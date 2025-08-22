Calentamiento global
El derretimiento de un glaciar inunda la capital de Alaska: cientos de casas afectadas
El cambio climático amenaza la ciudad de Juneau y obliga a evacuar a sus vecinos
Joan Lluís FerrerJoan Lluís Ferrer
El derretimiento de los glaciares debido al calentamiento global está causando ya problemas en núcleos urbanos y ciudades, no solo en regiones de alta montaña alejados de centros poblados donde todo pasa inadvertido. Esto es lo que sucede en la propia capital del estado de Alaska, Juneau, que durante los últimos días ha sufrido graves inundaciones como consecuencia del deshielo del glaciar Mendenhall.
El río que traviesa esta ciudad se ha desbordado debido a la gran cantidad de caudal procedente del derretimiento de este glaciar, lo que ha obligado a evacuar numerosas viviendas para evitar desgracias personales, si bien no se han podido evitar cuantiosos daños materiales.
Una capital amenazada por el deshielo
El glaciar Mendenhall se encuentra a unos 19 kilómetros de Juneau, donde viven unas 30.000 personas, y constituye una atracción turística de gran popularidad por su proximidad a la capital de Alaska y su fácil acceso para los excursionistas.
Las primeras casas de las afueras de la ciudad se encuentran a pocos kilómetros del lago Mendenhall, situado debajo del glaciar, y muchas de las viviendas están a orillas del río que recibe la descarga de aguas del glaciar en su deshielo.
El año pasado ya se registraron inundaciones inusuales, pues la altura de las aguas alcanzó los cinco metros. Pero la semana pasada la situación fue aún peor, si bien al cabo de pocos días las aguas fueron retrocediendo. En todo caso, según el Servicio Meteorológico Nacional, se ha superado el récord del año anterior, lo que causa preocupación entre las autoridades, por la tendencia que parece estar consolidándose de cara al futuro.
Cientos de casas destruidas desde 2011
En realidad, estas inundaciones de la cuenca empezaron a convertirse en una preocupación desde 2011, pues a partir de entonces éstas han inundado y destruido cientos de hogares. Aunque las autoridades instalaron barreras provisionales frente a las viviendas para detener las aguas, todo indica que éstas podrían ser insuficientes si persiste la situación. Estas barreras consisten en sacos de arena de gran tamaño para preservar casi 500 casas.
El año pasado, casi 300 viviendas resultaron dañadas. Una sola inundación puede liberar un volumen de agua equivalente al de 23.000 piscinas olímpicas, según el Centro de ciencia de Adaptación Climática de Alaska. Durante las inundaciones de 2024, la tasa de flujo en el caudaloso río Mendenhall fue aproximadamente la mitad del de las cataratas del Niágara, según los expertos.
Dado que las barreras de sacos de arena podrían no ser suficientes en el futuro, ahora se está trabajando en la construcción de un dique a lo largo de 4 kilómetros de ribera para hacer más efectiva esta protección. En todo caso, cualquier solución está ocasionando fuertes inversiones para las instituciones locales, que se ven impotentes para frenar la violencia de estas inundaciones de manera eficaz.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Una pérdida de DNI en Barcelona acaba en suplantación de identidad y una deuda de 30.000 euros con el banco
- Castelldefels y Gavà trabajan para recuperar la normalidad tras las fuertes lluvias e inundaciones
- Castelldefels informa sobre qué hacer en caso de encontrarse una tortuga en la playa: 'Estamos en temporada de nidificación
- El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre
- Primer semestre de guerra arancelaria: las ventas de España a EEUU caen el 5% mientras que las importaciones suben el 10%
- Un conocido actor con cáncer colorrectal desvela la señal que ignoró: 'No tenía ni idea