El águila imperial, en peligro por tres parques eólicos en Albacete

La muerte de tres ejemplares de águila imperial ibérica, una de las aves rapaces más emblemáticas y amenazadas de la Península Ibérica, en tres parques eólicos de Albacete ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre la transición energética y la conservación de la biodiversidad.

Las muertes, registradas entre los meses de septiembre de 2022 y 2024 en las instalaciones de Derramador (Bonete), Frontones (Montealegre del Castillo) y Fuenteálamo (Chinchilla de Montearagón), ocurrieron pese a las advertencias previas de organizaciones ecologistas sobre el riesgo de estos parques eólicos para las especies protegidas.

Los proyectos, autorizados en 2021 por la Junta de Castilla-La Mancha, se ubican en un corredor ecológico crítico que conecta áreas de la Red Natura 2000, según denuncia SEO/BirdLife, entidad que ha recurrido su aprobación ante los tribunales de justicia.

Símbolo de la fauna mediterránea

El águila imperial ibérica, Aquila adalberti, endémica de la Península y símbolo de la fauna mediterránea, lucha por sobrevivir tras décadas al borde de la extinción. Catalogada como ‘en peligro’ en España y con una población estimada en 330 parejas reproductoras en 2011, su recuperación depende de la protección de sus hábitats y de la disponibilidad de su presa principal: el conejo.

Científicos de la Junta de Andalucía y del CSIC colocan un radiotransmisor a uno de los pollos de águila imperial ibérica nacidos en un nido del Cerro del Trigo, en Doñana, en 2023. / EFE / Eduardo Abad

Sin embargo, su frágil equilibrio se ve ahora amenazado por infraestructuras energéticas situadas en zonas clave para la supervivencia de la especie. Los tres parques eólicos implicados –cuya autorización se basó en estudios que omitieron evaluar impactos acumulativos– se alzan en una región que actúa como puente ecológico entre la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ‘Área esteparia del Este de Albacete’ y el Área Importante para la Conservación de las Aves (IBA) ‘Pétrola-Almansa-Veda’.

Este territorio, que alberga 171 especies de aves, incluidas la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) y la avutarda (Otis tarda), es vital para la conectividad entre poblaciones aisladas de águilas imperiales. Según los informes técnicos de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, los aerogeneradores han causado la muerte de al menos 138 ejemplares de especies protegidas en los tres parques eólicos.

400 megavatios sobre 1.000 hectáreas

En Frontones, donde se registraron 35 siniestros, dos águilas imperiales perdieron la vida tras colisionar con las palas. En Fuenteálamo, entre 42 cadáveres hallados, figura otro ejemplar de esta rapaz, mientras que en Derramador –el complejo con mayor impacto– se contabilizaron 61 incidentes, incluyendo una cuarta águila imperial afectada.

Estas cifras, no obstante, podrían subestimar la realidad. "Los sistemas de detección tienen limitaciones, y muchos cadáveres son removidos por carroñeros antes de ser registrados. La experiencia acumulada demuestra que los impactos previstos en los informes técnicos se han materializado, afectando directamente a especies en peligro de extinción", explica David de la Bodega Zugasti, responsable del Área de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife.

Ejemplar de águila imperial ibérica en Doñana. / Miguel Gonzalez Perea / Fundación Migres

La autorización de los parques, según la entidad, se realizó sin un análisis estratégico que considerase su interacción con otros proyectos energéticos en la zona. En conjunto, el grupo empresarial promotor planea instalar 400 megavatios de potencia –250 solares y 150 eólicos– sobre 1.000 hectáreas, un macroproyecto que, según la legislación europea, debería haber sido evaluado de forma integral. Sin embargo, la fragmentación en iniciativas menores evitó este escrutinio.

Un impacto irreversible

SEO/BirdLife ha señalado otras irregularidades: la ausencia de un estudio de repercusiones sobre la Red Natura 2000 –exigido por la Directiva Hábitats– y la falta de planificación sectorial que garantice la coexistencia entre renovables y biodiversidad. "La administración autonómica priorizó la agilidad en la tramitación sobre el rigor ambiental", critica De la Bodega.

"Es imprescindible que el despliegue de energías renovables se realice con criterios de compatibilidad ambiental, respetando la legislación vigente y los valores ecológicos del territorio”, apunta el experto. "La fragmentación de proyectos, la ausencia de evaluación de efectos sinérgicos y estratégica, así como de estudios de repercusiones sobre la Red Natura 2000 han contribuido a consolidar un impacto que es hoy ya irreversible", añade.

La ONG subraya que no se opone a las energías limpias, sino a su implantación en áreas sensibles. Desde 1993, cuando cuestionó la instalación de aerogeneradores en Tarifa –punto crítico para aves migratorias–, la organización ha defendido una transición energética planificada. Sus mapas de compatibilidad, que identifican entre el 23 y el 26% del territorio nacional como zonas de baja sensibilidad, buscan guiar este proceso.

Liberación de un águila imperial en Toledo, en 2019. / José Ramón Márquez / Gobierno de Castilla La Mancha

Un problema estructural

La muerte de estas águilas no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema estructural, apunta SEO/BirdLife. La especie, que habita en sierras del centro y suroeste peninsular, se enfrenta a múltiples amenazas: electrocución en tendidos, envenenamientos, pérdida de hábitat y escasez de conejos. A esto se suma ahora el riesgo de colisión con infraestructuras energéticas, un peligro creciente según se expanden los parques renovables.

El caso de Albacete podría sentar un precedente. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha resolverá próximamente si las autorizaciones cumplieron la normativa ambiental. Una sentencia favorable a SEO/BirdLife reforzaría la necesidad de evaluaciones rigurosas, mientras que una contraria debilitaría los mecanismos de protección de especies amenazadas.

La Junta defiende la tramitación

Por su parte, la Junta de Castilla-La Mancha ha venido defendiendo la imparcialidad de la tramitación de estos proyectos. Ya en 2022, el entonces consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, salió al paso de las críticas de SEO y dijo que los citados parques eólicos «cumplen con la normativa ambiental».

En cualquier caso, el consejero mostró su «respeto» hacia esta organización ambiental y el trabajo que realiza y recordó que incluso fue galardonada en los premios regionales de medio ambiente.

Además, el titular de Desarrollo Sostenible resaltó «el rigor» al que se somete cualquier tipo de proyecto que se presenta en su Consejería. También dijo que estos tres parques eólicos, al igual que se hace con cualquier procedimiento, han seguido un proceso «pulcro, riguroso y transparente».