El mundo está en deuda con las comunidades indígenas del Amazonas

Con más de tres metros de longitud, el pirarucu ('Arapaima gigas') es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Este gigante de carne deliciosa (el “bacalao de la Amazonia”) vive en lagos de la cuenca amazónica. Desde hace más de tres décadas, las comunidades del río Juruá (en el oeste de Brasil) han consolidado un sistema para protegerlo de la pesca furtiva. Esta red de canoas y casitas flotantes de vigilancia ha preservado mucho más que ese pescado. Ha impedido la desforestación y la minería ilegal en una superficie total de 3700 kilómetros cuadrados , 86 veces la superficie de los lagos.

Así lo ha documentado un estudio que ha estimado el coste de ese trabajo prestado gratuitamente en menos de un dólar por hectárea. Conseguir lo mismo con guardaparques costaría diez veces más. El caso se ha convertido en una bandera de la conservación comunitaria. Cada vez más expertos reconocen que el conocimiento local e indígena es fundamental para abordar el cambio climático y la crisis de la biodiversidad. Y a menudo tiene más valor que la ciencia, la tecnología y el dinero de gobiernos y oenegés.

Además, la historia abre un resquicio sobre la enorme deuda ambiental del mundo con las comunidades que salvaguardan la naturaleza. Sin su trabajo, el pulmón del planeta estaría comprometido.

El milagro del pez gigante

El Gobierno brasileño ha creado reservas en los lagos del Juruá, pero no ha dado la espalda a las comunidades locales, que lo pescan con flechas y lanzas. Al contrario, les ha dado el protagonismo. Desde mediados de los años 90, los residentes en el área (descendientes de los recolectores de caucho) se encargan de vigilar los lagos día y noche. El objetivo inicial era protegerlos de los furtivos: pescadores que son capaces de vaciar un lago entero con redes de 300 metros.

Los vigilantes, voluntarios de los pueblos, se desplazan en canoa por el río o a pie. “En algunos casos, cargan la canoa durante hasta una hora para deslazarse entre un lago y otros”, explican a EL PERIÓDICO Ana Carla Rodrigues y João Vitor Campos-Silva, coautores del estudio, de la Universidae Federal de Alagoas. Otras veces se instalan en casitas flotantes en la entrada a los lagos, para detectar cualquier incursión, con un mandato oficial para pararla.

En estos años, la población de pirarucu se ha recuperado de forma espectacular. Pero el último estudio ha detectado beneficios que van mucho más allá. Para cada lago, hay un área 86 veces más grande en la cual se extienden los efectos positivos. Los vigilantes comunitarios han parado los pies también a madereros y mineros ilegales, preservando una amplia superficie de la selva de la desforestación.

“La Amazonia es un sistema planetario. Absorbe miles de millones de toneladas de carbono. Si este se soltara al aire, un país como España acabaría tan cálido y seco que sería invivible”, observa Carlos Peres, del Instituto Juruá. “La vigilancia que ejercen estas comunidades es la primera línea de defensa de la estabilidad del clima de la Tierra”, afirman Rodrigues y Campos.

Conservación comunitaria

El modelo del Juruá es el contrario a la imagen tradicional de la conservación: una oenegé bien financiada o una agencia governativa que aterriza en un ecosistema amenazado y despliega una estrategia basada en ciencia y tecnología.

La lógica de la conservación comunitaria es distinta. “Hay un diálogo entre científicos, políticos y comunidades, orientado a ver cómo se da apoyo a la comunidad”, explica Álvaro Fernández Llamazares, investigador del Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals (ICTA-UAB), no implicado en el estudio.

El conocimiento intergeneracional y tradicional del territorio tiene un valor importante al lado de la ciencia. Por ejemplo, los residentes cuentan los peces combinando métodos tradicionales y sistemas académicos.

“La gente aquí conoce todos los meandros del río, todos los sitios de reproducción, todos los ruidos anómalos. Es algo transmitido a lo largo de generaciones”, afirman Rodrigues y Campos. Además, la conservación comunitaria no se percibe como una imposición, sino como un estilo de vida que aporta beneficios.

Hay ejemplos en otras partes del mundo. En Kenia, la participación de los Masaai ha mejorado la precisión en el recuento de leones. En la Amazonia boliviana el conocimiento indígena ha indicado la mejor manera de cortar las palmeras para no sobreexplotarlas.

Pago por servicios ecosistémicos

El estudio ha estimado el coste del trabajo de las comunidades en 95 céntimos de dólar por hectárea. Emplear un guarda forestal para hacer lo mismo costaría diez veces más (9,6 dólares).

“Actualmente, los residentes asumen el coste de tiempo, comida y gasolina. Su tarea de protección no se la paga nadie. Creo que deberíamos contribuir”, afirma Carlos Peres. El investigador aboga por pagos directos que compensen el esfuerzo: el “pago por servicios ecosistémicos”.

Otros investigadores alertan sobre el riesgo de mercantilizar o de generar dependencia de fondos externos. “Los pagos directos no deberían ser nunca el único mecanismo. La compensación puede consistir en inversión en educación, salud, transporte y apoyo a las empresas”, afirman Rodrigues y Campos.

“Las comunidades locales proveen servicios al conjunto de la humanidad: agua potable, un clima equilibrado, la protección de la diversidad. A cambio, necesitan reconocimiento y la dignidad de una vida decente”, concluyen.