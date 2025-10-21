Alimentación sostenible
Novedad en la alimentación de tu mascota: combate el desperdicio con comida a precios reducidos
La app Too good to go incorpora packs sorpresa de pienso y golosinas para animales
Tener un mascota es cada vez más caro: se dispara el gasto al mes
Esto es lo que debes tener en cuenta a la hora de comprar comida para tu perro
Mariona Carol Roc
La aplicación Too Good To Go, líder mundial en la lucha contra el desperdicio de alimentos, amplía su compromiso con la sostenibilidad incorporando una nueva categoría: comida para mascotas.
A partir de ahora, los usuarios podrán salvar pienso, snacks y otros productos para animales a precios reducidos, evitando así que acaben en la basura y contribuyendo a reducir las emisiones asociadas a su producción.
Ahorro en tiempos de precios al alza
En España viven más de 20 millones de mascotas y en cerca del 50% de los hogares europeos viven al menos un perro o gato.
Sin embargo, el contexto económico actual hace que cuidar de ellos sea cada vez más costoso. El gasto medio mensual en el cuidado de las mascotas alcanza los 165 euros, y cerca del 40% se destina a su alimentación -unos 792 euros al año por hogar-.
Con los Packs sorpresa de Too good to go, las familias pueden comprar comida en perfecto estado pero próxima a su fecha de consumo, con descuentos de hasta el 50% sobre el precio original. Así, se logra un doble beneficio: ahorrar y contribuir a un planeta más sostenible.
Un impacto positivo para el planeta
La producción mundial de comida seca o pienso para mascotas genera 151 millones de toneladas de CO₂ al año, lo que equivale a un 3% de las emisiones agrícolas globales. Además, la superficie de tierra destinada a esta industria equivale al doble del Reino Unido, y el agua empleada llenaría 4,4 millones de piscinas olímpicas. Reducir el desperdicio de estos productos significa aliviar la presión sobre los recursos naturales y fomentar un consumo más responsable.
“Las decisiones cotidianas pueden marcar la diferencia, también cuando se trata de nuestros amigos de cuatro patas. Con esta nueva opción en nuestra app, queremos ofrecer a las familias y personas con mascotas una manera práctica de ahorrar y generar un impacto positivo en el planeta”, explica Marie Lindström, directora general de Too good to go en España.
Guaw, primera marca en sumarse a la iniciativa
La cadena española Guaw, especializada en el bienestar y cuidado animal, se convierte en la primera marca en colaborar con Too good to go en esta nueva categoría. Con 39 tiendas repartidas por todo el país, Guaw ofrecerá Packs sorpresa con productos alimentarios de sus establecimientos, fomentando un consumo consciente y responsable.
“Esta sinergia nos permite alinear nuestro compromiso con el bienestar animal y la sostenibilidad, ofreciendo a los clientes productos de alta calidad a través de packs sorpresa que fomentan un consumo responsable y consciente”, señala Denise Facchin, CEO de Guaw.
Un paso más hacia un consumo responsable
Con esta alianza, Too good to go reafirma su compromiso con la reducción del desperdicio alimentario y amplía su alcance al cuidado de los animales de compañía. La nueva categoría de comida para mascotas refuerza el mensaje de que cuidar del planeta también pasa por las pequeñas decisiones del día a día, incluso cuando se trata de alimentar a nuestros amigos de cuatro patas.
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- Los únicos requisitos para que los mayores de 60 años puedan cobrar la pensión de orfandad
- Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
- Tabla de las pensiones en 2026: importes actualizados según cada tipo de prestación
- El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
- Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
- Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata
- Bajar las pensiones a toda costa