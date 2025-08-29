Playas para perros en Catalunya: mapa y lista

El calor y las altas temperaturas afectan a nuestra vida cotidiana, impidiendo descansar con normalidad y, en ocasiones, provocando problemas mayores, como lipotimias o síncopes, deshidrataciones o, simplemente, cansancio extremo y sudoración excesiva.

Los animales también sufren las inclemencias del sol y del calor de los días de primavera y verano. Los perros, por ejemplo, pueden sufrir golpes de calor, sobre todo "los braquicéfalos [es decir, los que tienen los cráneos más anchos] como los bulldogs, los boxer y, principalmente, los carlinos", explica Gloria Cerviño, responsable del servicio de hospitalización del Hospital Veterinario Puchol. "Esto se debe a que, ya de por sí, estas razas tienen más dificultad para respirar", aclara la veterinaria.

También si el perro es un cachorro -porque son más movidos y tienen menos defensas- o es un animal mayor, tiene el pelo negro y/o largo o tiene sobrepeso estará más expuesto a pasar calor y poder sufrir un golpe de calor.

Evitar el golpe de calor

Para evitarlo e intentar que el perro no pase demasiado calor, conviene seguir las recomendaciones que cada año hacen las autoridades para niños y personas mayores: beber mucha agua, no exponerse al sol en las horas centrales del día -en el caso de los perros, no dar paseos largos entre las 14 y las 16 horas-, proporcionarle sombra, abanicarle si se le ve jadeando o resoplando en exceso... y llevarle a una playa, si es posible.

Pero no todas las playas admiten perros durante la temporada de baño. Es más, en la inmensa mayoría no se permiten.

El uso de las playas viene contemplado en la Ley de Costas (Ley 22/1988, de 28 de julio, modificada desde 2013 por la Ley 2/2013, de 29 de mayo), una normativa que regula la protección, conservación y utilización del litoral de forma general.

Autonomías y/o ayuntamientos

Esta normativa establece que son las comunidades autónomas y/o los ayuntamientos los encargados de mantener las condiciones de limpieza y salubridad de las zonas de baño, así como de colocar los carteles informativos con las características, infraestructuras y medidas de seguridad de las mismas, como la entrada de perros, que es la más habitual.

Las razones son obvias: en general, las playas suelen abarrotarse en verano y un perro siempre puede molestar si se pone a ladrar, chapotear en el agua o escarbar en la arena.

Además de cuestiones higiénicas, puesto que los perros pueden tener pulgas y garrapatas que pueden quedar en la arena -y pasar a los humanos-, amén de que expulsan orines y heces.

Playas aptas para perros

Pero cada vez son más las playas en las que puedes pasear con tu perro -eso sí, algunas con limitaciones- y, lo que es más importante, cada vez son más las playas con un espacio habilitado para ellos.

Si vives en Catalunya o veraneas en esa comunidad, conviene que sepas que es la zona en la que se habilitó la primera playa canina -la playa de La Rubina, en Empuriabrava-, por lo que la oferta de playas a las que puedes llevar a tu perro es extensa.

Desde Empuriabrava hasta el Deltebre, pasado por Barcelona, Sitges y Roda de Barà, numerosas son las playas catalanas a las que puedes ir con tu perro, aunque algunas ponen restricciones durante la temporada de baño.

De septiembre a mayo

Fuera de temporada -es decir, de finales de septiembre a principios de mayo- en teoría se puede ir a cualquier playa y en cualquier momento con un perro, aunque no hay una normativa general, puesto que en Catalunya, como se ha mencionado anteriormente, son los ayuntamientos los encargados de regular sus playas.

Kalu, un border collie, se baña en la playa para perros de La Rubina, en Empuriabrava (Girona). / Archivo

Y siempre cumpliendo unas normas básicas, que suelen ser las mismas que imperan cuando sales con él a pasear por la calle: recoger y limpiar correctamente sus deposiciones, llevar la cartilla con las vacunaciones actualizada, que tenga puesto el microchip, que un adulto le controle y, si es una raza considerada PPP, también debe ir con bozal y correa.

