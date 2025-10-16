Científicos alertan de la burocracia que bloquea los proyectos de restauración de los océanos

La voz de alarma acaba de ser lanzada: los sistemas de concesión de licencias para proyectos de restauración marina y costera son, en la mayor parte de los casos, obstáculos para salvar los océanos. El aviso procede de voces autorizadas, de los integrantes de un equipo internacional de científicos y profesionales especializados en ecosistemas marinos, que sostienen que los procedimientos de permisos, a menudo anticuados y excesivamente complejos, están ralentizando trabajos de restauración vitales en un momento de declive sin precedentes de la vida marina.

Este grupo de expertos, con representantes de 18 países, incluido España, alertan en un artículo publicado en la revista 'Cell Reports Sustainability' de que la biodiversidad marina se encuentra en caída libre. Ecosistemas cruciales como los arrecifes de coral, los manglares, las praderas de pastos marinos o las marismas están desapareciendo a un ritmo alarmante.

Iniciativas como la Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas y el Marco Mundial de la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal han establecido ambiciosos objetivos, entre ellos restaurar para el año 2030 el 30% de todos los ecosistemas degradados, incluyendo los costeros y marinos. Pero los autores subrayan que las normativas vigentes están impidiendo avanzar hacia estas metas.

Tasa de fracaso alta

"Las mismas regulaciones diseñadas para proteger la vida marina a menudo están bloqueando los proyectos diseñados para restaurarla. Necesitamos urgentemente sistemas más inteligentes y flexibles que fomenten la innovación en lugar de sofocarla", apunta Richard Unsworth, autor principal del estudio. Esta afirmación resume el núcleo del problema identificado en la investigación: una paradoja regulatoria donde la protección se convierte en impedimento.

Trabajos de restauración de praderas marinas en Thorness, Isla de Wight. / Francesca Page

La restauración marina es un campo relativamente joven si se compara con la terrestre. Carece de una larga historia o métodos bien establecidos, lo que se traduce en una tasa de fracaso potencialmente alta, pero también en una necesidad apremiante de innovación y aprendizaje. Los científicos argumentan que este carácter pionero debe ser entendido y incorporado por los marcos regulatorios.

"El fracaso en los proyectos y experimentos de restauración marina es probablemente muy alto, pero a menudo no se reporta", recoge el estudio, que añade que estos contratiempos no se deben necesariamente a que la restauración sea inviable, sino al bajo nivel de desarrollo de la ciencia subyacente.

Sistemas burocráticos inconsistentes

El documento incluye varios casos de estudio que ilustran los cuellos de botella. En Australia, los esfuerzos para restaurar bosques de algas en la costa de Sídney se han visto limitados por restricciones en los permisos dentro de las Áreas Marinas Protegidas (AMP), lo que ha forzado a realizar la mayor parte del trabajo en áreas desprotegidas donde las condiciones pueden ser menos ventajosas.

En Inglaterra, la restauración de praderas marinas se enfrenta a grandes problemas, debido a sistemas burocráticos inconsistentes. Las autoridades de licencias a menudo dictan de qué praderas donantes se pueden obtener las semillas, sin considerar su compatibilidad ambiental con el lugar de restauración, lo que socava los esfuerzos.

Actividades de restauración de praderas marinas intermareales en la Isla de Wight, Inglaterra. / Anouska Mendzil

En Filipinas, país con una biodiversidad marina excepcional y un número relativamente alto de proyectos de restauración de corales, ve limitada la aplicación de proyectos de restauración por un sistema de permisos lento, centralizado y confuso que requiere aprobaciones de múltiples agencias.

‘Ecosistemas novedosos’

El cambio climático añade una capa adicional de urgencia y complejidad. Los ecosistemas costeros y marinos están cambiando a un ritmo acelerado, lo que hace que la idea de recrear hábitats del pasado sea "cada vez más irreal e insuficiente", indican los autores.

Los científicos abogan por un cambio de paradigma: en lugar de basarse en líneas de base históricas a menudo irrelevantes, la restauración debe buscar crear ecosistemas resilientes para el futuro. Esto implica considerar enfoques novedosos, como la migración asistida de especies, el flujo genético asistido o incluso la evaluación del papel ecológico de especies no nativas ya establecidas en algunos entornos, los llamados ‘ecosistemas novedosos’.

Seis mejoras concretas

Frente a este panorama, los autores no abogan por una desregulación total, sino por una reforma profunda y basada en la evidencia. Proponen una agenda con seis mejoras concretas para catalizar el cambio:

–Aprovechar activamente las oportunidades de la ciencia de la restauración, incluyendo enfoques novedosos y tecnologías genéticas, para preparar los ecosistemas para el cambio climático.

–Establecer ‘areneros de innovación’, espacios seguros y de fácil licencia para desarrollar, probar y refinar soluciones innovadoras.

–Crear estratégicamente áreas designadas para la restauración marina y costera, incluso dentro de AMP o parques nacionales existentes, donde se otorguen permisos simplificados para este fin, siempre que los practicantes sigan regulaciones específicas.

La acidificación de los océanos avanza más rápido de lo pensado. / Plymouth Marine Laboratory.

–Establecer mecanismos sólidos de rendición de cuentas para que la información sobre los proyectos, tanto éxitos como fracasos, se comparta de manera transparente, creando un sistema de "aprendizaje a partir del fracaso".

–Aplicar regímenes de licencias que estén simplificados para reducir la necesidad de múltiples permisos, que cubran escalas de tiempo ecológicamente realistas y que partan de la base de que la restauración es una actividad positiva.

–Cesar el cobro de tarifas de licencia para las prácticas de restauración marina y prevenir que los propietarios de fondos marinos cobren tarifas por emprender la restauración marina y costera. En su lugar, sugieren un sistema de incentivos para que los propietarios aumenten voluntariamente la restauración en sus terrenos.

"Tenemos una ventana estrecha para cambiar el rumbo del declive oceánico. Un sistema de permisos más inteligente podría ser la clave para desbloquear la restauración a gran escala a la velocidad que la Tierra necesita", concluye Elizabeth Lace, coautora del estudio.