22.400 personas murieron en Europa por el humo de los incendios de Canadá de 2023

El humo de los megaincendios forestales de Canadá que se producen casi todos los años no solo llega hasta España, sino que incluso aquí provocan muertes prematuras. En total, en Europa murieron 22.400 personas en 2023 a causa del humo de los incendios canadienses, según acaba de desvelar una investigación de la Universidad de Pekín publicada en la revista Nature.

Los megaincendios forestales de Canadá de 2023 expusieron a más de 350 millones de personas en América del Norte y Europa a la contaminación atmosférica, lo que probablemente contribuyó a decenas de miles de muertes, según dicha investigación.

“Los incendios forestales graves no solo tienen consecuencias locales", afirman los autores, sino que también causan daños reales al otro lado del océano.

Las condiciones extremas de los incendios, agravadas por el cambio climático, avivaron miles de incendios en Canadá entre mayo y septiembre de 2023, que quemaron alrededor de 18 millones de hectáreas, un área mayor que Inglaterra.

Humo de los incendios de Canadá llegando a la península Ibérica / NASA

Las llamas, que duraron cinco meses, no tuvieron precedentes en tamaño y escala, y liberaron enormes columnas de humo que tiñeron los cielos de amarillo y generaron alertas sanitarias en toda América del Norte.

Sin embargo, el humo también llegó hasta Europa, provocando picos en la densidad de las nocivas partículas PM2.5 (que penetran en el cuerpo humano) y un deterioro mensurable de la calidad del aire a miles de kilómetros de donde ardían las llamas.

En América del Norte y Europa, se estima que 354 millones de personas estuvieron expuestas a niveles de partículas PM2.5 por encima del límite de seguridad establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según concluye el estudio publicado en la revista Nature.

70.000 muertes prematuras en ambos continentes

La emisión de estas partículas contribuyó a casi 70.000 muertes prematuras en ambos continentes, la mayoría por respirar aire contaminado durante meses y un número menor por exposición aguda al humo de los incendios forestales.

Población expuesta al humo de los incendios de Canadá en el mundo / Nature

Los hallazgos sorprendieron incluso al equipo de investigación, afirmó Qiang Zhang, profesor de química atmosférica de la Universidad de Tsinghua en Pekín, quien dirigió el estudio.

"Si bien ya presagiábamos grandes impactos de los incendios canadienses de 2023, que batieron récords, la magnitud de la exposición de la población y las mortalidades relacionadas son mayores de lo esperado", declaró a la AFP.

Las partículas PM2.5

Los contaminantes PM2.5 son partículas finas en el aire, lo suficientemente pequeñas como para entrar al torrente sanguíneo a través de los pulmones, y están relacionadas con tasas más altas de bronquitis crónica, cáncer de pulmón y enfermedades cardíacas.

El equipo desglosó las muertes prematuras debidas a la exposición aguda o crónica a las PM2.5 puesto que representan dos tipos de impactos en la salud muy diferentes, explicó Qiang Zhang.

Las muertes por exposición aguda, explicó, son las causadas por los impactos a corto plazo durante los "días de humo", cuando los niveles diarios de PM2.5 se disparaban "muy por encima" de las directrices de la OMS y podían desencadenar inmediatamente eventos fatales, como ataques cardíacos o insuficiencias respiratorias.

El humo contiene partículas que ingresan en el torrente sanguíneo / Efe

Se calcula que se produjeron unas 4.100 muertes agudas en Estados Unidos, a sotavento de los incendios forestales, y otras 1.300 en Canadá.

22.400 muertes en Europa

Las muertes por exposición crónica, por su parte, son las causadas por el impacto sobre la salud de manera prolongada, a largo plazo, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias y, con el tiempo, conduce a la muerte prematura.

El estudio reveló que los impactos crónicos en la salud derivados de cinco meses de inhalación de humo de incendios forestales fueron "sustanciales y generalizados", con 41.900 muertes estimadas en América del Norte y 22.400 en Europa.

"Estos resultados subrayan que estos incendios forestales extremos ya no son solo un problema ambiental regional, sino que se han convertido en un problema de salud pública mundial", agregó Zhang, director del estudio.