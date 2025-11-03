¿Por qué están muriendo miles de grullas en varios países europeos, incluido España?

La reserva natural de la laguna de Gallocanta, un enclave crucial para la invernada de aves en la península ibérica ubicado en Aragón, se ha convertido en el epicentro de un inquietante hecho que ha activado las alarmas de las administraciones ambientales y de las organizaciones conservacionistas: la aparición en las últimas semanas de cientos de grullas comunes (Grus grus) muertas. Lo que en un principio fueron hallazgos aislados se ha convertido en un fenómeno paneuropeo, con un balance provisional que asciende a más de quinientos ejemplares sin vida solo en la comunidad de Aragón y miles en toda Europa.

El principal sospechoso de esta mortalidad masiva es el virus de la influenza aviar altamente patógena; en concreto, el subtipo H5N1. La confirmación inicial llegó desde el laboratorio para los ejemplares de la propia laguna de Gallocanta, ratificando lo que los técnicos ya temían.

La situación no es un hecho aislado en España, ya que se han recibido informaciones, aún no confirmadas oficialmente, de grullas muertas en otros humedales como el embalse de Los Canchales en Extremadura, La Sotonera en Huesca o el embalse de El Oso en Castilla y León.

El foco principal, en Alemania

Este brote en la península ibérica no puede entenderse sin mirar más allá de los Pirineos. Las grullas que llegan a España lo hacen tras un largo viaje migratorio desde sus zonas de cría en el norte de Europa, atravesando países donde la gripe aviar está causando estragos

Grullas en Gallocanta. / EFE /Jesús Diges

El foco principal de esta enfermedad se sitúa en Alemania, específicamente en torno al embalse Stausee Kelbra, en la frontera entre los Länder de Sachsen-Anhalt y Thüringen. Las autoridades germanas han confirmado la muerte de varios cientos de grullas comunes en esa zona y han verificado la presencia del virus H5N1. Los estados orientales de Brandenburg y Mecklenburg-Vorpommern también registran casos.

La dimensión del problema en Europa central es considerable. Ante la gravedad de la situación, las autoridades alemanas han aplicado las medidas preventivas habituales, que incluyen el confinamiento obligatorio de aves de corral y la restricción de movimientos entre explotaciones ganaderas. Se calcula que más de 150.000 aves domésticas se han visto afectadas por los brotes detectados en el país germano, lo que ilustra la virulencia y la capacidad de diseminación del virus.

La sociabilidad, factor de riesgo

La biología y el comportamiento de la grulla común las hace especialmente vulnerables a la propagación de enfermedades infecciosas: la transmisión es muy virulenta entre este tipo de especies porque vuelan juntas, forman grupos en los humedales, defecan, sueltan plumas…

Esta sociabilidad, esencial para su supervivencia durante la migración, se convierte en un factor de riesgo añadido en un escenario de brote epidémico, facilitando la transmisión del virus a través de las heces, las secreciones y las plumas contaminadas.

Un par de grullas realizando su danza en Großziethen, cerca de Berlín, Alemania / Bautsch

El actual no es un evento sin precedentes. En 2023 la gripe aviar provocó la muerte de entre 10.000 y 20.000 grullas comunes en Hungría, durante su migración invernal. Aquel episodio evidenció el grave impacto que este virus puede tener sobre las poblaciones de aves silvestres, un recordatorio que ahora adquiere una triste actualidad.

"No toques ninguna ave muerta"

El salto de la gripe aviar de las aves domésticas a las silvestres, y su posterior consolidación en estas poblaciones, ha cambiado la epidemiología de la enfermedad, creando un reservorio natural que complica su control.

Ante esta situación, las recomendaciones para la ciudadanía son claras. Desde SEO/BirdLife, organización que realiza un seguimiento continuo de las notificaciones sanitarias en coordinación con sus socios de BirdLife International, se insiste en una pauta fundamental: "Recuerda: no toques ninguna ave muerta y da aviso inmediatamente al 112 que tiene protocolizado el tratamiento de las muestras y su envío a los centros de referencia".

Esta medida es crucial tanto para no interferir en las labores de investigación epidemiológica como para prevenir cualquier riesgo potencial para la salud pública, aunque también se subraya que el riesgo de transmisión a humanos por esta vía es considerado muy bajo.

Gran cantidad de grullas en el valle de Hula, Israel. / Julian Alper

Estado de alerta

El procedimiento se activa con la llamada al servicio de emergencias, que cuenta con un protocolo específico para la recogida de estas muestras y su envío al Laboratorio Nacional de Referencia de Algete (Madrid), donde se realiza la confirmación definitiva de la presencia del virus. Este flujo de trabajo fue el que permitió confirmar los primeros casos en Aragón, donde a finales de octubre ya se habían recogido al menos unas treinta grullas muertas o moribundas, junto con algunas gaviotas patiamarillas (Larus michahellis), con síntomas compatibles con la gripe aviar.

El cierre de este episodio aún está lejano. Mientras las grullas continúen su viaje migratorio, el virus viajará con ellas, alertan los expertos. El seguimiento de la evolución del brote es continuo, y las administraciones ambientales y sanitarias mantienen el estado de alerta.

La comunidad científica, por su lado, observa con preocupación cómo un patógeno que solía ser estacional se ha convertido en una amenaza endémica y global para la avifauna. La respuesta coordinada a nivel europeo y la vigilancia ciudadana serán claves para comprender la magnitud total de este evento de mortalidad y para gestionar sus consecuencias en el frágil ecosistema de los humedales, destacan los especialistas.