La capa de ozono se recupera, pero eso podría aumentar el calentamiento un 40% más de lo previsto

El planeta logró un éxito histórico a finales del siglo pasado al prohibir las sustancias que estaban abriendo un gigantesco agujero en la capa de ozono, fundamental para frenar la radiación solar que llega a la superficie terrestre. La recuperación de esta capa de la atmósfera es un hecho, pero, sorprendentemente, está teniendo a su vez efectos negativos, pues retiene el calor y, por ello, está intensificando el calentamiento global.

Al combinarse con un aumento de la contaminación atmosférica, el ozono de la atmósfera podría calentar el planeta un 40 % más de lo previsto inicialmente.

El segundo agente de calentamiento después del CO2

Según los resultados de un estudio dirigido por la Universidad de Reading (Gran Bretaña), se prevé que entre 2015 y 2050 el ozono cause 0,27 vatios por metro cuadrado (Wm−2) de calentamiento adicional. Esta cifra, que mide la cantidad de energía añadida que se retiene por metro cuadrado de la superficie terrestre, convertiría al ozono en el segundo mayor responsable del calentamiento futuro para 2050, después del dióxido de carbono (1,75 Wm−2 de calentamiento adicional).

La capa de ozono protege a la Tierra de la dañina radiación solar / Agencias

El profesor Bill Collins, autor principal de la Universidad de Reading, afirmó: «Los países están haciendo lo correcto al seguir prohibiendo las sustancias químicas llamadas CFC y HCFC, que dañan la capa de ozono terrestre”.

Además, la contaminación atmosférica procedente de vehículos, fábricas y centrales eléctricas también genera ozono cerca del suelo, lo que causa problemas de salud y calienta el planeta.

Simulación de la atmósfera

La investigación, publicada en Atmospheric Chemistry and Physics, utilizó modelos informáticos para simular cómo cambiará la atmósfera a mediados de siglo. Los modelos se basaron en un escenario con bajos controles de contaminación atmosférica, pero con la eliminación gradual de los CFC y HCFC, según lo dispuesto por el Protocolo de Montreal (1987).

Los hallazgos muestran que detener la producción de CFC y HCFC, realizada principalmente para proteger la capa de ozono, ofrece un beneficio climático menor del calculado previamente.

Complicaciones inesperadas

Los CFC y HCFC son gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Los países los prohibieron para salvar la capa de ozono, con la expectativa de que esto también ayudaría a combatir el cambio climático. Sin embargo, resulta que a medida que la capa de ozono se recupera, genera un mayor calentamiento que anula la mayoría de los beneficios climáticos derivados de la eliminación de CFC y HCFC.

Ubicación de la capa de ozono / Agencias

Los países que reducen la contaminación frenarán también la formación de ozono cerca del suelo. Sin embargo, la capa de ozono de la atmósfera continuará reparándose a lo largo de las próximas décadas, lo que generará un calentamiento inevitable, señalan los científicos.

Se trata de una situación compleja. Proteger la capa de ozono sigue siendo crucial para la salud humana y la prevención del cáncer de piel. Esta capa protege la Tierra de la peligrosa radiación ultravioleta que puede dañar a las personas, los animales y las plantas. Sin embargo, la investigación sugiere que es necesario actualizar las políticas climáticas para tener en cuenta el efecto del ozono sobre el calentamiento global.