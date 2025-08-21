Sorpendente hallazgo: las orcas se acercan a los humanos para ‘regalarles’ comida

Las orcas son animales realmente sorprendentes y no dejan de fascinarnos por su comportamiento. Desde hace años, los científicos han venido observando algo que no parece responder a ninguna lógica, y es que las orcas suelen acercarse a buceadores, investigadores o simples turistas en la costa para ofrecerles animales muertos, es decir, comida.

En lo que parece un regalo a los humanos, estos animales han sido reiteradamente observados llevando peces, medusas, rayas, aves y tortugas muertas que transportan en su boca, las dejan delante de un humano y durante unos segundos aguardan a ver qué hace la persona con ese presente. En caso de que no lo recoja, la orca vuelve a coger el animal y se lo lleva.

El comportamiento ha sido observado en numerosos lugares del planeta / Pinterest

Se trata de un comportamiento que no es aislado ni excepcional. Según una investigación publicada hace pocos días en la revista Journal of Comparative Psychology, es una actitud frecuente y ha sido registrada en 34 ocasiones entre 2004 y 2024.

Cooperación altruista entre especies

Los autores del estudio concluyen que las orcas podrían estar intentando una forma de interacción y comunicación con los humanos, mediante una especie de cooperación altruista entre especies diferentes que hasta ahora se consideraba exclusiva del ser humano y algunos primates.

Estos casos fueron documentados en lugares muy diferentes del planeta: en Alaska o Noruega en el norte y también en Argentina o el Pacífico tropical, lo que demuestra que no se trata de algo restringido a alguna población determinada de orcas.

Una orca en su medio natural / Pinterest

En el 97% de los casos, según el estudio, las orcas esperaban a ver qué hacían los humanos con los animales que les habían dejado delante de sí. Incluso, en algunos casos las orcas repitieron la acción varias veces. En el caso de un ejemplar de Nueva Zelanda, un ejemplar ofreció repetidamente una raya a un humano y, ante su pasividad, se la puso en la cabeza a modo de sombrero, tal vez para llamar más la atención.

¿Por qué lo hacen? La respuesta de los investigadores es que, efectivamente, podría tratarse de una forma de altruismo hasta ahora desconocida. Se trataría de un acto de una especie en beneficio de otra diferente, sin esperar nada a cambio. En el mundo animal se trata de un fenómeno muy infrecuente, y más si no existe una relación previa con la otra especie.

Las orcas son animales muy inteligentes / Pinterest

Hay que tener en cuenta, explican los científicos, que no se trata exactamente de un juego, pues muchos de los ejemplares en los que se observó este comportamiento no eran jóvenes y, además, muchos de los ‘regalos’ hechos a los humanos eran presas valiosas desde el punto de vista alimenticio, pues estaban intactas y en buenas condiciones. De hecho, cuando los humanos ignoraban el ofrecimiento, se las llevaban y se las comían o entregaban a sus congéneres. Es decir, tras este acto por parte de las orcas habría algo más que entretenimiento, sino un sincero gesto de 'generosidad'.

Al margen de que este hecho vuelve a demostrar la ya comprobada inteligencia de las orcas, los expertos creen que este puede ser el primer indicio de una forma de comunicación entre especies diferentes.