Astrología canina

El universo de los perros: cartas astrales y talleres cósmicos este sábado en Barcelona

El Hotel Hoxton Poblenou acoge una cita en la que disfrutar junto a tu peludo de diversas experiencias

¿Tu perro es diestro o zurdo? El simple test para descubrirlo y por qué es importante saberlo

Los principales protagonistas del evento este fin de semana: los perros.

Los principales protagonistas del evento este fin de semana: los perros. / Shutterstock

Pepe Mencías

Barcelona
Los perros son una de las mascotas más queridas y presentes en los hogares de todo el mundo, y cada 21 de julio se conmemora el Día del Perro para reconocer su lealtad, su papel en la vida de las personas y fomentar la adopción y el cuidado responsable.

Además de esa fecha, este 8 de noviembre, con motivo del Día del Lazo Humano-Canino, Barcelona organiza una jornada dedicada a reforzar el vínculo entre humanos y animales.

El Hotel The Hoxton Poblenou será el escenario de un evento con actividades originales que combinan astrología, creatividad y diversión para disfrutar junto a los peludos.

Lectura gratuita de carta astral canina

El Hotel The Hoxton Poblenou acogerá, de 12.00 a 15.00 h, un evento en el que los protagonistas serán los compañeros peludos. La actividad estrella será la lectura gratuita de cartas astrales caninas, a cargo de la astróloga Chara Vargas, conocida en Instagram como @charcastrology, con más de 76.000 seguidores.

Durante la jornada, Vargas interpretará las cartas natales de los primeros 40 perros que lleguen al evento, revelando su personalidad, compatibilidad y energía zodiacal.

Estas lecturas ofrecerán una experiencia personalizada que permitirá conocer mejor a cada mascota y fortalecer el vínculo entre ellos con los humanos.

Astros, estilo y relax para los peludos

El evento se llevará a cabo en la terraza del restaurante Four Corners Barcelona, un espacio 'pet-friendly' donde los asistentes podrán disfrutar de un café o de lo que más les apetezca mientras comparten la experiencia con otros amantes de los animales.

Pero la astrología no será lo único que incluye el programa. Los 100 primeros perros recibirán un 'puppychino' gratuito, una bebida de nata especialmente pensada para ellos.

Además, se organizarán varios talleres y actividades. Entre ellas habrá un 'Styling Corner' con mini looks pensados para los perros más 'fashionistas'; además de talleres de peluquería canina y espacios para decorar collares, ideales para quienes quieran mimar aún más a sus peludos.

Y para que ellos disfruten todavía más del evento, se habilitará también una zona de relax canino.

Esta celebración combina astrología, moda, creatividad y amor por los animales en una cita diferente; una forma diferente de conectar con tu perro.

