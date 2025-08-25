¿Se han cumplido las predicciones de los años 90 sobre la subida del mar? Un estudio da la respuesta

Hace ya décadas que se hacen pronósticos sobre hasta dónde irá subiendo el marpor efecto del calentamiento global. Suelen ser previsiones científicas realizadas sobre modelos informáticos y teniendo en cuenta todos los factores climáticos. Y, sin embargo, ¿realmente se van cumpliendo esas previsiones? Un estudio que hace balance de todo ello acaba de dar la respuesta.

La subida del nivel del mar se viene midiendo por satélite desde hace más de 30 años, con lo que hay ya un periodo suficiente para determinar si dichos pronósticos acertaron, al menos hasta el momento. Una comparación de los datos reales con las previsiones climáticas hechas a mediados de la década de 1990 demuestra que éstas prácticamente dieron en el clavo, según dos investigadores de la Universidad de Tulane, y cuyos hallazgos se publicaron en Earth's Future.

Se han cumplido con gran precisión

"La prueba definitiva de las predicciones climáticas es compararlas con lo que ha sucedido realmente desde que se realizaron, pero esto requiere paciencia; requiere décadas de observaciones", afirmó el autor principal, Torbjörn Törnqvist, profesor de Geología de la Universidad Vokes (Reino Unido).

Subida del nivel del mar desde 1993 hasta ahora / NASA

"Nos sorprendió bastante la precisión de esas primeras predicciones, sobre todo si tenemos en cuenta lo rudimentarios que eran los modelos de entonces, en comparación con los que tenemos disponibles ahora", añadió Törnqvist.

En el 96, se pronosticó que el mar subiría casi 8 centímetros en los siguientes 30 años y ha subido casi 9 en realidad

"Para cualquiera que cuestione el papel de los humanos en el cambio climático, aquí se encuentra una de las mejores pruebas de que hemos comprendido durante décadas lo que realmente está sucediendo y de que podemos realizar proyecciones creíbles", agregó.

El coautor Sönke Dangendorf, profesor asociado David y Jane Flowerree del Departamento de Ciencias e Ingeniería Fluvial y Costera, afirmó que, si bien es alentador observar la calidad de las proyecciones iniciales, el reto consiste ahora en traducir la información global en pronósticos referidos a lugares concretos.

Efectos de la subida del nivel del mar / Agencias

"El nivel del mar no sube de manera uniforme, sino que varía ampliamente. Nuestro reciente estudio de esta variabilidad regional y los procesos que la subyacen se basa en gran medida en datos de las misiones satelitales de la NASA y los programas de monitorización oceánica de la NOAA, Agencia de la Atmósfera y los Océanos", afirmó. "Continuar con estos esfuerzos es más importante que nunca y esencial para una toma de decisiones informada que beneficie a las personas que viven a lo largo de la costa", señaló.

En los 90 se inició la era de los satélites

La nueva era en la monitorización de la subida del nivel del mar comenzó con el lanzamiento de satélites artificiales a principios de la década de 1990 para medir la altura de la superficie del océano. Esto demostró que, desde entonces, la tasa de aumento global del nivel del mar ha sido aproximadamente de tres centímetros por año.

La tasa de subida se ha duplicado en los últimos treinta años

Sin embargo, recientemente se ha podido detectar que la tasa de aumento global del nivel del mar se está acelerando. Cuando investigadores de la NASA demostraron en octubre de 2024 que la tasa se había duplicado durante este período de 30 años, se consideró que era el momento oportuno para comparar este hallazgo con las predicciones realizadas a mediados de la década de 1990, independientemente de las mediciones satelitales.

Las predicciones se quedaron cortas

En 1996, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicó un informe de evaluación poco después de que comenzaran las mediciones satelitales del nivel del mar. Pronosticó que el aumento más probable del nivel del mar global durante los próximos 30 años sería de casi 8 centímetros, lo cual es una cifra notablemente cercana a los 9 centímetros que realmente se han registrado. Sin embargo, también subestimó el papel del derretimiento de las capas de hielo en más de 2 cms.

En aquel entonces, se sabía poco sobre el papel del calentamiento de las aguas oceánicas y cómo este podría desestabilizar los sectores marinos de la capa de hielo antártica desde abajo. El flujo de hielo desde la capa de hielo de Groenlandia hacia el océano también ha sido más rápido de lo previsto.