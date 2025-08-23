Los árboles enfrían más el clima en los trópicos que en el resto del planeta

Los árboles ayudan a enfriar el clima y, por tanto, a prevenir los incendios. Sin embargo, estos efectos positivos resultan ser mucho más intensos si los árboles se plantan en las regiones tropicales, según un nuevo estudio de la Universidad de California en Riverside (EEUU).

El estudio, publicado en NPJ Climate and Atmospheric Science, confirma algo que ya se sabía: que la plantación de árboles tiene, en general, un impacto positivo en el clima, ya que ayuda a extraer el carbono de la atmósfera que contribuye al calentamiento global. Sin embargo, los efectos locales sobre la temperatura varían significativamente según la región. En algunas latitudes más altas, los árboles podrían llegar incluso a tener un ligero efecto de calentamiento, mientras que en los trópicos ocurre lo contrario.

Rinden más en regiones más cálidas y húmedas

"Nuestro estudio detectó un mayor enfriamiento al plantar árboles en regiones cálidas y húmedas, donde los árboles crecen durante todo el año. Los árboles tropicales no solo absorben dióxido de carbono del aire, sino que también se enfrían al liberar vapor de agua", afirmó James Gómez, primer autor del estudio.

Los bosques de regiones caídas y húmedas son más eficientes ecológicamente / Unsplash

"No es que plantar en otros lugares no ayude —sí lo hace—, pero los trópicos ofrecen los mayores rendimientos por árbol", añadió.

Estos hallazgos confirman los resultados de un estudio anterior de la UCR que muestra que plantar árboles podría enfriar la superficie de la Tierra incluso más de lo previsto. Si bien aquél estudio consideró los efectos químicos de la interacción de los árboles con la atmósfera, este otro se centra más en comprender los efectos físicos de la plantación de árboles.

Estos efectos incluyen la evapotranspiración. Las raíces de los árboles extraen agua del suelo, que luego asciende por el tronco hasta las hojas. Cuando los poros de las hojas se abren para que el árbol pueda absorber dióxido de carbono para la fotosíntesis, parte del agua se evapora. Este proceso enfría el aire en la superficie terrestre y también enfría al árbol.

"Es similar a cómo la sudoración enfría el cuerpo humano", dijo Gómez. "En los trópicos, los árboles siempre tienen agua disponible, lo que aumenta la transpiración".

También reducen la luz solar que llega al suelo

Además, los árboles también pueden reducir la cantidad de luz solar que llega a la superficie del planeta. Al emitir vapor de agua, el aire puede volverse más húmedo. Una mayor humedad puede significar más nubes, y el propio vapor de agua puede absorber parte del sol. Ambos efectos reducen la cantidad de sol que llega al suelo, lo que produce un efecto refrescante.

Selva tropical / Agencias

El efecto físico de añadir árboles a un terreno produce un enfriamiento medio global de solo 0,01 °F, pero este enfriamiento se vuelve significativo en los trópicos, con aproximadamente 0,1 °F, mientras que algunas regiones tropicales como África central experimentan un enfriamiento de hasta 0,8 °F.

Se cree que el efecto de captura de carbono mediante la plantación de árboles podría amplificar estos efectos de enfriamiento en aproximadamente 0,15 °F a nivel mundial. Los investigadores buscarán en un próximo estudio estimaciones más precisas de los efectos del secuestro de carbono, simulando los efectos físicos y del ciclo del carbono que tiene la plantación de nuevos bosques.

"Aunque los efectos no relacionados con el CO2 son pequeños, es una buena noticia que no estén provocando calentamiento, como estudios previos han sugerido”, afirmó Gómez.

Para este estudio, los investigadores emplearon escenarios relativamente realistas: plantar árboles en lugares donde han sido talados, evitar la deforestación y ubicar los nuevos árboles en lugares donde no desplacen a personas ni ocupen demasiado terreno agrícola. Además, el experimento empleó datos de 12 modelos climáticos comúnmente utilizados para el análisis de políticas internacionales, por lo que los resultados son más fiables que basarse en un solo modelo.

Los investigadores también descubrieron que, en algunos casos, los árboles pueden tener un efecto de extinción de incendios. "En las sabanas tropicales y en otras partes del mundo, los árboles son mucho más resistentes al fuego que las hierbas", afirmó Gómez.

Sin embargo, el estudio revela que, en algunas zonas de Canadá y el noreste de Estados Unidos, los árboles probablemente causan más incendios y reducen el enfriamiento de la atmósfera al absorber demasiada luz solar.

"¡Esto no es una invitación a deshacerse de los árboles que crecen allí!”, advirtió el investigador, “pues ofrecen múltiples beneficios para los ecosistemas y la diversidad, reduciendo el CO2 y enfriando las áreas circundantes", concluyó Gómez.