Lista de las playas habilitadas en Catalunya

De norte a sur, he aquí una lista con algunas de las playas catalanas a las que se puede ir con perro y disfrutar del sol y la arena sin problemas. Alguna que hace un par de años no estaba habilitada para los canes, como la del Miracle en la ciudad de Tarragona, estará disponible .

Girona Playa de las Barcas (Colera) . De unos 130 metros de largo, es la playa central del pueblo y tiene una zona delimitada para perros.

. De unos 130 metros de largo, es la playa central del pueblo y tiene una zona delimitada para perros. Playa de Sant Jordi (Llançà) . Pequeña playa de roca, arena y piedras. Sin restricciones horarias para perros.

. Pequeña playa de roca, arena y piedras. Sin restricciones horarias para perros. Playas de Port de la Vall y playa de la Ribera (Port de la Selva) . Tampoco tienen restricciones horarias.

. Tampoco tienen restricciones horarias. Playa de La Rubina (Empuriabrava) fue la primera playa de España en la que se permitió la entrada de perros. Es una playa de arena fina y agua cristalina con moderado oleaje con un trozo -el que linda con la localidad de Roses- en la que los perros pueden ir sueltos. Forma parte del Parque Natural de los Aiguamolls del Empordá.

fue la primera playa de España en la que se permitió la entrada de perros. Es una playa de arena fina y agua cristalina con moderado oleaje con un trozo -el que linda con la localidad de Roses- en la que los perros pueden ir sueltos. Forma parte del Parque Natural de los Aiguamolls del Empordá. Playa del Rec del Molí (L'Escala) . La mitad de los 370 metros de esta playa está habilitada (y delimitada) para los perros.

. La mitad de los 370 metros de esta playa está habilitada (y delimitada) para los perros. Playa de Els Griells-L'Estartit (Torroella de Montgrí) . Delante del camping El Molino -que, por supuesto, es pet-fiendly- tiene un tramo abierto de unos 600 metros para los canes sin limitación horaria.

. Delante del camping El Molino -que, por supuesto, es pet-fiendly- tiene un tramo abierto de unos 600 metros para los canes sin limitación horaria. Playa Pere Grau (Palamós) . Con una longitud de solo 15 metros, es un espacio abierto a los perros durante todo el año desde 2021. Fuera de la temporada de baño también se puede ir con perros a la Playa Grande de Palamós.

. Con una longitud de solo 15 metros, es un espacio abierto a los perros durante todo el año desde 2021. Fuera de la temporada de baño también se puede ir con perros a la Playa Grande de Palamós. Cala del Niu (Sant Feliu de Guíxols). Una de las últimas incorporaciones a las playas 'dog-friendly', es también una de las más pequeñas. Situada entre la cala Maset y la cala del Cranc, al lado de la playa de Sant Pol, permite un máximo de cinco perros.

Barcelona Playa de la Conca (Malgrat de Mar) . Situada en la costa del Maresme, a menos de 80 km de Barcelona, esta playa tiene una superficie de 1.200 metros y un aforo máximo de 150 personas.

. Situada en la costa del Maresme, a menos de 80 km de Barcelona, esta playa tiene una superficie de 1.200 metros y un aforo máximo de 150 personas. Playa Canina de Pineda de Mar. No tiene restricciones horarias ni de días, se puede acceder con perros en cualquier momento.

No tiene restricciones horarias ni de días, se puede acceder con perros en cualquier momento. Cala de La Picòrdia (Arenys de Mar) . Son 1.500 metros cuadrados con una parte permitida para perros situada entre la estación de tren y el puerto. Tiene aforo máximo para un centenar de perros pero ojo, deben estar censados en el municipio. En las demás playas de la ciudad (La Musclera, Cavaió y Playa de les Roques d’en Lluc) está permitido ir con perros (censados en cualquier sitio) de 20 horas a 8 de la mañana.

. Son 1.500 metros cuadrados con una parte permitida para perros situada entre la estación de tren y el puerto. Tiene aforo máximo para un centenar de perros pero ojo, deben estar censados en el municipio. En las demás playas de la ciudad (La Musclera, Cavaió y Playa de les Roques d’en Lluc) está permitido ir con perros (censados en cualquier sitio) de 20 horas a 8 de la mañana. Playa de Ponent (Mataró) . El 50% de la playa mataronense, debidamente señalizada y cercada, se destinará a los perros. Una de las principales novedades de hace dos veranos fue la instalación de una ducha para los canes.

