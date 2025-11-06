¿Qué son los ‘árboles herbáceos’ y por qué pueden ser aliados poderosos contra el cambio climático?

Son una mezcla perfecta de árboles y hierbas. Combinan el crecimiento rápido de las gramíneas con una apariencia características de los árboles. Su ambigua clasificación entre plantas leñosas y herbáceas ha provocado que se les preste poca atención científica. Pero ahora aparecen como aliados poderosos contra el cambio climático.

Las grandes monocotiledóneas adaptadas a los bosques, como el bambú, la palma o la platanera, han desconcertado durante mucho tiempo a los botánicos por sus características híbridas. Una investigación de la Universidad de Nueva York, publicada en la revista ‘Trends in Ecology & Evolution’, propone clasificarlas como ‘árboles herbáceos’, un concepto que podría ser clave para adoptar estrategias de adaptación y resiliencia climática.

La dificultad para encasillar a estas plantas radica en una diferencia fundamental con los árboles convencionales: sus tallos no se ensanchan con el paso del tiempo. Mientras un roble o un pino desarrollan anillos de crecimiento que expanden el diámetro de su tronco, los tallos del bambú, la palma o la platanera mantienen esencialmente la misma circunferencia desde que nacen.

Una combinación única

Sin embargo, la capacidad de estas especies para alcanzar alturas considerables las distingue de las demás gramíneas. Esta combinación única es la que ahora un equipo de investigadores ha identificado como particularmente valiosa en la lucha contra el cambio climático.

Plataneras silvestres en el monte Emei, en Sichuan, China. / Aiyu Zheng

"El bambú, las palmeras y las plataneras, que no encajan perfectamente como ‘árboles’ o’hierbas’, son en realidad un grupo poderoso de plantas que llamamos ‘árboles herbáceos’ y que combinan lo mejor de ambos mundos. Su naturaleza híbrida, que combina las estructuras altas de los árboles con el rápido crecimiento de las hierbas, convierte a los ‘árboles herbáceos’ en poderosos aliados para responder al cambio climático", explica Aiyu Zheng, autora principal del análisis.

La resiliencia es una de sus características más destacadas. Estos organismos se recuperan con notable rapidez después de perturbaciones como incendios, tormentas o cosechas, ayudando a restaurar paisajes degradados en un plazo mucho menor que un bosque tradicional.

Funciones ecológicas cruciales

Además, cumplen funciones ecológicas cruciales: "Apoyan la biodiversidad y sustentan comunidades. Sus beneficios se extienden desde alimentos y empleos hasta materiales renovables y energía verde", explica Zheng.

Para cuantificar su contribución, los investigadores compilaron conjuntos de datos de doce tipos de ecosistemas, dominados por árboles, hierbas o por estos ‘árboles herbáceos’, representados por palmeras, bambú y plataneras o bananeros.

Palma americana de aceite (Elaeis oleifera). / Carlos Valenzuela

El estudio comparó las reservas de carbono, tanto sobre el suelo como bajo él, y la productividad; es decir, la velocidad a la que las plantas capturan dióxido de carbono para crecer. Los resultados fueron reveladores: los ecosistemas dominados por bambú, palmeras y plataneras mostraron una productividad general más alta que los sistemas dominados por árboles o hierbas. En cuanto a la capacidad de almacenar carbono, su desempeño fue intermedio: inferior al de los bosques densos, pero superior al de las praderas y pastizales.

Iniciativas de desarrollo sostenible

"Nuestro estudio proporciona la primera visión global de cuánto carbono capturan y almacenan los ‘árboles herbáceos’, mostrando que son abundantes, prácticos y están profundamente arraigados en las culturas tropicales, y, por lo tanto, merecen estar en la misma mesa que otras soluciones basadas en la naturaleza más conocidas", indica Mingzhen Lu, autor principal del artículo.

Esta nueva categorización no es solo un ejercicio académico. Los autores subrayan que establecer un marco estandarizado es crucial para mapear con precisión la distribución global de estos ‘árboles herbáceos’ y medir sus beneficios de manera consistente.

Este conocimiento puede informar de manera más efectiva a los gobiernos y comunidades en la planificación e inversión en iniciativas de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el bambú puede utilizarse para fabricar plástico biodegradable, contribuyendo a reducir los residuos plásticos globales.

Árboles cubiertos de hierba —bambú, palmeras y plataneras— en el parque municipal de Wangjiang, Chengdu, Sichuan, China. / Aiyu Zheng

Ejemplos exitosos de aplicación

"Debido a que estas especies son ampliamente cultivadas y localmente familiares en gran parte de los trópicos, como en arboledas de aldeas, bosques naturales y parcelas comerciales, esta investigación convierte a los ‘árboles herbáceos’ en un manual práctico: elegir las especies correctas, apoyar los esfuerzos exitosos de plantación y manejo de las comunidades locales, y rastrear los resultados: el carbono que capturan, los ingresos que generan y la profundidad de su resiliencia", añade Zheng.

El artículo presenta ejemplos exitosos de aplicación. En Sudamérica, la palma moriche (Mauritia flexuosa) sustenta la biodiversidad de los humedales y su conservación, al tiempo que proporciona a las comunidades frutos nutritivos y aceite. En Etiopía, el bambú restaura suelos y recursos hídricos degradados y alimenta una industria verde de rápido crecimiento que crea puestos de trabajo. En el sudeste asiático, los bananeros proporcionan sombra a huertos familiares, aumentando la seguridad alimentaria y los ingresos rurales.

Los investigadores también identificaron ‘regiones de alta oportunidad’, sintetizando datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de más de treinta países con áreas significativas de cultivo de bambú o palmeras. El objetivo es señalar zonas donde estos recursos podrían desplegarse para ofrecer soluciones de sostenibilidad accesibles y efectivas.