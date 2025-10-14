Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Biodiversidad

Contender: así es el tiburón blanco gigante que ha aparecido en el Atlántico

El escualo tiene los sentidos tan desarrollados que puede incluso detectar vibraciones electromagnéticas

VÍDEO | Encontrado en Florida al tiburón blanco más grande del mundo

VÍDEO | Grabadas dos especies de tiburón gigante compartiendo festín

Fotografía de un tiburón blanco.

Fotografía de un tiburón blanco. / Archivo

Zoe Campos Corral

Barcelona
El tiburón blanco, considerado el más grande del mundo, ha sido visto recientemente en el extremo norte del Golfo de San Lorenzo, en Canadá.

Este marino gigante ya fue avistado en enero por la organización Ocearch en la costa de Florida (Miami, EEUU). De hecho, la entidad bautizó este tiburón con el nombre de Contender y lo marcó para poder geolocalizarlo. Este sistema de seguimiento funciona a través de un rastreador que envía una alerta cuando Contender expone su aleta dorsal sobre la superficie.

Este temible animal es objeto de estudio para muchos biólogos, que llevan años intentando averiguar cuál es su comportamiento habitual, cómo se aparea y dónde suele vivir. Preguntas que siguen sin tener respuesta, aunque el seguimiento de sus movimientos puede conseguir descifrar uno de los animales más misteriosos del océano.

Comer focas para mejorar el ecosistema

La pregunta es: ¿qué hace Contender en Canadá? Pues resulta que la temporada de invierno se acerca y, con ella, la época de regresar a Florida -donde se le vio en enero- con más grasa de lo habitual, para poder sobrevivir en una zona más fría. 

Así pues, Contender está en Canadá comiendo focas y, según explican los expertos, esto podría tener un impacto positivo en el ecosistema del lugar. Tal como ha explicado Chris Fischer, fundador y líder de Ocearch, mientras Contenedor come focas, está protegiendo las reservas de peces frente a las propias focas.

Según ha explicado Fischer al diario 'The Mirror', los tiburones blancos están ejerciendo tanta presión frente a las focas que ellas comen una cuarta parte de lo que comen normalmente. Por lo tanto, “si ese tiburón blanco no está, esas focas salen y acaban con todos los peces”, explica Fischer.

¿Cómo es Contender?

El tiburón blanco, que llegó a San Lorenzo este 29 de septiembre, pertenece a una de las especies más temidas por la población. De hecho, es el protagonista de la película ‘Tiburón’ de Steven Spielberg o el villano de la película ‘Nemo’, donde lo bautizaron como Bruce.

Pero la realidad es que todo forma parte del imaginario popular, porque de esta especie solo conocemos su apariencia: alargado, engrosado en el centro y con los extremos más estrechos.

Su color dorsal va de gris oscuro a marrón y su vientre es blanco, hecho que le permite camuflarse. Tiene los ojos negros, los dientes en forma de sierra y triangulares y una cola que le permite ser muy rápido.

750 kilos de peso

Por si fuera poco, este gigante de 30 años mide entre cuatro y seis metros, pesa alrededor de 750 kilogramos y tiene los sentidos tan desarrollados que puede incluso detectar vibraciones electromagnéticas.

Ahora, los investigadores tienen cinco años -tiempo que funcionará el satélite de Contender- para lograr un avance científico sin precedentes en la biología marina y conocer por fin algo más de esta especie.