. El 50% de la playa mataronense, debidamente señalizada y cercada, se destinará a los perros. Una de las principales novedades de hace dos veranos fue la instalación de una ducha para los canes. Playa de Can Teixidor ( Montgat-El Masnou) . La zona para perros, que va desde Can Teixidor hasta Montgat, tiene una longitud de 400 metros y un aforo máximo de 35 perros.

. La zona para perros, que va desde Can Teixidor hasta Montgat, tiene una longitud de 400 metros y un aforo máximo de 35 perros. Playa Patins a Vela (Badalona). Con aforo limitado a 60 personas y 40 perros, es un tramo de playa de 900 m2 de arena fina ideal para disfrutar junto a las mascotas. Sin embargo, solo pueden entrar los que estén debidamente identificados con el chip.

(Badalona). Con aforo limitado a 60 personas y 40 perros, es un tramo de playa de 900 m2 de arena fina ideal para disfrutar junto a las mascotas. Sin embargo, solo pueden entrar los que estén debidamente identificados con el chip. Playa del Llevant (Barcelona). Desde 2016, el Ayuntamiento de Barcelona inaugura un tramo delimitado para perros que únicamente está disponible en temporada de baño.

Desde 2016, el Ayuntamiento de Barcelona inaugura un tramo delimitado para perros que únicamente está disponible en temporada de baño. Playa de Les Marines (Gavà) : Con espacio para 100 personas y 75 perros, es un espacio acotado de unos 1.000 m2 situada entre las calles Vandellòs y Tamarit.. Se trata de un espacio que garantiza la convivencia, seguridad e higiene entre personas usuarias y sus animales, delimitado, controlado y con los servicios necesarios. Hay control de acceso, aforo y se comprueba que los perros están censados, un requisito indispensable para poder acceder. En verano de 2023 instalaron una ducha con manguera para quitar la arena a los perros que salen de la playa y/o refrescarlos. También se dispone de una fuente para uso exclusivo de los perros. Está equipado con un módulo prefabricado que hará de punto de información y acceso a la playa, y está controlado por agentes informadores. Queda delimitado con vallas metálicas desmontables para favorecer el paso de los vehículos de limpieza. Para garantizar la calidad del espacio, se harán analíticas específicas y periódicas de la arena y del agua de baño.

: Con espacio para 100 personas y 75 perros, es un espacio acotado de unos 1.000 m2 situada entre las calles Vandellòs y Tamarit.. Se trata de un espacio que garantiza la convivencia, seguridad e higiene entre personas usuarias y sus animales, delimitado, controlado y con los servicios necesarios. Hay control de acceso, aforo y se comprueba que los perros están censados, un requisito indispensable para poder acceder. En verano de 2023 instalaron una ducha con manguera para quitar la arena a los perros que salen de la playa y/o refrescarlos. También se dispone de una fuente para uso exclusivo de los perros. Está equipado con un módulo prefabricado que hará de punto de información y acceso a la playa, y está controlado por agentes informadores. Queda delimitado con vallas metálicas desmontables para favorecer el paso de los vehículos de limpieza. Para garantizar la calidad del espacio, se harán analíticas específicas y periódicas de la arena y del agua de baño. Cala Vallcarca (Sitges) . Situada en la carretera del Garraf -que une Castelldefels y Sitges- tiene arena y una parte de rocas. Tiene una pequeña zona de aparcamiento a pie de playa y muy cerca, el Parc Natural del Garraf.

. Situada en la carretera del Garraf -que une Castelldefels y Sitges- tiene arena y una parte de rocas. Tiene una pequeña zona de aparcamiento a pie de playa y muy cerca, el Parc Natural del Garraf. Playa Les Salines (Cubelles). A medio camino entre Cubelles y Cunit y a 50 km de Barcelona, es una playa de 450 metros que no tiene limitación de horario ni de temporada para ir con perros.