Novedad en la alimentación de tu mascota: combate el desperdicio con comida a precios reducidos

La aplicación Too Good To Go, líder mundial en la lucha contra el desperdicio de alimentos, amplía su compromiso con la sostenibilidad incorporando una nueva categoría: comida para mascotas.

A partir de ahora, los usuarios podrán salvar pienso, snacks y otros productos para animales a precios reducidos, evitando así que acaben en la basura y contribuyendo a reducir las emisiones asociadas a su producción.

Ahorro en tiempos de precios al alza

En España viven más de 20 millones de mascotas y en cerca del 50% de los hogares europeos viven al menos un perro o gato.

Sin embargo, el contexto económico actual hace que cuidar de ellos sea cada vez más costoso. El gasto medio mensual en el cuidado de las mascotas alcanza los 165 euros, y cerca del 40% se destina a su alimentación -unos 792 euros al año por hogar-.

Con los Packs sorpresa de Too good to go, las familias pueden comprar comida en perfecto estado pero próxima a su fecha de consumo, con descuentos de hasta el 50% sobre el precio original. Así, se logra un doble beneficio: ahorrar y contribuir a un planeta más sostenible.

Un impacto positivo para el planeta

La producción mundial de comida seca o pienso para mascotas genera 151 millones de toneladas de CO₂ al año, lo que equivale a un 3% de las emisiones agrícolas globales. Además, la superficie de tierra destinada a esta industria equivale al doble del Reino Unido, y el agua empleada llenaría 4,4 millones de piscinas olímpicas. Reducir el desperdicio de estos productos significa aliviar la presión sobre los recursos naturales y fomentar un consumo más responsable.

“Las decisiones cotidianas pueden marcar la diferencia, también cuando se trata de nuestros amigos de cuatro patas. Con esta nueva opción en nuestra app, queremos ofrecer a las familias y personas con mascotas una manera práctica de ahorrar y generar un impacto positivo en el planeta”, explica Marie Lindström, directora general de Too good to go en España.

Guaw, primera marca en sumarse a la iniciativa

La cadena española Guaw, especializada en el bienestar y cuidado animal, se convierte en la primera marca en colaborar con Too good to go en esta nueva categoría. Con 39 tiendas repartidas por todo el país, Guaw ofrecerá Packs sorpresa con productos alimentarios de sus establecimientos, fomentando un consumo consciente y responsable.

“Esta sinergia nos permite alinear nuestro compromiso con el bienestar animal y la sostenibilidad, ofreciendo a los clientes productos de alta calidad a través de packs sorpresa que fomentan un consumo responsable y consciente”, señala Denise Facchin, CEO de Guaw.

Un paso más hacia un consumo responsable

Con esta alianza, Too good to go reafirma su compromiso con la reducción del desperdicio alimentario y amplía su alcance al cuidado de los animales de compañía. La nueva categoría de comida para mascotas refuerza el mensaje de que cuidar del planeta también pasa por las pequeñas decisiones del día a día, incluso cuando se trata de alimentar a nuestros amigos de cuatro patas.