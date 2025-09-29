La crisis climática amenaza con reducir hasta un 25% del PIB mundial per cápita en 2100

Si no se reducen las emisiones, el calentamiento global podría reducir la renta media mundial en un 24 % hacia finales de siglo, pero el impacto aún sería mayor en los países más cálidos y pobres, con pérdidas entre un 30 y un 60 % mayores que el promedio.

En comparación con un escenario sin calentamiento adicional, el cambio climático sin control podría reducir de forma significativa la actividad económica global, según un estudio publicado en la revista PLOS Climate, liderado por Kamiar Mohaddes y Mehdi Raissi, investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

El trabajo señala que cumplir con los objetivos del Acuerdo de París supondría un beneficio económico global del 0,25 % frente a un escenario en el que las temperaturas continúan aumentando al ritmo actual.

Contaminación provocada por fábricas químicas en China / RYAN TONG

Aunque la relación entre cambio climático y menor crecimiento económico está ampliamente documentada, las estimaciones sobre la magnitud del impacto difieren según la metodología empleada en los modelos climáticos y económicos.

Los científicos analizaron cómo el aumento continuo de la temperatura entre 2015 y 2100 podría afectar a las pérdidas anuales del PIB per cápita en 174 países. Para ello emplearon proyecciones del Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC), que contemplan distintos ritmos de calentamiento, grados de variabilidad climática y niveles de mitigación y adaptación.

Las previsiones se establecieron a partir de dos escenarios diferentes: uno en el que las temperaturas siguen las tendencias observadas entre 1960 y 2014, y otro hipotético sin más calentamiento.

Los resultados muestran que, si la temperatura media global continúa aumentando 0,04 ºC por año con escasas medidas de mitigación o adaptación, el PIB per cápita mundial podría caer entre un 10 y un 11 % para 2100.

Terreno árido por el calentamiento global / Felipe Werneck/Ibama

La variabilidad climática natural elevaría estas pérdidas hasta el 12 % al 14 %. En el escenario de emisiones más extremo, las pérdidas alcanzarían entre el 20 y el 24 % en comparación con el escenario de “no más calentamiento”.

Ningún país es inmune

El impacto no sería uniforme: los países más cálidos y con menores ingresos soportarían caídas entre un 30 % y un 60 % superiores al promedio global.

Aunque la adaptación no puede anular del todo los efectos del cambio climático, los autores destacan su papel en reducir las pérdidas. Además, cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de 2015 —limitar el aumento de la temperatura a 0,01 ºC por año— generaría una ganancia económica global de alrededor del 0,25 % respecto al escenario de tendencias históricas.

Los países más cálidos y los más pobres serán los más afectados / Shutterstock

Se necesitan medidas urgentes

Los investigadores, argumentan: "Menos de diez años atrás, la mayoría de los economistas argumentaban que el cambio climático era algo de lo que solo los países más cálidos del sur debían preocuparse. Hemos desmentido esta suposición, pues hemos demostrado que el cambio climático reduce los ingresos en todos los países, calientes y fríos, ricos y pobres por igual, y afectará a industrias que van desde el transporte hasta la manufactura y el comercio minorista, no solo a la agricultura y otros sectores comúnmente asociados con la naturaleza",

"Ningún país es inmune al impacto del cambio climático si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Se necesitan medidas urgentes para abordar el cambio climático y proteger a las economías de nuevas pérdidas de ingresos", concluyen.