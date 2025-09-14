EEUU anula el programa que vigila las emisiones de CO2 en todo el país

Estados Unidos procedió el viernes a desmantelar el programa federal que monitoriza las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la economía del país. Esta es la última medida, por ahora, de las adoptadas por la administración del presidente Donald Trump para socavar la lucha contra el cambio climático.

El Programa de Informes de Gases de Efecto Invernadero (GHGRP), lanzado en 2010, abarca más de 8.000 instalaciones —incluyendo centrales eléctricas, proveedores de combustible y fábricas— que, en conjunto, representan entre el 85 % y el 90 % de la contaminación generada por el país y que contribuye al calentamiento global.

Trump recibió cientos de millones de las petroleras

Trump, quien recibió cientos de millones de dólares de la industria de los combustibles fósiles durante su campaña electoral de 2024, promueve sin titubeos la extracción de petróleo, gas y carbón, al tiempo que busca frenar el avance de la energía solar y eólica.

Lee Zeldin, responsable de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU / Agencias

El administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, al anunciar la decisión, declaró: "Junto con el presidente Trump, la EPA sigue cumpliendo la promesa de afianzar el dominio energético que impulsa el sueño americano”. "El Programa de Informes de Gases de Efecto Invernadero no es más que un trámite burocrático que no contribuye en nada a mejorar la calidad del aire", añadió.

Fue implantado por ley

Aunque este programa de supervisión de las emisiones fue implantado en su día mediante una ley del Congreso, la EPA argumenta que no está legalmente obligada a seguir recopilando datos sobre emisiones, con la única excepción de las provocadas por el metano.

Una ley climática aprobada en 2022 durante la presidencia del demócrata Joe Biden estableció una tasa al metano en las operaciones de petróleo y gas, pero la recientemente promulgada "Gran y Hermosa Ley" de los republicanos exige dicha información solo a partir de 2034. En consecuencia, la EPA, bajo la dirección de Zeldin, afirma que suspenderá la recopilación de datos hasta entonces.

Trump recibió cuantiosas subvenciones de las petroleras para su campaña electoral / Shutterstock

"Nuevamente, esta administración intenta ocultar los datos para ocultar los daños", declaró a la AFP Julie McNamara, de la Unión de Científicos Preocupados.

"Si no podemos decir qué daño causa una instalación, no podemos exigirle responsabilidades", añadió. Y advirtió de que la falta de datos verificables sobre las emisiones socavaría las medidas de respuesta a nivel local, estatal, nacional e internacional.

Los demócratas ya habían anticipado esta medida tras obtener documentos en la primavera que demostraban lo que estaba planeando la administración Trump.

Sin datos de 8.000 industrias desde ahora

"Durante los últimos 15 años, el GHGRP ha recopilado datos de emisiones desde más de 8.000 instalaciones, proporcionando información vital a legisladores, científicos, inversores y público en general", declaró el senador demócrata Sheldon Whitehouse en mayo.

Donald Trump está desmantelando la lucha contra el cambio climático / Mary Altaffer

"Estos datos conforman nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero, contribuyen a las obligaciones internacionales de información sobre emisiones y sirven como estándar para la divulgación climática de muchas empresas ante la ausencia de metodologías para toda la industria", agregó el senador.

Añadió que los datos habían permitido a la industria estadounidense promocionarse como más limpia que sus competidores extranjeros, y que la finalización de este programa otorgará ventaja a China.