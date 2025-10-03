Todos los daños ecológicos causados por los incendios de este verano: las especies más afectadas

Los incendios forestales asolaron España este verano, provocado una devastación sin precedentes en espacios naturales clave y en poblaciones animales. Coincidiendo con el Día de las Aves, que se celebra este fin de semana, SEO/BirdLife ha publicado un alarmante estudio sobre el impacto del fuego y la devastación sin precedentes que ha provocado.

El informe, titulado ‘Incendios y Biodiversidad 2025’, cuantifica el impacto ecológico de los fuegos ocurridos entre el 1 de julio y el 1 de septiembre de este año y dibuja un panorama en el que el cambio climático actúa como un "multiplicador de riesgos", exacerbando la frecuencia, la intensidad y la extensión de los incendios.

Datos del servicio de gestión de emergencias de Copernicus analizados en el informe revean que las llamas calcinaron en 12 comunidades autónomas más de 367.000 hectáreas, lo que equivale a la superficie de la provincia de Vizcaya. Una cifra que adquiere una dimensión aún mayor al comprobar que el 43% de esta superficie arrasada se localizaba dentro de espacios designados como cruciales para la conservación de la biodiversidad.

Cambio climático acelerado

"Este verano, los incendios han devorado en España miles de hectáreas de bosques, matorrales, pastizales y humedales. Son la principal causa de destrucción de hábitats para nuestras especies y una amenaza directa para la red de espacios protegidos que tanto esfuerzo nos ha costado construir", expone Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife.

La situación se agrava aún más, si cabe, porque en el actual escenario de cambio climático acelerado, el riesgo no es solo perder árboles, sino "que desaparezcan ecosistemas completos y con ellos la vida que sostienen", apunta Ruiz.

Bomberos de Asturias trabajando en un incendio forestal. / Irma Collín / LNE

El análisis pormenorizado del impacto realizado por SEO/BirdLife se centra en dos pilares fundamentales de la conservación: las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) y la Red Natura 2000. Las primeras son espacios identificados internacionalmente por albergar las mejores poblaciones de aves, y aunque no son una figura de protección oficial en España, son frecuentemente consideradas a la hora de designar de áreas protegidas y de realizar evaluaciones ambientales.

Hábitats de alto valor ecológico dañados

De las 454 IBA terrestres existentes en España, 84, lo que equivale al 18,5%, sufrieron los efectos del fuego. Fueron 156.892 las hectáreas de estos hábitats de alto valor ecológico resultaron dañadas. La distribución geográfica de este daño no fue homogénea.

Castilla y León y Extremadura fueron las comunidades autónomas más castigadas, concentrando el impacto tanto en superficie como en número de IBA afectadas. En Castilla y León, 24 IBA sufrieron incendios que consumieron 88.880 hectáreas, mientras que en Extremadura, 28 IBA vieron arder 41.516 hectáreas.

Entre las IBA más golpeadas figuran la Sierra de la Cabrera, con 24.389 hectáreas calcinadas (el 29,45% de su superficie), y los Montes Aquilanos, con 22.523 hectáreas arrasadas (el 27,63%). Otras áreas críticas afectadas fueron Riaño, y las Sierras de Gredos y Candelario.

La importancia de estos espacios queda patente al observar las especies que albergan. La Sierra de la Cabrera es clave para el roquero rojo, la perdiz pardilla y la chova piquirroja. Las Sierras de Gredos y Candelario, por su parte, son hábitat esencial para el águila imperial ibérica, el águila real, el buitre negro y la cigüeña negra, entre otras. La destrucción de estos territorios pone en jaque la conservación de estas aves, muchas de ellas en peligro de extinción.

Incendio en Oia, Pontevedra. / SEO/BirdLife

Graves daños en la Red Natura 2000

La Red Natura 2000, la principal herramienta de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea, tampoco pudo escapar a las llamas. Un total de 139 espacios protegidos integrantes de esta red –que incluye Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)– resultaron afectados, con 156.746 hectáreas quemadas.

Esto significa que aproximadamente el 9,5% de los espacios terrestres de la Red Natura 2000 en España sufrieron daños. Al igual que con las IBA, Castilla y León y Extremadura concentraron los peores registros. Espacios emblemáticos como el lago de Sanabria y sus alrededores vieron arder el 42,55% de su superficie como LIC y el 45,19% como ZEPA.

La zona castellano-leonesa de los Picos de Europa, con 17.926 hectáreas afectadas, y la Sierra de Gredos y el Valle del Jerte en Extremadura, con 14.518 hectáreas, son otros ejemplos de la gravedad de la situación. "El fuego no conoce fronteras ni respeta los lugares más emblemáticos", recoge el informe.

