La miniturbina eólica que permite ahorrar luz en casa sin ruido y sin impacto visual

Cada vez existen más modelos de miniturbinas eólicas que ofrecen un buen rendimiento, a cambio de un impacto visual mínimo y una total ausencia de ruido. A menudo se necesitan varias unidades para ofrecer un servicio adecuado, pero están quedando lejos los tiempos en que una turbina eólica doméstica era sinónimo de un armatoste de grandes dimensiones, molesto a la vista y al oído.

Ahora, la empresa alemana SkyWind ha marcado un hito en el sector de las energías renovables al convertirse en la primera compañía en recibir la certificación completa del Small Wind Certification Council (ICC-SWCC) para su modelo SkyWind NG, una microturbina eólica diseñada para entornos residenciales.

Con un diámetro de apenas 1,5 metros y un peso de solo 19 kg, la SkyWind NG ofrece una producción anual de 615 kWh, lo que permite reducir significativamente el consumo eléctrico doméstico de la vivienda.

vivienda con dos unidades de la miniturbina / Skywind

Su novedoso diseño de aspas curvas en aluminio y acero, inspirado en las alas de avión, garantiza eficiencia aerodinámica y mínimo ruido.

Uno de sus principales atractivos es su funcionamiento totalmente silencioso. “Incluso podrá oír a los pájaros”, afirma la empresa, que destaca el recubrimiento especial que evita también reflejos molestos y mejora la integración urbana.

Tecnología inteligente y seguridad activa

Cada unidad incluye un control automático, un sistema de frenado o desactivación en caso de tormenta y monitorización digital en tiempo real.

Las turbinas pueden compatibilizarse con placas solares / Skywind

El rotor ajusta sus revoluciones por minuto de forma permanente para maximizar el rendimiento y minimizar el ruido. Además, el sistema se detiene automáticamente cuando se producen condiciones climáticas extremas (fuertes vendavales) que puedan poner en peligro el sistema.

Instalación sencilla

La instalación de esta pequeña turbina se puede realizar en tejados o bien aprovechando postes de luz o estructuras ya existentes, gracias a su bajo peso y tamaño reducido.

Con más de una turbina aumenta la producción de energía / Skywind

La SkyWind NG puede conectarse directamente a la red eléctrica doméstica (230/110 V CA) o alimentar baterías de almacenamiento para uso posterior.

En regiones con conectividad limitada, como zonas aisladas de montaña, se utilizan versiones de 12 o 24 V para garantizar suministro continuo.

Desde su lanzamiento en 2009, SkyWind ha vendido más de 10.000 unidades de este pequeño generador, tanto en Europa como en otros países del mundo.

Combinación con otras renovables

La empresa recomienda instalar varias unidades para cubrir un mayor porcentaje del consumo eléctrico de la vivienda, pero, además, estas turbinas eólicas pueden complementarse con paneles solares, lo permite optimizar la generación energética en distintos escenarios climáticos. Los precios para España rozan los 3.000 euros por unidad, impuestos incluidos, según figura en la web que comercializa estos generadores.