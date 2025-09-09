Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Renovables

La miniturbina eólica que permite ahorrar luz en casa sin ruido y sin impacto visual

Aumenta el número de modelos de pequeños generadores de viento disponibles en el mercado

El mercado de las miniturbinas eólicas crece cada vez más

El mercado de las miniturbinas eólicas crece cada vez más / Skywind

J. L. Ferrer/Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cada vez existen más modelos de miniturbinas eólicas que ofrecen un buen rendimiento, a cambio de un impacto visual mínimo y una total ausencia de ruido. A menudo se necesitan varias unidades para ofrecer un servicio adecuado, pero están quedando lejos los tiempos en que una turbina eólica doméstica era sinónimo de un armatoste de grandes dimensiones, molesto a la vista y al oído.

Ahora, la empresa alemana SkyWind ha marcado un hito en el sector de las energías renovables al convertirse en la primera compañía en recibir la certificación completa del Small Wind Certification Council (ICC-SWCC) para su modelo SkyWind NG, una microturbina eólica diseñada para entornos residenciales.

Con un diámetro de apenas 1,5 metros y un peso de solo 19 kg, la SkyWind NG ofrece una producción anual de 615 kWh, lo que permite reducir significativamente el consumo eléctrico doméstico de la vivienda.

vivienda con dos unidades de la miniturbina

vivienda con dos unidades de la miniturbina / Skywind

Su novedoso diseño de aspas curvas en aluminio y acero, inspirado en las alas de avión, garantiza eficiencia aerodinámica y mínimo ruido.

Uno de sus principales atractivos es su funcionamiento totalmente silencioso. “Incluso podrá oír a los pájaros”, afirma la empresa, que destaca el recubrimiento especial que evita también reflejos molestos y mejora la integración urbana.

Tecnología inteligente y seguridad activa

Cada unidad incluye un control automático, un sistema de frenado o desactivación en caso de tormenta y monitorización digital en tiempo real.

Las turbinas pueden compatibilizarse con placas solares

Las turbinas pueden compatibilizarse con placas solares / Skywind

El rotor ajusta sus revoluciones por minuto de forma permanente para maximizar el rendimiento y minimizar el ruido. Además, el sistema se detiene automáticamente cuando se producen condiciones climáticas extremas (fuertes vendavales) que puedan poner en peligro el sistema.

Instalación sencilla

La instalación de esta pequeña turbina se puede realizar en tejados o bien aprovechando postes de luz o estructuras ya existentes, gracias a su bajo peso y tamaño reducido.

Con más de una turbina aumenta la producción de energía

Con más de una turbina aumenta la producción de energía / Skywind

La SkyWind NG puede conectarse directamente a la red eléctrica doméstica (230/110 V CA) o alimentar baterías de almacenamiento para uso posterior.

En regiones con conectividad limitada, como zonas aisladas de montaña, se utilizan versiones de 12 o 24 V para garantizar suministro continuo.

Desde su lanzamiento en 2009, SkyWind ha vendido más de 10.000 unidades de este pequeño generador, tanto en Europa como en otros países del mundo.

Combinación con otras renovables

La empresa recomienda instalar varias unidades para cubrir un mayor porcentaje del consumo eléctrico de la vivienda, pero, además, estas turbinas eólicas pueden complementarse con paneles solares, lo permite optimizar la generación energética en distintos escenarios climáticos. Los precios para España rozan los 3.000 euros por unidad, impuestos incluidos, según figura en la web que comercializa estos generadores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
  2. Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
  3. La `pinza´ entre el juez Peinado y la Audiencia vuelven inocuos los recursos de apelación durante meses en el caso Begoña Gómez
  4. Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
  5. Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
  6. Girls Auto Clinic, el primer taller gestionado solo por mecánicas
  7. Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes
  8. La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir

Las grandes eléctricas alertan del gran colapso: el 83% de sus redes están saturadas y no pueden conectar más clientes

Las grandes eléctricas alertan del gran colapso: el 83% de sus redes están saturadas y no pueden conectar más clientes

Un accidente en la C-32 provoca retenciones de tres kilómetros entre Esplugues y Viladecans

Un accidente en la C-32 provoca retenciones de tres kilómetros entre Esplugues y Viladecans

Los sindicatos cargan contra Junts tras su 'no' a la reducción de jornada: "Le roban 15 días libres a los catalanes"

Los sindicatos cargan contra Junts tras su 'no' a la reducción de jornada: "Le roban 15 días libres a los catalanes"

Israel ordena la evacuación de la totalidad de Ciudad de Gaza

Israel ordena la evacuación de la totalidad de Ciudad de Gaza

DIRECTO GAZA | El Ejército israelí ordena evacuar toda la ciudad de Gaza

DIRECTO GAZA | El Ejército israelí ordena evacuar toda la ciudad de Gaza

Colapsada la reserva de visitas a estaciones fantasma del metro de Barcelona

Colapsada la reserva de visitas a estaciones fantasma del metro de Barcelona

La AP-7, cortada en Tarragona al perder un camión su carga de vigas de hierro

La AP-7, cortada en Tarragona al perder un camión su carga de vigas de hierro

Xpeng despliega su ofensiva basada en la inteligencia artificial con el Next P7 a la cabeza

Xpeng despliega su ofensiva basada en la inteligencia artificial con el Next P7 a la cabeza