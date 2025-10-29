Las selvas tropicales de Australia, las primeras que pasan de capturar a emitir CO2

El aumento de la temperatura, la aridez atmosférica y las sequías causadas por el cambio climático están afectando a todo el planeta. Las selvas tropicales no se libran de esos fenómenos; al contrario, figuran entre los ecosistemas más afectados y algunas de ellas se encuentran en la actualidad en un umbral crítico: empiezan a emitir más carbono del que ‘secuestran’.

Así está ocurriendo ya en las selvas tropicales de Australia, las primeras a nivel mundial que han pasado de sumideros a fuentes netas de emisión de CO2 a la atmósfera, según ha constatado un estudio internacional publicado en la revista ‘Nature' y liderado por la Universidad Nacional Australiana (ANU).

El resumen del documento lo deja bien claro: "Los bosques tropicales actúan como importantes sumideros de carbono globales. Los modelos del sistema terrestre predicen una creciente capacidad de sumidero de CO2 a corto plazo para estos bosques, y se cree que la elevada concentración de dióxido de carbono atmosférico estimula el crecimiento de los árboles". Pero…

Resultados preocupantes

"Sin embargo, los análisis de datos de inventarios forestales actuales sugieren que la capacidad de sumidero de carbono de los bosques tropicales intactos puede estar en declive, lo que presagia un posible cambio futuro de sumideros a fuentes de carbono", recoge el texto.

Cataratas Josephinee, en Atherton Tableland, Queensland (Australia). / Rob & Stephanie Levy

Los investigadores utilizaron datos de inventarios forestales entre 1971 y 2019 de bosques tropicales húmedos australianos para evaluar el balance de carbono de la biomasa leñosa en pie sobre el suelo a lo largo del tiempo, los procesos demográficos que lo explican y sus impulsores climáticos, incluidos los ciclones.

Los resultados son preocupantes: "Encontramos que se ha producido una transición de sumidero a fuente. La transición fue impulsada por temperaturas cada vez más extremas y otras anomalías climáticas, que han aumentado la mortalidad de los árboles y las pérdidas de biomasa asociadas, sin evidencia de fertilización (estimulación) de carbono del crecimiento de los árboles leñosos.

Respuesta similar en todo el mundo

"Nuestros hallazgos sugieren la posibilidad de una respuesta similar al cambio climático por parte de la biomasa leñosa sobre el suelo en los bosques tropicales húmedos de todo el mundo, lo que podría culminar en un cambio a largo plazo de sumideros de carbono a fuentes de carbono", concluyen los autores.

La principal autora del estudio, Hannah Carle, expone que el cambio detectado en los bosques australianos se debe, en gran medida, al incremento de la mortalidad de los árboles causada por el cambio climático, que provoca temperaturas cada vez más extremas, sequía y aridez atmosférica. "Los bosques tropicales se encuentran entre los ecosistemas más ricos en carbono del planeta. Dependemos de ellos más de lo que la mayoría de la gente cree", destaca.

Bosque tropical australiano. / Adrienne Nicotra / ANU

Carle subraya que el aumento de las temperaturas extremas, la sequía prolongada y la creciente aridez atmosférica están debilitando la capacidad de los árboles para mantener su función como sumideros. "Los bosques ayudan a frenar los peores efectos del cambio climático al absorber parte del dióxido de carbono liberado por la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, nuestro trabajo demuestra que esto está amenazado", añade.

Una capacidad sobrestimada

Los hallazgos del estudio tienen importantes implicaciones para los objetivos mundiales de reducción de emisiones, que se basan en parte en la capacidad estimada de los bosques para seguir absorbiendo carbono y ayudar a mitigar el cambio climático.

"Los modelos actuales pueden estar sobreestimando la capacidad de los bosques tropicales para ayudar a compensar las emisiones de combustibles fósiles", apunta Carle. Y ocurre que muchos compromisos nacionales de reducción de emisiones, incluidos los basados en el Acuerdo de París, dependen en parte de la capacidad calculada de los bosques para continuar secuestrando carbono de la atmósfera.

Adrienne Nicotra. / ANU

El papel de los ciclones

La dinámica forestal subyacente a la capacidad de sumidero de carbono también estuvo marcada por ciclones, con impactos de una magnitud similar a los cambios inducidos por el clima a largo plazo. ¿Qué ocurre con los ciclones? Los resultados del análisis sugieren que suprimen la capacidad de la biomasa leñosa como sumidero de carbono en los bosque tropicales. Esta circunstancia es preocupante, ya que la previsión es que los ciclones se vuelvan cada vez más severos por el cambio climático y que afecten también a los bosques de las zonas templadas.

"Si la tendencia observada en Australia se repite en otras regiones tropicales, como la Amazonía o la cuenca del Congo, los objetivos climáticos internacionales podrían volverse inalcanzables", alertan los autores. "Los sitios de selva tropical que son el centro de esta investigación proporcionan datos inusualmente a largo plazo y de alta resolución sobre la salud de los bosques a lo largo del tiempo. Debemos prestar atención a esos datos", concluye Adrienne Nicotra, coautora del estudio.