. Entre los principales temas que lleva Catalunya a Belém destacan los planes de adaptación frente a incendios, sequías y calor extremo. Y por primera vez, parte del diálogo será protagonizado por un grupo de jóvenes catalanes que alzarán la voz durante la cumbre.

La Generalitat llevará a cabo encuentros bilaterales con regiones como Quebec y California para abordar cómo acelerar la acción climática a escala local

La participación de la Generalitat de Catalunya en la cumbre estará encabezada por la directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Sonsoles Letang, con una agenda centrada en la resiliencia climática, la cooperación mediterránea y el liderazgo de los gobiernos subnacionales en la acción climática global. Entre los encuentros más esperados destaca la reunión con el Gobierno de Quebec, California y la Unión del Mediterráneo para fortalecer alianzas en mercados de carbono, comunicación ciudadana y formación de jóvenes delegaciones climáticas. También destaca la participación en un evento sobre cómo las regiones mediterráneas se están uniendo para fortalecer su resiliencia ante fenómenos como incendios, sequías extremas y olas de calor cada vez más intensas y duraderas.

Barcelona habla de su simulacro de ola de calor

Barcelona también participa en la cumbre del clima para hablar sobre planes de adaptación frente a extremos climáticos. Entre los eventos más esperados está la participación de miembros del consistorio en otros programas sobre resiliencia climática y adaptación frente a desastres naturales. Por otro lado, representantes de la Diputació de Barcelona explican que participarán en eventos sobre mecanismos de adaptación frente a catástrofes climáticas, planes de reducción de emisiones por municipios y hasta encuentros para promover una alimentación más sostenible.

Desde la distancia, en Belém se hablará de varios municipios catalanes como Mataró y El Masnou, las dos primeras ciudades de Catalunya en adherirse formalmente a la coalición a favor de un Tratado mundial sobre alimentos de origen vegetal (Plant Based Treaty). Según explican los impulsores de esta iniciativa, estos dos ayuntamientos del Maresme destacan entre los primeros de toda España en comprometerse a ofrecer dietas más sostenibles en sus escuelas, institutos, universidades y centros públicos para, por un lado, ofrecer más opciones vegetarianas y veganas en los comedores y, por el otro, lograr un menú con una menor huella de carbono. En las últimas semanas también ha trascendido la adhesión a esta iniciativa de medio centenar de municipios de la talla de Ámsterdam, Edimburgo y Los Ángeles, y todo apunta a que esta lista irá a más en los próximos días.

Mataró y El Masnou se convierten en las primeras dos ciudades catalanas en adherirse a un tratado global de alimentación sostenible

"Es cierto que en las cumbres los acuerdos los toman los estados, pero quienes deben implementar buena parte de estos compromisos son las ciudades. En ámbitos como la transición energética, la movilidad sostenible, la infraestructura verde para adaptarse al cambio climático o la gestión de los residuos es imprescindible el papel del mundo local. Por eso, los gobiernos locales y regionales deben tener voz propia a los grandes", defiende Marc Serra Solé, presidente del Área de Acción Climática y Transición Energética de la Diputación de Barcelona.

"El mundo local necesita herramientas y financiación para seguir acelerando en la ambición climática. Cuando hemos dotado el programa Renovables2030 con cerca de 200 millones para proyectos locales de energía renovable, la respuesta de las ciudades ha sido masiva y los resultados inmejorables. Necesitamos replicar esto a una escala mayor, también para garantizar una transición energética justa y eficiente", sostiene Serra en declaraciones a EL PERIÓDICO.

Las ciudades toman protagonismo

Los organizadores de la cumbre de Brasil han creado varios espacios de diálogo para demostrar cómo ciudades y regiones de todo el mundo están transformando la ambición y las promesas climáticas en acciones concretas con un impacto real. "Los estados, las regiones y las ciudades son justamente quienes están liderando el camino de la transición ecológica y de la lucha climática", afirman desde Belém durante la primera jornada de esta cumbre del clima, en la que se han organizado varias mesas de debate sobre cómo los gobiernos regionales y los municipios están llevando a cabo iniciativas de economía circular, infraestructuras resilientes frente a los extremos climáticos y hasta proyectos de investigación locales centrados en la lucha climática. "Juntos, buscan dejar en Belém un legado duradero de colaboración", explican.

En vísperas del inicio de este encuentro, más de 14.000 ciudades, pueblos, estados, regiones, provincias y gobiernos autonómicos de todos los continentes del mundo lanzaron un manifiesto para reafirmar su "firme compromiso" con la lucha contra la crisis climática mediante "soluciones concretas y prácticas". "Juntos, nos comprometemos a hacer la vida más asequible y a construir comunidades más resilientes mediante la ampliación del acceso a las energías renovables, la aceleración de la eficiencia energética, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el impulso de soluciones basadas en la naturaleza y la protección de los bosques, la biodiversidad y el agua", destacaron los impulsores de esta iniciativa, respaldada por ciudades como Londres, París, Río de Janeiro y Melbourne.

Los registros indican que los 4.500 millones de personas que viven en las ciudades, el equivalente al 56% de la población mundial, son la primera causa del cambio climático a escala global, pero son también inevitablemente sus víctimas y, a la vez, tienen en sus manos la posibilidad de mitigar la crisis.