Una situación desoladora

Cuando el foco se desplaza de los espacios a las especies, la situación resulta igual de desoladora. El informe identifica que 171 especies de aves reproductoras vieron afectada su área de distribución por los incendios. Entre ellas, diez se encuentran catalogadas como amenazadas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

El buitre negro, clasificado como vulnerable, fue una de las especies más golpeadas. Los incendios en la Sierra de San Pedro, en Extremadura, afectaron al menos a 45 o 50 nidos ocupados. "Dada la biología reproductora del buitre negro, un número no conocido de ellos aún tendría los pollos dentro de los nidos en esas fechas, ya que los primeros vuelos pueden retrasarse hasta septiembre", señala el estudio.

Ejemplar de cigüeña negra. / © Guido Bissattini / Shutterstock

Esta pérdida representa aproximadamente el 5,2% de la población extremeña de la especie y el 1,8% de toda la población europea. Además, los incendios en el vecino Portugal, concretamente en el parque natural Duero Internacional, destruyeron nidos considerados ‘claves’ para la recuperación de la especie en ese país, afectando también a la conectividad entre poblaciones.

El futuro del urogallo, en entredicho

Junto al buitre negro, los incendios en Extremadura provocaron la pérdida o grave deterioro del hábitat de al menos tres parejas de águila imperial ibérica –en peligro de extinción–, tres parejas de cigüeña negra –vulnerable–, cinco parejas de águila real, dos de alimoche común –vulnerable– y un territorio de águila perdicera –vulnerable–.

Otra de las especies críticas afectadas por el fuego es la población cantábrica de urogallo común, declarada en situación crítica y de la que apenas sobreviven 209 ejemplares. Los incendios afectaron a buena parte de su área de distribución, quemando el 30,05% de las cuadrículas ocupadas en Asturias y el 13,15% en la provincia de León.

Aunque el seguimiento mediante dispositivos GPS indica que la mayoría de los ejemplares monitorizados lograron sobrevivir, incluida una hembra con sus pollos, el daño a su hábitat es severo. "Esta especie, eminentemente forestal, precisa de áreas continuas de bosque maduro, además de un sotobosque bien desarrollado de arandaneras", una de sus principales fuentes de alimentación. Si bien el arándano puede recuperarse tras un incendio, este proceso tarda varios años, por lo que la viabilidad a medio plazo de esta población está en entredicho.

Un impacto devastador

El informe también alerta sobre especies que, sin estar catalogadas a nivel nacional como amenazadas, han sufrido un impacto devastador en sus áreas de distribución más vulnerables. Así, la perdiz pardilla ha visto arrasado el 31,70% de su área de ocupación en su área de distribución occidental.

Zona arrasada por un incendio en La Bañeza (León). / SEO/BirdLife

En provincias como León, el porcentaje de zona ocupada que ha ardido alcanza un alarmante 55,87%. Para el ruiseñor pechiazul, ligado a los matorrales de montaña, las pérdidas son especialmente dramáticas en la provincia de Ourense, donde el fuego calcinó el 48,17% de su territorio. El estudio recuerda que el hábitat de esta especie puede tardar no menos de nueve años en recuperarse tras un incendio, un plazo que se antoja una eternidad cuando se han perdido grandes extensiones de forma continua.

Ante esta cruda realidad, las conclusiones del informe son contundentes: "Los incendios forestales son un problema estructural en nuestro país, y constituyen una de las mayores amenazas para la biodiversidad en España".

Llamamiento a la acción

Asunción Ruiz ha hecho un llamamiento a la acción, conectándolo con la celebración del Día de las Aves: "Celebramos el Día de las Aves recordando nuestro grito social 'Ni un grado más, ni una especie menos'. Las aves, termómetro de la calidad de vida de la naturaleza y de nuestra calidad de vida, nos alertan. Necesitamos espacios protegidos que sean realmente seguros. No hay tiempo", clama.

"La magnitud de los incendios supera la capacidad de respuesta si seguimos actuando de manera fragmentada", subraya la directora ejecutiva de SEO/BirdLife. "Es imprescindible un compromiso real y coordinado entre la sociedad, las administraciones y la política. Necesitamos lealtad, cooperación y visión de futuro. El Pacto de Estado por la Naturaleza y el Clima es una oportunidad que no podemos perder como sociedad", añade Ruiz.

Según SEO/BirdLife, se requiere combinar la restauración ecológica, una prevención basada en el conocimiento del territorio, la educación y la implicación activa de las comunidades rurales. "España necesita dotarse de una estrategia común que supere la fragmentación social, la descoordinación y el desgobierno resultado de una complejidad competencial mal comprendida", recoge el documento, que aboga por blindar la protección de la naturaleza como un elemento estructural, al margen de los vaivenes políticos.